e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ημέρα πληρωμών και η σημερινή καθώς μέχρι και την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου θα έχουν καταβληθεί συνολικά 75.027.009,91 ευρώ από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ σε 86.814 δικαιούχους.

Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει έως τη Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 17.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Και η ΔΥΠΑ καταβάλει:

21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

40.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.