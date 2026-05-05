Εύκολο τιραμισού χωρίς αυγά με 6 υλικά

by Newsroom

Αναμφισβήτητα το τιραμισού είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ιταλικά γλυκά παγκοσμίως, χάρη στη βελούδινη κρέμα του και τον ισορροπημένο συνδυασμό γλυκύτητας και καφέ. Η συγκεκριμένη εκδοχή ξεχωρίζει γιατί είναι ιδιαίτερα απλή, χωρίς αυγά, και χρειάζεται μόλις 20 λεπτά προετοιμασίας, πριν μπει στο ψυγείο. Θα χρειαστείτε μόνο 6 υλικά.

Υλικά για τιραμισού

250 γρ. σαβαγιάρ

2 δόσεις διπλού espresso, κρύου

250 γρ. μασκαρπόνε

90 γρ. ζάχαρη άχνη

500 ml κρέμα γάλακτος πλήρης

1 κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας (προαιρετικά)

Κακάο για το πασπάλισμα

Συνταγή για τιραμισού

Ξεκινήστε ετοιμάζοντας τον καφέ και αφήστε τον να κρυώσει εντελώς. Είναι σημαντικό να μην είναι ζεστός όταν βουτήξετε τα σαβαγιάρ.

Χτυπήστε την κρέμα γάλακτος μέχρι να δημιουργηθούν απαλές κορυφές, δηλαδή να κρατά ελαφρώς το σχήμα της χωρίς να γίνεται πολύ σφιχτή.

Σε άλλο μπολ ανακατέψτε καλά το μασκαρπόνε με τη ζάχαρη άχνη και τη βανίλια μέχρι να γίνει λείο και αφράτο μείγμα.

Προσθέστε σταδιακά το μείγμα μασκαρπόνε στην χτυπημένη κρέμα και ανακατέψτε απαλά μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Βουτήξτε γρήγορα τα σαβαγιάρ στον κρύο espresso και στρώστε τα στον πάτο ενός τετράγωνου σκεύους περίπου 20 x 20 εκατοστών.

Απλώστε από πάνω τη μισή κρέμα. Συνεχίστε με δεύτερη στρώση από σαβαγιάρ και τελειώστε με την υπόλοιπη κρέμα.

Βάλτε το γλυκό στο ψυγείο για τουλάχιστον οκτώ ώρες, ενώ ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα δίνει αν μείνει όλο το βράδυ.

Λίγο πριν το σερβίρισμα πασπαλίστε με κακάο.

Άγχος στις εξετάσεις: Πρακτικός οδηγός διαχείρισης για μαθητές και γονείς

Ένας συνοπτικός οδηγός για το τι είναι το άγχος των εξετάσεων, πώς εκδηλώνεται και τι μπορούν να κάνουν έφηβοι και γονείς για να το διαχειριστούν αποτελεσματικά.
Λαύριο: Χειροπέδες σε δύο ανήλικα αδέρφια για πορνογραφία ανηλίκων – Επεξεργάζονται φωτογραφίες στο Instagram

Αστυνομικοί στο Λαύριο συνέλαβαν 17χρονη και 14χρονο, οι οποίοι φέρονται να επεξεργάζονταν φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών από το Instagram δημιουργώντας προσβλητικό υλικό, ενώ συνελήφθη και η μητέρα τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τότε πρέπει να πιείτε τον πρώτο σας καφέ

Η καθυστέρηση του πρώτου καφέ για 60-90 λεπτά βασίζεται σε μηχανισμούς όπως η αδενοσίνη και η πρωινή κορύφωση της κορτιζόλης, αλλά τα στοιχεία δεν δίνουν ένα απόλυτο «ιδανικό» timing για όλους.
Άλκηστις Πρωτοψάλτη & Μιμή Ντενίση στο Μεσολόγγι: Ορατόριο για τα 200 χρόνια από την Έξοδο

Στις 14 Μαΐου στο Μεσολόγγι παρουσιάζεται το νέο ορατόριο «Έξοδος, ο δρόμος προς την Αθανασία», με την Άλκηστις Πρωτοψάλτη και τον Μάριο Φραγκούλη και κείμενα/σκηνοθεσία της Μιμής Ντενίση.
Ολυμπιακός: Στη Γαλλία για το Game 3 με τη Μονακό στα play-offs της EuroLeague

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Γαλλία για το κρίσιμο Game 3 με τη Μονακό, έχοντας προβάδισμα 2-0 στη σειρά και με μοναδική απουσία τον Τάισον Γουόρντ.

