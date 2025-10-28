Ελένη Ράντου: Την εμπειρία της με το ChatGPT περιέγραψε η Ελένη Ράντου, αποκαλύπτοντας πως ανάμεσα στις ερωτήσεις που του έχει κάνει υπήρξε και μία για την ίδια, με αποτέλεσμα να εντυπωσιαστεί από τον τρόπο που την παρουσίασε η εφαρμογή.

Η ηθοποιός μίλησε για το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας πως χρησιμοποιεί το ChatGPT και πως τη βοηθάει σε πρακτικά ζητήματα, όπως στη σύνταξη επιστολών σε ξένες γλώσσες.

Ωστόσο, η Ελένη Ράντου εξέφρασε στην κάμερα του «Happy Day» την ανησυχία της για τον τρόπο που μπορεί να χρησιμοποιούν ορισμένοι άνθρωποι την εφαρμογή.

«Μου έχει φτιάξει το ChatGPT κάτι επιστολές σε ξένες γλώσσες που με έχει σώσει. Βέβαια και το χρησιμοποιώ. Μπορεί κάποιο διεστραμμένο μυαλό να σκεφτεί άλλους τρόπους χρησιμοποίησης και αυτό με τρομάζει. Με τρομάζει η χρήση από τους ανθρώπους. Έχω ρωτήσει το ChatGPT για μένα και είχε τέτοια εικόνα που ούτε εγώ δεν την έχω. Συγκεκριμένα το είχα ρωτήσει μετά το “Πάρτι της ζωής μου” τι πρέπει να ανεβάσω» δήλωσε η ηθοποιός.