Μια σοκαριστική στιγμή καταγράφηκε όταν γιατρός αφαίρεσε ένα ζωντανό καβούρι από το αυτί ενός αγοριού, το οποίο ένιωσε κάτι να κινείται στο κεφάλι του, μετά από μια επίσκεψη σε παραλία στο Μεξικό. Η Κιτσία Μίτρε δήλωσε ότι ένιωσε τρόμο όταν το μαλάκιο εμφανίστηκε στο αυτί του γιου της, Πέδρο. Η οικογένεια είχε μόλις επισκεφθεί την παραλία όταν ο Πέδρο άρχισε να παραπονιέται για δυσφορία. Η influencer, που είναι επίσης σχεδιάστρια μόδας, πήγε τον Πέδρο σε τοπικό ιατρικό κέντρο, όπου οι γιατροί ανακάλυψαν ότι το μικρό καβούρι είχε χωθεί μέσα στο αυτί του αγοριού.

Ο Πέδρο ζήτησε από τη μητέρα του να καταγράψει τη στιγμή κατά την οποία ο υγειονομικός αφαιρούσε το καβούρι. Το βίντεο που παρουσιάζει η Daily Mail δείχνει τον Πέδρο δακρυσμένο να κρατά το χέρι της μητέρας του, ενώ ο γιατρός προχωρούσε στην αφαίρεση, κρατώντας το κεφάλι του σταθερό με το άλλο χέρι. Ο Πέδρο ρώτησε τη μητέρα του: «Θα μείνω τυφλός;» και εκείνη τον διαβεβαίωσε ότι δεν κινδυνεύει. Το μικρό πλάσμα, αφού αφαιρέθηκε, φαίνεται να κινείται πάνω στο φορείο, προκαλώντας έντονη αίσθηση σοκ στους παρευρισκόμενους.

Η Μεξικανή influencer, που διαχειρίζεται το κανάλι στο YouTube «Travelling with Kitzia Mitre», σχολίασε: «Ένα καβούρι μπήκε στο αυτί του Πέδρο… Είναι εξαιρετικά απίθανο κάτι τέτοιο να συμβεί, αλλά συνέβη». Με χιούμορ πρόσθεσε: «Κανένα καβούρι δεν τραυματίστηκε κατά την καταγραφή αυτού του βίντεο». Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με χρήστες των κοινωνικών δικτύων να μοιράζονται τις δικές τους εμπειρίες με πλάσματα που εισχωρούν στο σώμα τους. Ένας χρήστης ανέφερε: «Μια κατσαρίδα μπήκε στο αυτί μου κάποτε, ήταν φρικτό, τη νιώθεις να κινείται και είναι πολύ επώδυνο και εκνευριστικό».

Η περιπέτεια του Πέδρο μπορεί να φαίνεται σαν ακραίο περιστατικό, αλλά παρόμοια περιστατικά με παράξενα πλάσματα μέσα σε ανθρώπινα σώματα έχουν καταγραφεί σε όλο τον κόσμο. Στην Αυστραλία το 2014, ο Χέντρικ Χέλμερ ξύπνησε σε άσχημη κατάσταση όταν μια κατσαρίδα μήκους 2,5 εκατοστών χώθηκε βαθιά στο αυτί του, περιγράφοντας τον πόνο ως «αβάσταχτο», προτού οι γιατροί την αφαιρέσουν. Την προηγούμενη χρονιά στο Άρκανσας, ο έφηβος Γκραντ Μπότι ανακάλυψε μια σαρανταποδαρούσα μήκους 10 εκατοστών μέσα στο αυτί του και κατάφερε να την αφαιρέσει μόνος του, αφού ξύπνησε με έντονο πόνο, παθαίνοντας μάλιστα γρατζουνιές στο τύμπανό του.

Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στην Κίνα, όπου άνδρας στο Γκουανγκζού χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση αφότου οι γιατροί ανακάλυψαν ότι ένας ζωντανός γκέκο είχε μπει στον ακουστικό του πόρο, ενώ κοιμόταν.