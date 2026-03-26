Πέμπτη, 26 Μαρτίου, 2026
17.6 C
Athens
type here...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται και πώς υπολογίζεται

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Καθώς πλησιάζει η πασχαλινή περίοδος, χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα αναμένουν την καταβολή του δώρου Πάσχα, μιας παροχής που προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία και αποτελεί υποχρέωση των εργοδοτών.

Η πληρωμή του αποτελεί βασικό στοιχείο της μισθολογικής προστασίας των εργαζομένων και πρέπει να πραγματοποιείται εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται σε όλους τους μισθωτούς που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητα από το αν η σύμβασή τους είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Πότε καταβάλλεται το δώρο Πάσχα

Η καταβολή του δώρου Πάσχα πρέπει να πραγματοποιείται υποχρεωτικά έως τη Μεγάλη Τετάρτη.

Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να το πληρώσουν νωρίτερα, όχι όμως μετά την ημερομηνία αυτή. Το ποσό καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα και υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ, καθώς και σε Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών.

Η τήρηση της προθεσμίας είναι υποχρεωτική και η μη καταβολή του δώρου εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου μπορεί να επιφέρει κυρώσεις για τον εργοδότη.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Για τον υπολογισμό του δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 30 Απριλίου κάθε έτους.

Αν ο εργαζόμενος έχει εργαστεί σε ολόκληρο αυτό το διάστημα, δικαιούται:

  • μισό μηνιαίο μισθό, εφόσον αμείβεται με μηνιαίο μισθό
  • ή 15 ημερομίσθια, εφόσον αμείβεται με ημερομίσθιο.

Στην περίπτωση που η απασχόληση ήταν μικρότερης διάρκειας, το ποσό καταβάλλεται αναλογικά.

Συγκεκριμένα, ο εργαζόμενος δικαιούται το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε οκτώ ημερολογιακές ημέρες εργασίας μέσα στο διάστημα υπολογισμού.

Αν η διάρκεια εργασίας είναι μικρότερη από οκτώ ημέρες, τότε καταβάλλεται το αντίστοιχο αναλογικό ποσό.

Τι πρέπει να προσέξουν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις

Το δώρο Πάσχα αποτελεί θεσμοθετημένη υποχρέωση του εργοδότη και η σωστή καταβολή του προϋποθέτει την ορθή εφαρμογή των κανόνων υπολογισμού.

Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά ορισμένα βασικά στοιχεία, όπως:

  • τη σωστή περίοδο υπολογισμού
  • τις τακτικές αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη
  • τις ημέρες που αφαιρούνται από τον υπολογισμό.

Η σωστή εφαρμογή των κανόνων διασφαλίζει την ομαλή καταβολή της παροχής και αποτρέπει πιθανά προβλήματα ή κυρώσεις.

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group