Εύκολο τιραμισού χωρίς αυγά με 6 υλικά

Αναμφισβήτητα το τιραμισού είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ιταλικά γλυκά παγκοσμίως, χάρη στη βελούδινη κρέμα του και τον ισορροπημένο συνδυασμό γλυκύτητας και καφέ. Η συγκεκριμένη εκδοχή ξεχωρίζει γιατί είναι ιδιαίτερα απλή, χωρίς αυγά, και χρειάζεται μόλις 20 λεπτά προετοιμασίας, πριν μπει στο ψυγείο. Θα χρειαστείτε μόνο 6 υλικά.

Υλικά για τιραμισού

250 γρ. σαβαγιάρ

2 δόσεις διπλού espresso, κρύου

250 γρ. μασκαρπόνε

90 γρ. ζάχαρη άχνη

500 ml κρέμα γάλακτος πλήρης

1 κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας (προαιρετικά)

Κακάο για το πασπάλισμα

Συνταγή για τιραμισού

Ξεκινήστε ετοιμάζοντας τον καφέ και αφήστε τον να κρυώσει εντελώς. Είναι σημαντικό να μην είναι ζεστός όταν βουτήξετε τα σαβαγιάρ.

Χτυπήστε την κρέμα γάλακτος μέχρι να δημιουργηθούν απαλές κορυφές, δηλαδή να κρατά ελαφρώς το σχήμα της χωρίς να γίνεται πολύ σφιχτή.

Σε άλλο μπολ ανακατέψτε καλά το μασκαρπόνε με τη ζάχαρη άχνη και τη βανίλια μέχρι να γίνει λείο και αφράτο μείγμα.

Προσθέστε σταδιακά το μείγμα μασκαρπόνε στην χτυπημένη κρέμα και ανακατέψτε απαλά μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Βουτήξτε γρήγορα τα σαβαγιάρ στον κρύο espresso και στρώστε τα στον πάτο ενός τετράγωνου σκεύους περίπου 20 x 20 εκατοστών.

Απλώστε από πάνω τη μισή κρέμα. Συνεχίστε με δεύτερη στρώση από σαβαγιάρ και τελειώστε με την υπόλοιπη κρέμα.

Βάλτε το γλυκό στο ψυγείο για τουλάχιστον οκτώ ώρες, ενώ ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα δίνει αν μείνει όλο το βράδυ.

Λίγο πριν το σερβίρισμα πασπαλίστε με κακάο.