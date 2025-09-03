Έφοδος του ελληνικού FBI σε βενζινάδικα: Ολόκληρη τη χώρα «σάρωσε» το ελληνικό FBI, πραγματοποιώντας μεγάλη, συντονισμένη επιχείρηση κατά του λαθρεμπορίου σε πρατήρια υγρών καυσίμων. Οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον 15 συλλήψεις.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος βρέθηκαν σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία, προκειμένου να κάνουν ελέγχους σε βενζινάδικα και χώρους αποθήκευσης καυσίμων.

Σε αρκετούς από τους προαναφερόμενους χώρους εντοπίστηκε λογισμικό παρέμβασης στα συστήματα εισροών-εκροών, με αποτέλεσμα να σημειωθούν τουλάχιστον 15 συλλήψεις.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να κατηγορηθούν για λαθρεμπόριο καυσίμων, φοροδιαφυγή και εξαπάτηση οδηγών, δεδομένου ότι έβαζαν στα αυτοκίνητα λιγότερη ποσότητα καυσίμων από αυτή που αναγραφόταν στα μηχανήματα.