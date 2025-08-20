Διακοπές στην Αμοργό κάνει αυτό το διάστημα η Μαρία Λεκάκη και δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram ένα σπάνιο στιγμιότυπο από τις ανέμελες στιγμές της.

Η ηθοποιός ποζάρει με ολόσωμο μαύρο μαγιό και η φωτογραφία της χωρίς ρετούς και φίλτρα στα 55 της χρόνια είναι το κάτι άλλο, όσο για τα σχόλια των διαδικτυακών της φίλων ήταν μόνο κολακευτικά του τύπου: “Θεάρα… Υπέροχα πόδια”, “Έλα μωρέ Λεκάκη είδωλο”!

Η ηθοποιός η οποία δεν είναι και τόσο λάτρης του instagram, δημοσιεύει αραιά και που φωτογραφίες από την καθημερινότητά της, όταν όμως ποστάρει φωτογραφίες της είναι άκρως εντυπωσιακές, όπως αυτή τη φορά που μας εξέπληξε ευχάριστα.

Σε παλιότερη συνέντευξή της όταν είχε ερωτηθεί: «Με τον χρόνο δείχνετε να έχετε άριστη σχέση. Υπάρχει κάποιο μυστικό ομορφιάς;», είχε πει: «Σας ευχαριστώ πολύ. Εχω ένα μυστικό κρυμμένο στης καρδιάς τα βάθη»!

Την Μαρία Λεκάκη δεν την φοβίζουν οι αλλαγές με το πέρασμα του χρόνου: «Οχι. Είναι μέρος της δουλειάς μου άλλωστε».

Και είχε δηλώσει: «Συνήθως μου ζητούν να βγάλουμε φωτογραφία και εγώ συνήθως τους ζητώ να μου τι δείξουν για να δω αν είναι ωραία»!

Δείτε την αρετουσάριστη φωτογραφία της με μαγιό στα 55 της χρόνια και τα απίθανα σχόλια