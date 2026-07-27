Έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας – Ένας νεκρός

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνθρωπος έπειτα από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε μετά τις 13:30 και κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν σορό αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026, λίγο μετά τις 13:30 και έδωσε εντολή για άμεση επέμβαση ισχυρών επίγειων δυνάμεων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες του Δήμου Κορινθίων.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ενός ατόμου, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F1364618502350322%2F&show_text=0&width=560

Το έργο της κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.





