Ελένη Βουλγαράκη: Διέψευσε τις φήμες περί αρραβώνα με τον Φώτη Ιωαννίδη – Η αποκάλυψη της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Ένα δημοσίευμα «άναψε φωτιές» σχετικά με την ερωτική ζωή της Ελένης Βουλγαράκη και του Φώτη Ιωαννίδη, καθώς ανέφερε ότι το αγαπημένο ζευγάρι έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση του και ο ποδοσφαιριστής έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του.

Για την ακρίβεια, το πρωτοσέλιδο της Espresso ανέφερε ότι η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδη ψάχνουν ημερομηνία γάμου ακόμη και το φετινό καλοκαίρι. Η εκπομπή «Happy Day» έκανε το δικό της ρεπορτάζ και η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε το πρωί της Πέμπτης (19.02.2026) ότι μίλησε με τη νεαρή παρουσιάστρια, η οποία διέψευσε την είδηση περί αρραβώνα.

«Για τυπικούς λόγους, ως οφείλω ως δημοσιογράφος, έστειλα μήνυμα στην ίδια την Ελένη, με την οποία σας έχω πει μας συνδέει μια γνωριμία πολλών ετών και μια αμοιβαία εκτίμηση και συμπάθεια, και ρώτησα ευθέως αν ισχύει γιατί θέλαμε να το παίξουμε. Μου είπε ξεκάθαρα, ότι αυτή τη στιγμή δεν ισχύει κάτι τέτοιο… Δεν ισχύει, είναι ανυπόστατο, όπως μου γράφει αυτή τη στιγμή το δημοσίευμα.

Με λίγα λόγια, λέει, ότι στις 9 Μαρτίου που έχει γενέθλια, τότε θα ορίσουν την ημερομηνία, ότι έχει γίνει πρόταση γάμου, το ξέρει το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή», δήλωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η Ελένη Βουλγαράκη, ωστόσο, διέψευσε αυτή την πληροφορία και λέει ότι αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλά με τον άνθρωπό της, είναι πολύ ευτυχισμένη, είναι μαζί του. Και δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει κάποια στιγμή.

Ενδεχομένως η εφημερίδα μπορεί να έχει κάποιες πηγές στο περιβάλλον του ποδοσφαιριστή, του πολύ επιτυχημένου και αγαπημένου Φώτη Ιωαννίδη που αυτή τη στιγμή γράφει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στη Λισαβόνα, στη Σπόρτινγκ, μπορεί να ξέρει κάτι παραπάνω και να έρχεται η πρόταση. Ενδεχομένως», πρόσθεσε η παρουσιάστρια της εκπομπής του ALPHA για την Ελένη Βουλγαράκη και τον Φώτη Ιωαννίδη.

Εν τω μεταξύ, το δημοσίευμα για την Ελένη Βουλγαράκη και τον Φώτη Ιωαννίδη είδε και σχολίασε στη δική του εκπομπή και ο Παναγιώτης Στάθης.

«Εννοείται ότι είναι φίλη μας, δούλευε κι εδώ η Ελένη. Εξαιρετική είναι η Ελένη», είπε αρχικά, προσθέτοντας: «Ο Φώτης είναι πολύ καλός παίκτης, δεν τον γουστάρω γιατί είναι Παναθηναϊκός, αλλά είναι πολύ καλός παίκτης. Τι να κάνουμε; Αλήθειες λέμε. Αλλά είναι παικταράς. Εικάζω ότι ο Φώτης έκανε πρόταση γάμου στην Ελένη στις 14 Φεβρουαρίου. Δεν το ξέρω, αλλά εικάζω».

«Την πέταξες τη βόμβα σου τώρα», του απάντησε ο Στέφανος Σίσκος.

«Παιχταράς ο Φωτάρας, τον συμπαθώ, δεν μου αρέσει που είναι πολύ Παναθηναϊκός», ανέφερε ο Παναγιώτης Στάθης.