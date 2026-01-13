Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου, 2026
14.7 C
Athens
type here...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές ΠΕΠΙΕΘ: Οι ναυτικοί αποφάσισαν – Νέα τριετία με σφραγίδα Βάλλη – Σάρωσε με 90% και υποσχέθηκε αλλαγές

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Δυναμικό παρόν με στεντόρεια «φωνή» έδωσαν οι άνθρωποι της θάλασσας και όσοι γνωρίζουν τι σημαίνει ευθύνη, κόπος και ζωή στη θάλασσα, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ελπιδοφόρα επόμενη μέρα στον κλάδο του yachting και στους «κόλπους» της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ).

Με μαζική συμμετοχή χιλιάδων ατόμων, ενδιαφέρον και αγάπη για το επάγγελμα του ναυτικού και όσων εργάζονται πάνω στα… κύματα, έδωσαν το «πράσινο φως», ώστε να συνεχιστεί ένας αγώνας που έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό και έχει ως σκοπό να υπερασπιστεί τα δικαιώματα και την ασφάλεια όλων. Ένας αγώνας που θα είναι αδιάκοπος, αλλά έχει τρομερή ουσία.

Αυτή η συμμετοχή δεν ήταν απλώς μια διαδικασία, αλλά μια δήλωση ότι οι άνθρωποι της θάλασσας δεν συμβιβάζονται. Ότι χρειάζονται εκπροσώπηση με δουλειά, πράξεις και αποτελέσματα, όχι μόνο με λόγια. Με δυναμική παρουσία, όχι απουσία.

Η επόμενη μέρα στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού και του yachting δεν ξεκινά από το μηδέν, αλλά χτίζεται πάνω σε όσα κερδήθηκαν με κόπο και προχωρά με ακόμη μεγαλύτερη όρεξη για δουλειά, ευθύνη και αποτέλεσμα.

Το διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΠΙΕΘ γνωρίζει ότι οι ναυτικοί δεν είναι αόρατοι. Δεν είναι μόνο ώρες, βάρδιες και μίλια. Είναι άνθρωποι με οικογένειες, με αγωνίες, με όνειρα και δικαίωμα σε μια δουλειά που τους σέβεται.

Και για χάρη αυτών των ανθρώπων και των οικογενειών τους θα πρέπει να διεκδικηθούν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Για να γυρνούν ασφαλείς στο σπίτι και τους δικούς τους ανθρώπους.

Φυσικά, ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Ο κλάδος του yachting έχει ακόμη πολλά βήματα να κάνει. Πολλές ακόμη είναι οι αδικίες που πρέπει να διορθωθούν για τους ναυτικούς της χώρας μας. Ωστόσο ενωμένοι, με μια κοινή φωνή όλοι όσοι απαρτίζουν την Ένωση ελπίζουν σε μια νέα 3ετια που θα φέρει μεγάλες αλλαγές.

Για τους ναυτικούς. Για τις γυναίκες και τους άντρες που κρατούν τα ιδιωτικά και επαγγελματικά σκάφη όρθια, συχνά μακριά από το σπίτι τους, πάντα με επαγγελματισμό και ψυχή.

Η θάλασσα δοκιμάζει όλους τους ναυτικούς. Ωστόσο τους διδάσκει κάτι βασικό… Ένα πλοίο φτάνει στο λιμάνι μόνο όταν ΟΛΑ τα γρανάζια του δουλεύουν ΜΑΖΙ…

Ροή Ειδήσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αυτή είναι η πραγματική πρόταση για τον Αντίνο

0
Στη διαπραγμάτευση που έχει ξεκινήσει εδώ και 4-5 μέρες...
MEDIA

Επική γκάφα στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ – Ουγγαρέζος: «Πρόκειται για επικίνδυνη ανικανότητα»

0
Μία απίστευτη γκάφα έγινε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκευωρία Novartis: Ενοχή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων και σε δεύτερο βαθμό – Ποιο το ελαφρυντικό που τους αναγνωρίστηκε

0
Την ενοχή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων Μαρίας Μαραγγέλη...
ΕΛΛΑΔΑ

Να εφαρμοστεί ο νόμος για τα μπλόκα, λέει η κυβέρνηση – Ποιοι θα πάνε στο ραντεβού με τον πρωθυπουργό

0
Στις 15:00 σήμερα (13/01) το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η συνάντηση...
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέο «κύμα» ψύχους το σαββατοκύριακο – Πτώση θερμοκρασίας, βροχές και χιόνια στα ορεινά

0
Καιρός: Παρά το έντονο κρύο και τις πολύ χαμηλές...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group