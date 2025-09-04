Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου, 2025
Ελαφρύνσεις για οικογένειες: Τι αλλάζει στις παροχές για τρίτεκνους και πολύτεκνους

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Ελαφρύνσεις για οικογένειες και πλήρη εξίσωση τρίτεκνων και πολύτεκνων σε όλες τις παροχές δρομολογεί η κυβέρνηση.

Το πρώτο βήμα γίνεται με την ισόβια ιδιότητα των τρίτεκνων γονέων που θεσπίζεται με το νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η ισόβια ιδιότητα ισχύει, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, ήδη για τους πολύτεκνους και επεκτείνεται με σχετική διάταξη του υπουργείου στους τρίτεκνους γονείς.

Η διάταξη λέει ότι οι γονείς που αποκτούν την ιδιότητα των τριτέκνων, απολαμβάνουν τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή. Τα παιδιά προστατεύονται και απολαμβάνουν τα δικαιώματα των τέκνων τριτέκνων, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους.

Το δεύτερο βήμα είναι η πιστοποίηση της τριτεκνικής ιδιότητας που προβλέπεται στο νομοσχέδιο. Το πιστοποιητικό τριτεκνίας θα χορηγείται ψηφιακά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), με την προϋπόθεση υποβολής αίτησης από τους ενδιαφερομένους. Στην πράξη, οι τρίτεκνοι θα απογραφούν μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης που θα υποβάλουν και στη συνέχεια το πιστοποιητικό τριτεκνίας που θα λάβουν θα λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο για να έχουν τις εκπτώσεις που παρέχονται από το Δημόσιο και τον ιδιωτικού τομέα (μέσα μεταφοράς κ.λπ.).

Το πιστοποιητικό τριτεκνίας αναμένεται να λάβουν περίπου 105.000 οικογένειες που έχουν τρία παιδιά, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν όλοι τις αιτήσεις για να απογραφούν ως τρίτεκνοι.

Το τρίτο βήμα, μετά και το πιστοποιητικό τριτεκνίας, θα είναι η πλήρης εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους σε όλες τις παροχές που προβλέπονται από νόμους του κράτους και κυρίως στις φορολογικές απαλλαγές και άλλες ατέλειες (μηδενικά τέλη ταξινόμησης για αγορά Ι.Χ. κ.ά.) που ισχύουν σήμερα μόνον για τους πολύτεκνους.

