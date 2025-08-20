Τετάρτη, 20 Αυγούστου, 2025
27.5 C
Athens
type here...
LIFE & STYLE

«Είδωλο» η Λεκάκη: Αποθεώθηκε στο instagram – Η αρετουσάριστη φώτο με μαγιό στα 55 της χρόνια

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Διακοπές στην Αμοργό κάνει αυτό το διάστημα η Μαρία Λεκάκη και δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram ένα σπάνιο στιγμιότυπο από τις ανέμελες στιγμές της. 

Η ηθοποιός ποζάρει με ολόσωμο μαύρο μαγιό και η φωτογραφία της χωρίς ρετούς και φίλτρα στα 55 της χρόνια είναι το κάτι άλλο, όσο για τα σχόλια των διαδικτυακών της φίλων ήταν μόνο κολακευτικά του τύπου: “Θεάρα… Υπέροχα πόδια”, “Έλα μωρέ Λεκάκη είδωλο”!

Η ηθοποιός η οποία δεν είναι και τόσο λάτρης του instagram, δημοσιεύει αραιά και που φωτογραφίες από την καθημερινότητά της, όταν όμως ποστάρει φωτογραφίες της είναι άκρως εντυπωσιακές, όπως αυτή τη φορά που μας εξέπληξε ευχάριστα.

Σε παλιότερη συνέντευξή της όταν είχε ερωτηθεί: «Με τον χρόνο δείχνετε να έχετε άριστη σχέση. Υπάρχει κάποιο μυστικό ομορφιάς;», είχε πει: «Σας ευχαριστώ πολύ. Εχω ένα μυστικό κρυμμένο στης καρδιάς τα βάθη»!

Την Μαρία Λεκάκη δεν την φοβίζουν οι αλλαγές με το πέρασμα του χρόνου: «Οχι. Είναι μέρος της δουλειάς μου άλλωστε».

Και είχε δηλώσει: «Συνήθως μου ζητούν να βγάλουμε φωτογραφία και εγώ συνήθως τους ζητώ να μου τι δείξουν για να δω αν είναι ωραία»!

Δείτε την αρετουσάριστη φωτογραφία της με μαγιό στα 55 της χρόνια και τα απίθανα σχόλια

Ροή Ειδήσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Stoiximan Super League: Mε VAR και ημιαυτόματο οφσάιντ όλα τα παιχνίδια της χρονιάς

0
Kαι επίσημα... προηγμένο το ελληνικό πρωτάθλημα! Όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ριέκα-ΠΑΟΚ: «Θα παίξουμε για τη νίκη» – Πανέτοιμος ο Λουτσέσκου για τη μεγάλη μάχη

0
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε σχετικά με το ματς του...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Ξεχάστε το ΟΑΚΑ, μετονομάστηκε σε «TELEKOM CENTER Athens» – Το αστρονομικό deal για το νέο όνομα 

0
«TELEKOM CENTER Athens» μετονομάστηκε το κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ, το...
LIFE & STYLE

Αυτή είναι η συνεργασία του χειμώνα – Βάζουν «φωτιά» στη νυχτερινή Αθήνα Αργυρός και Βανδή

0
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, Καλοκαίρι Παρέα, οι...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2025: Ανακοινώνονται παροχές 1,5 δισ. – Προτεραιότητα σε μεσαία τάξη, συνταξιούχους, οικογένειες και νέα γενιά

0
Υπό διαμόρφωση έως και την τελευταία στιγμή χαρακτήρισε το...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group