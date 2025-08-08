Σε ηλικία 73 ετών εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος.

Ο μακαριστός ιεράρχης έφυγε από τη ζωή μετά από άνιση μάχη με την επάρατη νόσο. Είχε μεταβεί στην Αμερική, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και θεραπεία και επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου συνέχισε τον ύστατο αγώνα.

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Διονύσιος (Μάνταλος), είχε γεννηθεί στην Αθήνα (Νέο Ψυχικό) το 1952. Ήταν πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Παρακολούθησε μαθήματα στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Χριστιανική Φιλοσοφία, Παιδαγωγικά). Χειροτονήθηκε Διάκονος το 1974 και Πρεσβύτερος το 1979. Διακόνησε ως Ιεροκήρυκας (1977), Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος (1978) και Προτοσύγκελλος (1990) της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας (2002) και ως Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου (2006). Ήταν υπεύθυνος Νεότητας και των Κατηχητικών Σχολείων και Διευθυντής του Οικοτροφείου της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας.

Υπήρξε υπεύθυνος της δημιουργίας πολλών Πνευματικών Κέντρων και πολλών κατασκηνώσεων στην Ήλια Εύβοιας. Οργάνωσε και λειτούργησε Σχολές Κατάρτισης Στελεχών, διετέλεσε πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης Ναρκωτικών Εύβοιας. Είχε μεγάλη δράση με συγγραφές άρθρων, διαλέξεις, συμμετοχές σε συνέδρια και πολλές παρουσίες σε ραδιόφωνο και τηλεόραση (εκπομπές θεολογικού, κοινωνικού και εθνικού περιεχομένου).

Χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Κορίνθου, στις 15 Οκτωβρίου του 2006. Στην Κόρινθο, οργάνωσε πολλές δράσεις και είχε μεγάλη κοινωνική προσφορά, ενώ η Μητρόπολη ανέπτυξε ουκ ολίγες δομές.