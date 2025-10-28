Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
24.2 C
Athens
type here...
LIFE & STYLE

Ελένη Ράντου: Έχω ρωτήσει το ChatGPT για εμένα και είχε τέτοια εικόνα που ούτε εγώ δεν την έχω για τον εαυτό μου

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Ελένη Ράντου: Την εμπειρία της με το ChatGPT περιέγραψε η Ελένη Ράντου, αποκαλύπτοντας πως ανάμεσα στις ερωτήσεις που του έχει κάνει υπήρξε και μία για την ίδια, με αποτέλεσμα να εντυπωσιαστεί από τον τρόπο που την παρουσίασε η εφαρμογή.

Η ηθοποιός μίλησε για το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας πως χρησιμοποιεί το ChatGPT και πως τη βοηθάει σε πρακτικά ζητήματα, όπως στη σύνταξη επιστολών σε ξένες γλώσσες.

Ωστόσο, η Ελένη Ράντου εξέφρασε στην κάμερα του «Happy Day» την ανησυχία της για τον τρόπο που μπορεί να χρησιμοποιούν ορισμένοι άνθρωποι την εφαρμογή.

«Μου έχει φτιάξει το ChatGPT κάτι επιστολές σε ξένες γλώσσες που με έχει σώσει. Βέβαια και το χρησιμοποιώ. Μπορεί κάποιο διεστραμμένο μυαλό να σκεφτεί άλλους τρόπους χρησιμοποίησης και αυτό με τρομάζει. Με τρομάζει η χρήση από τους ανθρώπους. Έχω ρωτήσει το ChatGPT για μένα και είχε τέτοια εικόνα που ούτε εγώ δεν την έχω. Συγκεκριμένα το είχα ρωτήσει μετά το “Πάρτι της ζωής μου” τι πρέπει να ανεβάσω» δήλωσε η ηθοποιός.

Ροή Ειδήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται επίδομα 250 ευρώ τον Νοέμβριο

0
Επίδομα 250 ευρώ θα λάβουν έως τις 15-20 Νοεμβρίου...
ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Κλειστό το Μετρό στο Σύνταγμα – Όλες οι αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μεταφοράς

0
28η Οκτωβρίου: Λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων της 28ης Οκτωβρίου,...
LIFE & STYLE

Η δικαστική διαμάχη Κώστα Δόξα – Μαρίας Δεληθανάση: Ο γάμος τους, οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και τα δέκα χρόνια εντάσεων

0
Η δικαστική διαμάχη Κώστα Δόξα - Μαρίας Δεληθανάση: ...
ΕΛΛΑΔΑ

Κίσσαμος: «Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο...

0
Κίσσαμος: «Τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν....
ΕΘΝΙΚΑ

Ο Κώστας Καραμανλής στη Βόρεια Ήπειρο, απέτισε φόρο τιμής σε μνημεία πεσόντων Ελλήνων στρατιωτών

0
Στη Βόρεια Ήπειρο βρέθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής,...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group