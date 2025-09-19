Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, 2025
21.8 C
Athens
type here...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έφυγε από τη ζωή ο Αλέκος Ακριβάκης, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην υπουργός και επί σειρά ετών βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Βοιωτία, Αλέκος Ακριβάκης.

Γεννημένος στη Θήβα στις 14 Φεβρουαρίου 1944, σπούδασε νομικά στην Αθήνα και άσκησε τη δικηγορία. Από νεαρή ηλικία υπήρξε θερμός υποστηρικτής του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ το 1965, μόλις 21 ετών, εξέδωσε την εφημερίδα Ανένδοτος Βοιωτίας.

Το 1974 ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας. Εξελέγη βουλευτής Βοιωτίας με το Κίνημα για συνολικά 22 χρόνια (1981–1985 και 1989–2007), αφήνοντας έντονο πολιτικό αποτύπωμα στην περιοχή του.

Διετέλεσε υφυπουργός Γεωργίας (1995–1996) και υπουργός Επικρατείας (2003–2004), ενώ από το 1985 έως το 1989 υπηρέτησε ως πρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια και τις θυγατρικές της εταιρείες, Olympic Catering, Ολυμπιακή Αεροπλοΐα και Τουριστική.

Η απώλειά του αφήνει κενό στην πολιτική ζωή της Βοιωτίας και του ΠΑΣΟΚ, με το οποίο συνέδεσε το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής του.

Με πληροφορίες από pelop.gr

Ροή Ειδήσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πορτοσάλτε αδειάζει την κυβέρνηση για Τέμπη: «Να γίνει εκταφή των παιδιών της Καρυστιανού και Ρούτσι»

0
Μεγάλες πολιτικές και όχι μόνο διαστάσεις, παίρνει η άρνηση...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Κάνουμε πράξη τις πατριωτικές ελαφρύνσεις ενώ άλλοι μιλούν για πατριωτικούς φόρους – Αφορούν 4,3 εκατ. συμπολίτες μας

0
Μητσοτάκης: Σε αναλυτική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που έχει πάρει...
ΕΛΛΑΔΑ

Μάγδα Φύσσα: 12 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου – Με φουλάρι της Παλαιστίνης στο μπλόκο της Κοκκινιάς

0
Μάγδα Φύσσα: Δώδεκα χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από το βράδυ...
MEDIA

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ανακοίνωσε την παραίτησή του από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα

0
Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από «Το Πρωινό»,...
ΕΛΛΑΔΑ

ΠΝΟ-24ωρη απεργία: Ακινητοποιημένα όλα τα πλοία την 1η Οκτωβρίου

0
ΠΝΟ: Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) ανακοίνωσε ότι οι...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group