Καστοριά: Έναν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό επειγόντων περιστατικών που συνέβησαν ταυτόχρονα κλήθηκε να αντιμετωπίσει χθες, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, το απόγευμα το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα δύο πιο σοβαρά περιστατικά τραυματισμών σημειώθηκαν ταυτόχρονα στο Μαυροχώρι και στους Μανιάκους. Συγκεκριμένα, ένας 65χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από στέγη στο χωριό Μαυροχώρι. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο τον παρέλαβαν σε κρίσιμη κατάσταση. Σχεδόν ταυτόχρονα, σήμανε συναγερμός για ένα 11χρονο παιδί, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στα άνω άκρα, έπειτα από πτώση από το ποδήλατό του στους Μανιάκους. Και τα δύο περιστατικά μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου οι γιατροί έκριναν επιβεβλημένη τη διασωλήνωση τους. Αφού σταθεροποιήθηκαν, οργανώθηκε η άμεση διακομιδή τους σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του 11χρονου παιδιού εξελίσσεται ομαλά και οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την πλήρη αποκατάστασή του. Αντίθετα, ο 65χρονος άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Αξίζει να σημειωθεί πως για ακόμα μία φορά, το προσωπικό του ΕΚΑΒ Καστοριάς επέδειξε απαράμιλλο επαγγελματισμό, ανταποκρινόμενο άμεσα και αποτελεσματικά σε όλα τα περιστατικά, δίχως την παραμικρή καθυστέρηση. Η άψογη και συντονισμένη συνεργασία του με το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς υπήρξε καθοριστική για την παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας στους ασθενείς κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.