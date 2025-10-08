Έντονη φημολογία έχει ξεσπάσει γύρω από το τηλεοπτικό μέλλον του Κωνσταντίνου Ζούλα στον ΣΚΑΪ, έναν χρόνο μετά την τοποθέτησή του στη διοικητική κορυφή του σταθμού.

Το θέμα ανέδειξε η εκπομπή Buongiorno, με τη Φαίη Σκορδά να μεταφέρει πληροφορίες από, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «σημαντική πηγή». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η αποχώρηση του Κωνσταντίνου Ζούλα πρέπει να θεωρείται πλέον θέμα χρόνου.

Η βασική αιτία φαίνεται να είναι η χαμηλή απήχηση των εκπομπών που δρομολόγησε ο ίδιος, όπως το Power Talk, το Exathlon και το Το ‘χουμε, τα οποία δεν κατάφεραν να βρουν ανταπόκριση στο κοινό. Παράλληλα, η ένταση που με φόντο την αντικατάσταση των δημοσιογράφων Ευλαμπίας Ρέβη και Γιώργου Κουρδή, από τον ηθοποιό Γιάννη Τσιμιτσέλη σε μια καθαρά δημοσιογραφική εκπομπή.

Η Φαίη Σκορδά ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Υπάρχουν πληροφορίες αρκετά σημαντικές για τον Κωνσταντίνο Ζούλα, ότι θα αποχωρήσει τις επόμενες ημέρες από τον ΣΚΑΪ. Ο ίδιος ήταν στην ΕΡΤ πολλά χρόνια. Καλώς ή κακώς τα προηγούμενα χρόνια ήταν καλύτερη η εικόνα (του σταθμού). Γιατί όλα έχουν και ένα μέτρο σύγκρισης. Πως ήμασταν και πως είμαστε και τι αλλαγές έχουν γίνει, γιατί υπάρχουν και ικανά στελέχη μέσα στον τηλεοπτικό σταθμό»