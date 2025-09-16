Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2025
30.5 C
Athens
type here...
ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Είμαι άδικα μέσα, θα αποδείξω την αθωότητά μου – Δεν έχω πειράξει ποτέ τον Παναγιωτάκη»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Η Ειρήνη Μουρτζούκου μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα μέσα από τη φυλακή, ανοίγοντας την καρδιά της για την καθημερινότητα που βιώνει πίσω από τα κάγκελα, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και τα συναισθήματα που την κατακλύζουν. Σε μια εξομολόγηση με έντονο προσωπικό τόνο, περιέγραψε τις συνθήκες διαβίωσής της, τις σχέσεις με τις συγκρατούμενές της, την αποστασιοποίηση από τον έξω κόσμο και τη στήριξη που λαμβάνει από ειδικούς, ενώ δεν έκρυψε την πικρία της για ανθρώπους του περιβάλλοντός της.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου περιέγραψε την καθημερινότητά της, μιλώντας για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. «Χάλια είμαι. Προσπαθώ λίγο να προσαρμοστώ στην καθημερινότητα. Είναι πολύ δύσκολα», είπε, εξηγώντας πως βρίσκεται στο ίδιο κελί με άλλες δύο γυναίκες. Αν και στην αρχή υπήρξαν εντάσεις, όπως λέει, πλέον έχει βρει μια ισορροπία. «Στην αρχή είχαμε κάποιες τέτοιες καταστάσεις, μετά όχι. Με ορισμένες έχω καλή σχέση, όχι με όλες», σημείωσε.

Όσον αφορά την επικοινωνία της με τον έξω κόσμο, η ίδια αποκάλυψε πως έχει απομακρυνθεί από όλους: «Δεν έχω με κανέναν. Πέρα από τον δικηγόρο που μιλάω λίγο για την υπόθεση, τι θα γίνει στις απολογίες. Γιατί μόνο σε αυτόν έχω εμπιστοσύνη πλέον. Δεν εμπιστεύομαι πλέον κανέναν άλλο πέρα από τον δικηγόρο μου».

Η Ειρήνη Μουρτζούκου δηλώνει πως θεωρεί την κράτησή της άδικη: «Ναι, το πιστεύω. Και πιστεύω να φανεί. Μπορώ να αποδείξω την αθωότητά μου», τόνισε με σιγουριά. Ερωτηθείσα για την πολύκροτη υπόθεση του Παναγιωτάκη, ήταν κατηγορηματική: «Το έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχω πειράξει ποτέ αυτό το παιδί. Πιστεύω τις επόμενες ημέρες να φανεί».

Η ίδια αναφέρθηκε και στη στήριξη που λαμβάνει μέσα στη φυλακή, λέγοντας πως παρακολουθείται από ψυχολόγους και ψυχιάτρους: «Εδώ κάθε τόσο παίρνω φάρμακα. Nαι, ψυχοφάρμακα», επιβεβαίωσε.

Όσο για τα συναισθήματά της προς τους ανθρώπους του περιβάλλοντός της, δεν κρύβει την πικρία της: «Σε πολλούς ανθρώπους κρατάω κακία, αλλά δεν θα κάτσω να πω ονόματα». Κλείνοντας, η Ειρήνη Mουρτζούκου εξέφρασε την ελπίδα της να αποδοθεί σύντομα δικαιοσύνη: «Περιμένω τη Δικαιοσύνη να δω τι θα γίνει. Περιμένω. Τι άλλο;».

Ροή Ειδήσεων

ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Λουόμενοι διώχνουν μετανάστες που φτάνουν – Δείτε παραλία του νησιού γεμάτη βάρκες

0
Στα όριά τους είναι όσοι βρίσκονται στη Γαύδο καθώς...
ΕΛΛΑΔΑ

Που έπεσε το πρώτο πρόστιμο από τις νέες AI κάμερες;

0
Οι κάμερες καταγράφουν πλέον σε πραγματικό χρόνο κρίσιμες παραβάσεις,...
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα προσφυγή από την οικογένεια του Βασίλη Καλογήρου – Τι υποστηρίζουν

0
Μπορεί η 37σελιδη εισαγγελική διάταξη για το θάνατο του...
LIFE & STYLE

Άννα Βίσση: Ξεκαθαρίσει για τις φήμες πως παίρνει ουσίες – «Πλησιάζω σε μια ηλικία που είναι δύσκολη»

0
Άννα Βίσση: Η Άννα Βίσση έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές...
ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό λόγω τροχαίου, καθυστερήσεις έως 20′ στην Αττική Οδό

0
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους το πρωί της...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group