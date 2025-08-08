Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 2025
31.9 C
Athens
type here...
ΕΛΛΑΔΑ

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Σε ηλικία 73 ετών εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος.
Ο μακαριστός ιεράρχης έφυγε από τη ζωή μετά από άνιση μάχη με την επάρατη νόσο. Είχε μεταβεί στην Αμερική, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και θεραπεία και επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου συνέχισε τον ύστατο αγώνα.

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Διονύσιος (Μάνταλος), είχε γεννηθεί στην Αθήνα (Νέο Ψυχικό) το 1952. Ήταν πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Παρακολούθησε μαθήματα στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Χριστιανική Φιλοσοφία, Παιδαγωγικά). Χειροτονήθηκε Διάκονος το 1974 και Πρεσβύτερος το 1979. Διακόνησε ως Ιεροκήρυκας (1977), Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος (1978) και Προτοσύγκελλος (1990) της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας (2002) και ως Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου (2006). Ήταν υπεύθυνος Νεότητας και των Κατηχητικών Σχολείων και Διευθυντής του Οικοτροφείου της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας.

Υπήρξε υπεύθυνος της δημιουργίας πολλών Πνευματικών Κέντρων και πολλών κατασκηνώσεων στην Ήλια Εύβοιας. Οργάνωσε και λειτούργησε Σχολές Κατάρτισης Στελεχών, διετέλεσε πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης Ναρκωτικών Εύβοιας. Είχε μεγάλη δράση με συγγραφές άρθρων, διαλέξεις, συμμετοχές σε συνέδρια και πολλές παρουσίες σε ραδιόφωνο και τηλεόραση (εκπομπές θεολογικού, κοινωνικού και εθνικού περιεχομένου).

Χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Κορίνθου, στις 15 Οκτωβρίου του 2006. Στην Κόρινθο, οργάνωσε πολλές δράσεις και είχε μεγάλη κοινωνική προσφορά, ενώ η Μητρόπολη ανέπτυξε ουκ ολίγες δομές.

Ροή Ειδήσεων

ΕΛΛΑΔΑ

Βρέφος έπεσε από το μπαλκόνι – Μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο

0
Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Χανίων η...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα δεδομένα στις προσλήψεις και τις υπερωρίες – Τι φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο

0
Πάνω σε οκτώ βασικούς άξονες στηρίζεται το νέο εργασιακό...
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία» – Εκκενώθηκε ο 1ος όροφος

0
Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στο νοσοκομείο «Σωτηρία», όταν...
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κεφαλλονιά – Μήνυμα 112 για εκκένωση τριών περιοχών

0
Φωτιά στην Κεφαλλονιά: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Καραβάδος...
ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης: Η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε από νευρολόγο στο Σισμανόγλειο που ζήτησε τη μεταφορά της στη νευρολογική κλινική του Ευαγγελισμού

0
Η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group