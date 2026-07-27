ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας – Ένας νεκρός

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνθρωπος έπειτα από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε μετά τις 13:30 και κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν σορό αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026, λίγο μετά τις 13:30 και έδωσε εντολή για άμεση επέμβαση ισχυρών επίγειων δυνάμεων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες του Δήμου Κορινθίων.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ενός ατόμου, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F1364618502350322%2F&show_text=0&width=560

Το έργο της κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.



Ροή Ειδήσεων

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αλέξης Τσίπρας: Παρουσιάζει στο Σεράφειο την πρόταση της ΕΛ.Α.Σ. για την Αυτοδιοίκηση

0
Την πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) για τη...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Επιπλέον 10 λεπτά μείωση στο diesel» – Τι είπε για τις συντάξεις χηρείας 

0
Πρόσθετη μείωση στο πετρέλαιο κίνησης (diesel) για τον Αύγουστο,...
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Σύρο: Η ιατροδικαστική αποκάλυψε την αιτία θανάτου της 42χρονης

0
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου...
ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστικός, αστυνομικός ή επιχειρηματίας θα ήταν ο στόχος με τη χειροβομβίδα – Το… χάρτινο ποτήρι

0
Η εντολή από τις φυλακές Διαβατών είχε στόχο επιχειρηματία,...
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όλυμπος: Ο θρόνος του Δία… πήρε θέση στην UNESCO

0
H ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου εγγράφεται ομόφωνα στον Κατάλογο...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE