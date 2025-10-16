Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, 2025
Δυστύχημα στα Τέμπη: Αναβλήθηκε για τις 30 Οκτωβρίου η δίκη για τα βίντεο

Τέμπη: Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας ανέβαλε για τις 30 Οκτωβρίου τη δίκη για τα βίντεο που αφορούν τη τραγωδία των Τεμπών με τη σύγκρουση των δύο τρένων.

Αρχικά είχε τεθεί από την πλευρά των κατηγορουμένων, του πρώην διευθύνοντα συμβούλου του ΟΣΕ και του νόμιμου εκπροσώπου της Interstar Security, αίτημα αναβολής λόγω κωλύματος των συνηγόρων υπεράσπισης τους.

Αίτημα το οποίο απορρίφθηκε από την πρόεδρο μετά και από αντίστοιχη πρόταση της εισαγγελέα της έδρας, και αποφασίστηκε η διακοπή της δίκης για τις 30 Οκτωβρίου, έγραψε το larissanet.gr.

Να σημειωθεί πως διατάχθηκε από το δικαστήριο η παρουσία των κατηγορουμένων στην επόμενη δικάσιμο.

