Απευθείας πτήσεις από τη Βρετανία: Πού έχουμε τις πρώτες προσγειώσεις

Άνοιξαν από το πρωί της Τρίτης, οι πύλες όλων των αεροδρομίων της χώρας μας για να δεχθούν απευθείας πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των μέτρων κατά της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού.

Για σήμερα ωστόσο, δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πτήσεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από Αγγλία, για αύριο 16 Ιουλίου, ωστόσο είναι προγραμματισμένες, βάσει πληροφοριών επτά πτήσεις.

Υπενθυμίζεται πως η σχολαστική τήρηση κανόνων υγιεινής των χεριών, καθώς και αναπνευστικής υγιεινής, η υποχρεωτική χρήση μάσκας, η τήρηση αποστάσεων, ο συνεχής, προσεκτικός καθαρισμός και η απολύμανση επιφανειών και χώρων, ιδιαίτερα όπου υπάρχει «επαφή», αποτελούν τη βασική προϋπόθεση για την προστασία των επιβατών και των εργαζομένων σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μας.

Οι κανόνες

Αναλυτικά οι βασικοί κανόνες για τους επιβάτες που ταξιδεύουν σε προορισμούς από και προς το εξωτερικό και εσωτερικό και ισχύουν σε όλα τα αεροδρόμια είναι:

Η είσοδος στο κτήριο του αεροδρομίου επιτρέπεται μόνο για άτομα που ταξιδεύουν είναι κάτοχοι αεροπορικού εισιτηρίου, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις (συνοδεία ανήλικου, συνοδεία ΑμεΑ). Προστατευτικά διαχωριστικά έχουν τοποθετηθεί σε σημεία εξυπηρέτησης κοινού.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική -ήδη από την είσοδο στο αεροδρόμιο- ενώ όλοι οι εισερχόμενοι θα πρέπει να τη φορούν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στους χώρους του αεροδρομίου.

Ενδέχεται να ζητηθεί στους επιβάτες να την αφαιρέσουν κατά τη διαδικασία ελέγχων ασφαλείας και ταυτοπροσωπίας. Η χρήση μάσκας είναι επίσης υποχρεωτική τόσο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιβίβασης όσο και κατά την πτήση ενώ συνίσταται η αλλαγή της κάθε 4 ώρες.

Οι εργαζόμενοι είναι εφοδιασμένοι με όλα τα μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, αντισηπτικό υγρό) τα οποία και χρησιμοποιούν καθόλη τη διάρκεια της εργασίας τους.

Η τήρηση των αποστάσεων (1,5 μέτρων) θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις φάσεις των διαδικασιών στο αεροδρόμιο. Ειδικές σημάνσεις στο έδαφος, οπτικές οδηγίες σε οθόνες και banners θα διευκολύνουν στη διατήρηση των αποστάσεων ενώ θα γίνονται επίσης τακτικές ενημερώσεις ηχητικές μέσω οθονών, αναγγελιών και σημάνσεων.

Εγκαταστάσεις, μηχανήματα, εξοπλισμός και επιφάνειες συχνής επαφής στους χώρους του αεροδρομίου, καθαρίζονται και απολυμαίνονται τακτικά με ειδικά υλικά ενώ το προσωπικό του αεροδρομίου θα παρέχει πληροφορίες και θα επιβλέπει την τήρηση των κανόνων από τους επιβάτες.

Υπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά στους χώρους των αεροδρομίων καθώς και στους χώρους υγιεινής για χρήση από τους επιβάτες καθώς και σε όλα τα στάδια ταξιδιωτικής διαδικασίας αναχώρηση, άφιξη . Οι πλαστικοί δίσκοι (σ.σ. λεκάνες) όπου τοποθετούν οι επιβάτες τα ρούχα και τα αντικείμενά τους κατά τη διαδικασία εισόδου στις πύλες απολυμαίνονται ανά επιβάτη πριν χρησιμοποιηθούν ξανά.

Ενθαρρύνεται η χρήση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών, τόσο πριν την αναχώρηση για το αεροδρόμιο (web check-in) όσο και εντός του αεροδρομίου (web check-in, self check in, εκτύπωση tag αποσκευής, διαδικασία drop off baggage, eparking).

Θα πρέπει να τηρούνται αποστάσεις στα καθίσματα αναμονής του αεροδρομίου και υπάρχουν ήδη σημάνσεις για υποχρεωτικές κενές θέσεις. Αυτό δεν θα ισχύει για οικογένειες και ζευγάρια. Επίσης, σε κάποια αεροδρόμια, όπου αυτό είναι εφικτό θα γίνεται πεζή μετάβαση επιβατών από/προς το αεροσκάφος.

Τέλος, όσον αφορά στις συνθήκες στις πτήσεις και άλλες λεπτομέρειες, οι επιβάτες καλό θα είναι να παίρνουν πληροφορίες από τις αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες και ταξιδεύουν.

Ζάκυνθος: Με επτά πτήσεις ανοίγει η τουριστική σεζόν για τους Βρετανούς τουρίστες στο νησί

Σήμερα Τετάρτη, από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Ζάκυνθο, φθάνουν με απευθείεας πτήσεις συνολικά 7 αεροπλάνα.

Η πρώτη πτήση από τη Μεγάλη Βρετανία αναμένεται να φθάσει στο αεροδρόμιο Ζακύνθου στις 11:30, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα πρόκειται να προσγειωθούν και τα υπόλοιπα έξι αεροπλάνα που συνολικά θα φέρουν στο νησί περίπου 900 Βρετανούς τουρίστες.

Σημειώνεται ότι στο διεθνές αεροδρόμιο Ζακύνθου βρίσκεται υγειονομικό κλιμάκιο με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, υπό την εποπτεία του υφυπουργείου Πολιτικής Προστασίας, με τη συνδρομή του Πυροσβεστικού Σώματος και της ΕΛΑΣ, καθώς και τη συνεργασία του ΓΕΕΘΑ για τη διενέργεια των τεστ, τα οποία και θα γίνονται δειγματοληπτικά και στοχευμένα σε επιβάτες από πτήσεις του εξωτερικού. Επίσης, λαμβάνονται και τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα τόσο από το προσωπικό του αεροδρομίου όσο και από τους τουρίστες που φθάνουν σε αυτό. Η χρήση μάσκας, οι αποστάσεις ασφαλείας, η χρήση αντισηπτικού χεριών είναι μερικοί από τους βασικούς κανόνες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι τουρίστες.

Σύμφωνα με τον κατάλογο των προγραμματισμένων πτήσεων από τις 18 προγραμματισμένες αφίξεις της Τετάρτης 15 Ιουλίου, οι 7 αφορούν πτήσεις από αεροδρόμια της Μεγάλης Βρετανίας και ειδικότερα από το αεροδρόμιο Εast Μidlands (Ιστ Μιντλαντς) , από το αεροδρόμιο του Βirmingham (Μπέρμινχαμ) , από το Newcastle (Νιούκαστλ) , από Leeds Braford (Λιτζ), από το Stansted (Στανστεντ), από Manchester (Μάντσεστερ) και Glasgow (Γλασκώβη).

Ρόδος: Τους πρώτους τουρίστες από τη Βρετανία υποδέχεται σήμερα το νησί

Τους πρώτους τουρίστες από τη Βρετανία υποδέχεται σήμερα το νησί της Ρόδου, ύστερα από την άρση της απαγόρευσης πτήσεων. Μέχρι το βράδυ αναμένεται να αφιχθούν στο νησί τέσσερεις πτήσεις από βρετανικά αεροδρόμια, ενώ ανάλογη αναμένεται η κίνηση και για τις επόμενες ημέρες.

Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» συνεχίζονται σε καθημερινή βάση από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και με δειγματοληπτικούς ελέγχους σε μεγάλο αριθμό τουριστών κάθε μέρα. Την επόμενη εβδομάδα πρόκειται ,σύμφωνα με τους προγραμματισμούς, να επιτραπούν οι πτήσεις και από τη Σουηδία.

Σε γενικές γραμμές, πάντως, η τουριστική κίνηση εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλούς ρυθμούς, σε σύγκριση πάντα με τα προηγούμενα χρόνια όπου τον Ιούλιο οι πληρότητες των ξενοδοχειακών μονάδων ξεπερνούσαν το 90%.

Οι τουριστικοί παράγοντες του νησιού ευελπιστούν ότι η τουριστική κίνηση θα εξελιχθεί καλύτερα τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο και δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην προσπάθεια επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.

Ηράκλειο: Στις 12 το μεσημέρι η πρώτη πτήση από Αγγλία στο αεροδρόμιο της πόλης

Στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να αφιχθεί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» με 124 επιβάτες η πρώτη πτήση από αεροδρόμιο της Αγγλίας και συγκεκριμένα από το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ, μετά την άρση της απαγόρευσης των αεροπορικών δρομολογίων.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, τρεις πτήσεις αναμένεται να αφιχθούν στον αερολιμένα, ενώ η εικόνα των πτήσεων ως προς τον αριθμό τους δεν θα αλλάξει ούτε αύριο Πέμπτη, καθώς δεν αναμένονται, με βάση το πρόγραμμα, περισσότερες από τέσσερις πτήσεις προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου από αεροδρόμια της Αγγλίας.