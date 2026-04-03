Εφορία: Βήμα – βήμα η διαδικασία για τις διορθώσεις στις φορολογικές δηλώσεις

Τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και για το έτος 2025 έχουν πλέον από χθες όσοι φορολογούμενοι – φυσικά πρόσωπα διαπιστώνουν λάθη ή παραλείψεις στις αρχικές δηλώσεις που υποβάλλουν για το έτος αυτό.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των συγκεκριμένων δηλώσεων τέθηκε σε λειτουργία στην ψηφιακή πύλη myaade.gov.gr της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

H υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εφόσον πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας υποβολής της 15ης Ιουλίου, που ισχύει για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, δεν συνεπάγεται καμία κύρωση για τον φορολογούμενο.

Συμπλήρωση

Μόλις ο φορολογούμενος επιλέξει την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, τα δεδομένα που έχουν συμπληρωθεί στην αρχική δήλωση (στο έντυπο Ε1) και στα συνοδευτικά έντυπα (Ε2 και Ε3), καθώς επίσης και τα δεδομένα που έχουν αναρτηθεί εκείνη τη στιγμή στη βεβαίωση αποδοχών του και αφορούν στην ηλεκτρονική πληροφόρηση της Φορολογικής Διοίκησης για τις αποδοχές και τους παρακρατηθέντες επ’ αυτών φόρους μεταφέρονται αυτόματα στη νέα δήλωση που πρόκειται να υποβληθεί.

Ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται, συνεπώς, να συμπληρώσει από την αρχή τη δήλωσή του αλλά αρκεί μόνο να τροποποιήσει τα σημεία εκείνα της αρχικά υποβληθείσας δήλωσης στα οποία έχει διαπιστώσει λάθη, καθώς επίσης και να προσθέσει δεδομένα εκεί που αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν παραλείψεις. Σε περίπτωση που πρέπει να τροποποιήσει στοιχεία που έχει συμπεριλάβει στα συνοδευτικά έντυπα (Ε2 ή και Ε3), θα πρέπει πρώτα να προβεί στις τροποποιήσεις αυτές και μετά να κάνει τις διορθωτικές παρεμβάσεις του στο βασικό έντυπο της δήλωσης (στο Ε1).

Η νέα δήλωση που θα προκύψει, μετά τις όποιες τροποποιήσεις (προσθήκες, αφαιρέσεις ή διορθώσεις δεδομένων) επιφέρει ο φορολογούμενος, θα αντικαταστήσει την αρχικά υποβληθείσα και από τη στιγμή που θα υποβληθεί εμπρόθεσμα θα εξομοιωθεί με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση. Για τον λόγο αυτό δεν θα επισύρει κανένα χρηματικό πρόστιμο.

Εκκαθάριση

Στο εκκαθαριστικό σημείωμα (στην πράξη προσδιορισμού του φόρου), που θα εκδοθεί και θα αναρτηθεί στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην ηλεκτρονική πύλη myAADE.gr , αμέσως μόλις υποβληθεί οριστικά μια εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αναγράφεται όχι μόνο το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της τροποποιητικής δήλωσης αλλά και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής.

Σε περίπτωση που αμέσως μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης διαπιστωθεί νέο λάθος ή παράλειψη, δεν είναι δυνατή άμεσα η υποβολή νέας τροποποιητικής δήλωσης αλλά πρέπει να περάσει τουλάχιστον μία ημέρα από την εκκαθάριση της πρώτης τροποποιητικής δήλωσης για να υποβληθεί η επόμενη.

Για όσους δεν προλάβουν την προθεσμία

Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης μετά τη λήξη της προθεσμίας της 15ης Ιουλίου, ο φορολογούμενος ενδέχεται να κληθεί να πληρώσει πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 500 ευρώ, ενώ μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος και με την υποχρέωση να πληρώσει και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, υπολογιζόμενους με 0,73% για κάθε μήνα που θα έχει παρέλθει από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης και βεβαίωσης νέας αυξημένης οφειλής.

Χωρίς καμπάνα

Δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε κάθε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση είναι έως 100 ευρώ. Επίσης, εδώ και τέσσερα χρόνια έχει αποσαφηνιστεί ότι δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση που με την υποβολή της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης δεν επέρχεται αλλαγή στο ύψος της φορολογητέας ύλης (π.χ. σε περίπτωση που με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης διορθώνεται κάποιο λάθος στα στοιχεία ταυτότητας του φορολογούμενου ή στα στοιχεία των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του φορολογούμενου, το οποίο λάθος δεν επηρεάζει το ύψος της φορολογητέας ύλης και της φορολογικής υποχρέωσης).