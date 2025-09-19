Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην υπουργός και επί σειρά ετών βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Βοιωτία, Αλέκος Ακριβάκης.

Γεννημένος στη Θήβα στις 14 Φεβρουαρίου 1944, σπούδασε νομικά στην Αθήνα και άσκησε τη δικηγορία. Από νεαρή ηλικία υπήρξε θερμός υποστηρικτής του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ το 1965, μόλις 21 ετών, εξέδωσε την εφημερίδα Ανένδοτος Βοιωτίας.

Το 1974 ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας. Εξελέγη βουλευτής Βοιωτίας με το Κίνημα για συνολικά 22 χρόνια (1981–1985 και 1989–2007), αφήνοντας έντονο πολιτικό αποτύπωμα στην περιοχή του.

Διετέλεσε υφυπουργός Γεωργίας (1995–1996) και υπουργός Επικρατείας (2003–2004), ενώ από το 1985 έως το 1989 υπηρέτησε ως πρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια και τις θυγατρικές της εταιρείες, Olympic Catering, Ολυμπιακή Αεροπλοΐα και Τουριστική.

Η απώλειά του αφήνει κενό στην πολιτική ζωή της Βοιωτίας και του ΠΑΣΟΚ, με το οποίο συνέδεσε το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής του.

Με πληροφορίες από pelop.gr