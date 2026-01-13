Δυναμικό παρόν με στεντόρεια «φωνή» έδωσαν οι άνθρωποι της θάλασσας και όσοι γνωρίζουν τι σημαίνει ευθύνη, κόπος και ζωή στη θάλασσα, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ελπιδοφόρα επόμενη μέρα στον κλάδο του yachting και στους «κόλπους» της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ).

Με μαζική συμμετοχή χιλιάδων ατόμων, ενδιαφέρον και αγάπη για το επάγγελμα του ναυτικού και όσων εργάζονται πάνω στα… κύματα, έδωσαν το «πράσινο φως», ώστε να συνεχιστεί ένας αγώνας που έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό και έχει ως σκοπό να υπερασπιστεί τα δικαιώματα και την ασφάλεια όλων. Ένας αγώνας που θα είναι αδιάκοπος, αλλά έχει τρομερή ουσία.

Αυτή η συμμετοχή δεν ήταν απλώς μια διαδικασία, αλλά μια δήλωση ότι οι άνθρωποι της θάλασσας δεν συμβιβάζονται. Ότι χρειάζονται εκπροσώπηση με δουλειά, πράξεις και αποτελέσματα, όχι μόνο με λόγια. Με δυναμική παρουσία, όχι απουσία.

Η επόμενη μέρα στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού και του yachting δεν ξεκινά από το μηδέν, αλλά χτίζεται πάνω σε όσα κερδήθηκαν με κόπο και προχωρά με ακόμη μεγαλύτερη όρεξη για δουλειά, ευθύνη και αποτέλεσμα.

Το διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΠΙΕΘ γνωρίζει ότι οι ναυτικοί δεν είναι αόρατοι. Δεν είναι μόνο ώρες, βάρδιες και μίλια. Είναι άνθρωποι με οικογένειες, με αγωνίες, με όνειρα και δικαίωμα σε μια δουλειά που τους σέβεται.

Και για χάρη αυτών των ανθρώπων και των οικογενειών τους θα πρέπει να διεκδικηθούν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Για να γυρνούν ασφαλείς στο σπίτι και τους δικούς τους ανθρώπους.

Φυσικά, ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Ο κλάδος του yachting έχει ακόμη πολλά βήματα να κάνει. Πολλές ακόμη είναι οι αδικίες που πρέπει να διορθωθούν για τους ναυτικούς της χώρας μας. Ωστόσο ενωμένοι, με μια κοινή φωνή όλοι όσοι απαρτίζουν την Ένωση ελπίζουν σε μια νέα 3ετια που θα φέρει μεγάλες αλλαγές.

Για τους ναυτικούς. Για τις γυναίκες και τους άντρες που κρατούν τα ιδιωτικά και επαγγελματικά σκάφη όρθια, συχνά μακριά από το σπίτι τους, πάντα με επαγγελματισμό και ψυχή.

Η θάλασσα δοκιμάζει όλους τους ναυτικούς. Ωστόσο τους διδάσκει κάτι βασικό… Ένα πλοίο φτάνει στο λιμάνι μόνο όταν ΟΛΑ τα γρανάζια του δουλεύουν ΜΑΖΙ…