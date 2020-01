«Kronia pola» από τον Έλληνα Τομ Χανκς

Τις ευχές του για το νέο έτος -και σε greeklish- ανήρτησε στο twitter ο Τομ Χανκς δηλώνοντας χαρούμενος που ξεκινάει το 2020 ως Έλληνας πολίτης.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός ηθοποιός μέσα στον προσωπικό του λογαριασμό του στο Twitter ευχήθηκε «Kronia pola!»

Όπως είναι φυσικό, η ανάρτησή του συγκέντρωσε χιλιάδες likes και δεκάδες ελληνικά σχόλια, μέσα σε λίγα λεπτά.

«Ξεκινώντας το 2020 ως Επίτιμος πολίτης της Ελλάδας, χρόνια πολλά», έγραψε ο Χανκς και ανάρτησε μια φωτογραφία με ένα άγαλμα στο οποίο φαίνεται η σκιά του.

Δείτε τη φωτογραφία και το μήνυμα του Χανκς

Starting 2020 as an Honorary citizen of all of Greece! Kronia pola! ( more or less, “happy year!”). Hanx pic.twitter.com/b8fmrgjvYP

— Tom Hanks (@tomhanks) January 2, 2020