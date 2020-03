Στα «δύο» η Μυτιλήνη - Εμποδίζουν πρόσφυγες σε βάρκες να αποβιβαστούν στο νησί (video)

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στη Λέσβο, ενώ εκατοντάδες πρόσφυγες φτάνουν με βάρκες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από την Τουρκία.

Συνολικά, τουλάχιστον 250 άτομα έχουν καταφτάσει στη Λέσβο και πάνω από 120 σε Χίο και Οινούσσες.

Την ίδια στιγμή,σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μυτιλήνης Στρατή Κυτέλη, αποφασίστηκε: «ομόφωνα με τις τοπικές κοινότητες και με την κοινωνία μετά από διαβούλευση να κλείσουμε τα σύνορα του Δήμου Μυτιλήνης, έτσι ώστε μετανάστες, οι οποίοι θα μπουν από άλλο Δήμο να μην εισέλθουν στο ΚΥΤ της Μόριας το οποίο δεν αντέχει άλλο».

Παράλληλα, οργανωμένες ομάδες κατοίκων πραγματοποιούν σχεδόν όλο το 24ωρο «περιπολίες» στο νησί και στήνουν «μπλόκα». Συγκεκριμένα οι διάσπαρτες αυτές ομάδες αναζητούν μέλη ΜΚΟ, τα οποία έχουν στοχοποιήσει για συνεργασία με τα κυκλώματα διακινητών.

Τα τελευταία 24ωρα έχουν σημειωθεί ξυλοδαρμοί εθελοντών και μία καταδρομική επίθεση σε αυτοκίνητο στη Μυτιλήνη. Τα μέλη των ΜΚΟ έχουν θορυβηθεί και ζητούν προστασία από την Αστυνομία, καθώς όπως λένε, δέχονται «τυφλούς» προπηλακισμούς και επιθέσεις.

Στη Μόρια μέχρι και αργά το απόγευμα της Κυριακής στήνονται «μπλόκα» από κατοίκους, προκειμένου να μην μεταφερθεί κανένας άλλος μετανάστης και πρόσφυγας εκεί. Βίντεο καταγράφουν κατοίκους της Μυτιλήνης να εμποδίζουν πρόσφυγες και μετανάστες σε βάρκα, μεταξύ των οποίων μία έγκυος και μικρά παιδιά, να αποβιβαστούν στο λιμάνι.

«Τα σύνορα έκλεισαν, γιατί ήρθατε;… Πίσω στην Τουρκία…». «Αφήστε τους μέσα στη βάρκα, αλλιώς θα πάνε απέναντι και θα τρέχουν σαν τα ποντίκια», «Να μπούμε σε μια βάρκα – ποιός έχει μια βάρκα; -και να τους τραβήξουμε μέσα», «Στη θάλασσα…» φώναζαν οι συγκεντρωμένοι.

Αλγεινή εντύπωση προκαλούν οι εικόνες άγριου ξυλοδαρμού Γερμανού δημοσιογράφου του τηλεοπτικού δικτύου ZDF, .

Ακόμη, οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης, Νίκη Τσιριγώτη και Στρατής Κόμβος, που προσπάθησαν να εκλογικεύσουν τους συγχωριανούς του για να βγουν από το νερό οι πρόσφυγες, δέχτηκαν δέχτηκαν ύβρεις και απωθήθηκαν από το πλήθος.

Ο ανταποκριτής του Spiegel στην Ελλάδα, Γιώργος Χρηστίδης, σε αναρτήσεις του στο Twitter κατήγγειλε φραστικές απειλές σε βάρος του τόσο στη Θέρμη όσο και κοντά στο στρατόπεδο συγκέντρωση της Μόριας κάνοντας λόγο για «μια μαύρη μέρα για την Ελλάδα».

Ο δημοσιογράφους τονίζει ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο και χαρακτήρισε δειλούς τους διαδηλωτές στο λιμάνι, που δεν δίνουν νερό ούτε στα μωρά και προσπάθησαν να ρίξουν τον ίδιο στην θάλασσα.

Στο «μπλόκο» προς τη Μόρια, ο Χρηστίδης ρώτησε κάτοικο γιατί συμμετέχει και εκείνος του απάντησε να σηκωθεί να φύγει. Όταν δε τον ρώτησε «αλλιώς;» ο άνδρας έβγαλε μια σιδερένια αλυσίδα και προσπάθησε να τον χτυπήσει. «Έχω ονοματεπώνυμο» γράφει ο ανταποκριτής.

Now protestors tried to push me overboard at sea for shooting video Bullies and cowards keeping ppl in a boat not even giving babies water Policeman said „I shouldn’t incite them“ #Lesvos A dark day for Greece pic.twitter.com/Pc2R5FfzFU

— Giorgos Christides (@g_christides) March 1, 2020