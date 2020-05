Το πάρτι των «400»- Μπύρες και ΜΑΤ στην Αγία Παρασκευή

Έκρυθμη ήταν η νύχτα της Τρίτης στην Αγία Παρασκευή, όταν περίπου 400 νεαροί συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αγίου Ιωάννου στην Αγία Παρασκευή και έκαναν πάρτι με μπύρες και μουσική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο μετέβησαν άνδρες των ΜΑΤ και υπήρξε ένταση μεταξύ των συγκεντρωμένων και των αστυνομικών.

Η συγκέντρωση έγινε αμέσως αντιληπτή από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες ζήτησαν να διαλυθεί το πλήθος, καθώς παραβίαζε τους κανόνες περί συγχρωτισμού, στην προσπάθεια να επιστρέψει η κοινωνία σε μία κανονικότητα, διατηρώντας παράλληλα τη διασπορά του νέου κορωνοϊού σε χαμηλά επίπεδα.

Οι αστυνομικοί δέχτηκαν πέτρες και μπουκάλια από τους συγκεντρωμένους, οι οποίοι παρέμειναν στην πλατεία φωνάζοντας συνθήματα για αρκετή ώρα.

Από την πλευρά τους, οι αστυνομικές δυνάμεις φέρεται να έκαναν περιορισμένη χρήση χημικών

Ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Βασίλης Ζορμπάς κάνει λόγο για προσκλήσεις που «μοιράστηκαν» με ηλεκτρονικό τρόπο επισημαίνοντας ότι «τέτοιου είδους συνωστισμοί αποτελούν ωρολογιακές βόμβες για την μετάδοση του κορονοϊού». Παράλληλα, αναφέρει ότι θα αποταθεί στον πρωθυπουργό επισημαίνοντας και το πρόβλημα της διακίνησης ναρκωτικών με ορμητήριο τη συγκεκριμένη πλατεία.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιο σκηνικό συγχρωτισμού είχε γίνει και στον Βόλο τη Δευτέρα με πελάτες που έπαιρναν take away ποτά και συνωστίζονταν.

Οι εικόνες αυτές έκαναν τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά να προειδοποιήσει σε αυστηρό τόνο ότι take away σε ποτά και άτυπα πάρτι, απαγορεύονται, αλλιώς θα ληφθούν μέτρα.

«Η εικόνα καφέ – μπαρ σε πόλεις ειδικά στην περιφέρεια που λειτουργούσαν το βράδυ με τη μουσική στη διαπασών προμηθεύοντας δήθεν take away ποτά, με τους πολίτες στοιβαγμένους χωρίς να τηρούν αποστάσεις και μέτρα προφύλαξης, προσβάλλει βάναυσα όλους μας» δήλωσε χαρακτηριστικά, ανακοινώνοντας πως δεν επιτρέπονται τα take away ποτά και τα αυτοσχέδια πάρτι.

«Το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ότι λέει η άδεια τους. Τake away σε ποτά δεν επιτρέπεται. Άτυπα πάρτι και συγχρωτισμός απαγορεύονται» πρόσθεσε.