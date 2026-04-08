Δύναμη είναι το Μαζί. Περιστέρι, μια πόλη που ενώνεται ενάντια στη σχολική βία

Η ενδοσχολική βία δεν αντιμετωπίζεται μόνο με κανόνες και απαγορεύσεις. Αντιμετωπίζεται με στάση. Με επιλογές που διαμορφώνουν καθημερινά το πώς συνυπάρχουμε μέσα στη σχολική κοινότητα.

Με αυτή τη φιλοσοφία, ο Δήμος Περιστερίου υλοποιεί μια ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, επιλέγοντας συνειδητά να μην αναπαράγει εικόνες βίας, αλλά να αναδείξει την αξία που την ακυρώνει.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα απλό αλλά ουσιαστικό μήνυμα: «Δύναμη είναι το Μαζί».

Ένα μήνυμα που μετατοπίζει το βάρος από τον θύτη στη συλλογικότητα. Δεν εστιάζει στην πράξη της βίας, αλλά στη στάση απέναντί της. Δεν λέει απλώς «μην κάνεις bullying». Λέει: «έχεις δύναμη όταν στηρίζεις».

Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνεται και στο κεντρικό οπτικοακουστικό υλικό της καμπάνιας,

όπου το μήνυμα μεταφέρεται με άμεσο και ουσιαστικό τρόπο.

Ωστόσο, η εκστρατεία δεν περιορίζεται στην επικοινωνία. Ενσωματώνεται στην καθημερινότητα των μαθητών, αποκτώντας φυσική παρουσία μέσα στα σχολεία.

Μεγάλα banners έχουν ήδη τοποθετηθεί σε σχολικά κτίρια, λειτουργώντας ως σταθερό σημείο αναφοράς για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, τα ειδικά σχεδιασμένα σχολικά τετράδια της καμπάνιας, με διαφορετικά εικαστικά προσαρμοσμένα ανά ηλικιακή ομάδα, έχουν ήδη φτάσει στα χέρια των παιδιών.

Και εκεί συνέβη κάτι υπέροχο που δεν μπορούσε να προβλεφθεί ή σχεδιαστεί από πριν.

Τα παιδιά δεν τα αντιμετωπίζουν ως “υλικό καμπάνιας”. Τα κρατούν, τα δείχνουν, τα κάνουν δικά τους. Ακόμη και το μήνυμα του Δημάρχου στο εσώφυλλο, γίνεται αφορμή για ένα απρόσμενο στιγμιότυπο: μαθητές που τον αναζητούν για μια υπογραφή, σαν να πρόκειται για κάτι προσωπικό.

Η ανταπόκριση αυτή αποτυπώνεται και στις δράσεις μέσα στα σχολεία, όπου η συμμετοχή των μαθητών και η αλληλεπίδραση με το μήνυμα της καμπάνιας αποκτούν ζωντανή μορφή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο Ανδρέας Παχατουρίδης, απευθύνεται άμεσα στους νέους της πόλης, μέσα από σχετικό μήνυμά του αναδεικνύοντας τη σημασία της επιλογής και της στάσης που μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Η πρωτοβουλία βασίζεται σε τρεις άξονες: τη θετική μετατόπιση αξιών, την ενεργή στάση και τη συλλογική ευθύνη. Δεν επιδιώκει να επιβάλει ή να φοβίσει, αλλά να δημιουργήσει χώρο συμμετοχής.

Η πρωτοβουλία δεν σταματά εδώ. Έχει σχεδιαστεί με διάρκεια και εξελίσσεται μέσα από δράσεις που ενεργοποιούν ολόκληρη τη σχολική κοινότητα – μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς – δημιουργώντας ένα σταθερό πλαίσιο συμμετοχής.

Γιατί ο στόχος δεν είναι μόνο να περιοριστούν τα περιστατικά βίας. Είναι να διαμορφωθεί μια κουλτούρα.

Μια κουλτούρα όπου κανείς δεν μένει μόνος. Όπου η δύναμη δεν βρίσκεται στην επιβολή, αλλά στη στήριξη.

Γιατί τελικά, η αλλαγή δεν έρχεται από έναν. Έρχεται όταν μια ολόκληρη πόλη επιλέγει να σταθεί μαζί.