Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Πυροσβεστική όταν έλαβε πληροφορία για φωτιά σε κατάστημα των Jumbo στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά προκλήθηκε από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό με γκαζάκια που άγνωστος τοποθέτησε έξω από την είσοδο του καταστήματος, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο και σε μια φιγούρα.

Όταν οι πρώτες δυνάμεις έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν πυκνό καπνό να έχει «απλωθεί» στο κατάστημα, που βρίσκεται επί της Ανδρέα Παπανδρέου, και άρχισαν να επιχειρούν. Υπό τον φόβο εξάπλωσης στο συμβάν έσπευσαν πάνω από είκοσι πυροσβέστες με δέκα οχήματα της Πυροσβεστικής.

Όπως διαπιστώθηκε, υπήρχε μια εστία φωτιάς κοντά στην είσοδο του καταστήματος που αντιμετωπίστηκε έγκαιρα. Για περίπου μισή ώρα, η κίνηση των οχημάτων στην Ανδρέα Παπανδρέου γινόταν στη μία λωρίδα.