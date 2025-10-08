Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, 2025
Δυσοίωνο το μέλλον του Κωνσταντίνου Ζούλα στον ΣΚΑΪ: «Θα αποχωρήσει τις επόμενες ημέρες»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Έντονη φημολογία έχει ξεσπάσει γύρω από το τηλεοπτικό μέλλον του Κωνσταντίνου Ζούλα στον ΣΚΑΪ, έναν χρόνο μετά την τοποθέτησή του στη διοικητική κορυφή του σταθμού.

Το θέμα ανέδειξε η εκπομπή Buongiorno, με τη Φαίη Σκορδά να μεταφέρει πληροφορίες από, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «σημαντική πηγή». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η αποχώρηση του Κωνσταντίνου Ζούλα πρέπει να θεωρείται πλέον θέμα χρόνου.

Η βασική αιτία φαίνεται να είναι η χαμηλή απήχηση των εκπομπών που δρομολόγησε ο ίδιος, όπως το Power Talk, το Exathlon και το Το ‘χουμε, τα οποία δεν κατάφεραν να βρουν ανταπόκριση στο κοινό. Παράλληλα, η ένταση που με φόντο την αντικατάσταση των δημοσιογράφων Ευλαμπίας Ρέβη και Γιώργου Κουρδή, από τον ηθοποιό Γιάννη Τσιμιτσέλη σε μια καθαρά δημοσιογραφική εκπομπή.

Η Φαίη Σκορδά ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Υπάρχουν πληροφορίες αρκετά σημαντικές για τον Κωνσταντίνο Ζούλα, ότι θα αποχωρήσει τις επόμενες ημέρες από τον ΣΚΑΪ. Ο ίδιος ήταν στην ΕΡΤ πολλά χρόνια. Καλώς ή κακώς τα προηγούμενα χρόνια ήταν καλύτερη η εικόνα (του σταθμού). Γιατί όλα έχουν και ένα μέτρο σύγκρισης. Πως ήμασταν και πως είμαστε και τι αλλαγές έχουν γίνει, γιατί υπάρχουν και ικανά στελέχη μέσα στον τηλεοπτικό σταθμό»

