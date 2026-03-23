Εκτός βάθρου ο Μίλτος Τεντόγλου – Έμεινε στην έκτη θέση με άλμα στα 8.19

Εκτός μεταλλίων βρέθηκε ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου καθώς δεν ήταν και στην καλύτερη μέρα του.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου να βρεθεί στην έκτη θέση έχοντας ως καλύτερο άλμα τα 8.19 μέτρα.

Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης που φέτος είχε κάνει 8,27 μ. (ήταν η τέταρτη καλύτερη επίδοση ανάμεσα στους 17 άλτες που έλαβαν μέρος στον τελικό), έκανε μεγαλύτερο άλμα στα 8,19 με αποτέλεσμα να καταταγεί 6ος και να μην μπορέσει να διεκδικήσει ένα ακόμη μετάλλιο.

Η τελική κατάταξη του τελικού