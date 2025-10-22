Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου, 2025
19.6 C
Athens
type here...
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη με γκαζάκια έξω από τα Jumbo Αμαρουσίου – Υλικές ζημιές στο κτίριο

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Πυροσβεστική όταν έλαβε πληροφορία για φωτιά σε κατάστημα των Jumbo στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά προκλήθηκε από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό με γκαζάκια που άγνωστος τοποθέτησε έξω από την είσοδο του καταστήματος, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο και σε μια φιγούρα.

Όταν οι πρώτες δυνάμεις έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν πυκνό καπνό να έχει «απλωθεί» στο κατάστημα, που βρίσκεται επί της Ανδρέα Παπανδρέου, και άρχισαν να επιχειρούν. Υπό τον φόβο εξάπλωσης στο συμβάν έσπευσαν πάνω από είκοσι πυροσβέστες με δέκα οχήματα της Πυροσβεστικής.

Όπως διαπιστώθηκε, υπήρχε μια εστία φωτιάς κοντά στην είσοδο του καταστήματος που αντιμετωπίστηκε έγκαιρα. Για περίπου μισή ώρα, η κίνηση των οχημάτων στην Ανδρέα Παπανδρέου γινόταν στη μία λωρίδα.

Ροή Ειδήσεων

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: 37 συλλήψεις σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ για παράνομες επιδοτήσεις

0
Επιχείρηση και συλλήψεις σε διάφορες περιοχές της επικράτειας πραγματοποιεί...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ημέρα πληρωμών και σήμερα – Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ

0
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ημέρα πληρωμών και η σημερινή καθώς...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Απεδείχθη ότι δεν υπήρχε κανένα παράνομο φορτίο στο δυστύχημα των Τεμπών – Η θεωρία της συγκάλυψης κατέρρευσε

0
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναρωτήθηκε στη συνέχεια γιατί να μονοπωλεί...
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Καρκίνος: Ένα συμπλήρωμα για το ήπαρ μπορεί να ενισχύσει την επιτυχία της ανοσοθεραπείας, σύμφωνα με μελέτη

0
Καρκίνος: Η ανοσοθεραπεία έχει φέρει επανάσταση στη θεραπεία πολλών...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε θα δοθούν και ποιοι θα δουν «φουσκωμένο» τον τραπεζικό τους λογαριασμό

0
Συντάξεις Δεκεμβρίου: «Φουσκωμένο» τον τραπεζικό λογαριασμό τους θα δουν...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group