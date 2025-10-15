Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, 2025
Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Δωρεάν διόδια: Με το κόστος των διοδίων να αυξάνεται συνεχώς και το ταξίδι από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη να αγγίζει πλέον τα 30 ευρώ, πολλοί οδηγοί αγνοούν ότι ίσως δικαιούνται δωρεάν διελεύσεις.

Υπάρχουν αρκετές κοινωνικές ομάδες που μπορούν να περνούν χωρίς χρέωση, αρκεί να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις και να υποβάλουν τη σχετική αίτηση.

Ποιοι κάτοικοι περνούν δωρεάν από τα διόδια
Η πρώτη κατηγορία αφορά τους μόνιμους κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών. Συγκεκριμένα, δικαίωμα δωρεάν διέλευσης έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στους δήμους Αβδήρων, Αμυνταίου, Αλεξανδρούπολης, Άργους Ορεστικού, Αρριανών, Διδυμοτείχου, Ηγουμενίτσας, Ιάσμου, Καστοριάς, Κομοτηνής, Μαρώνειας-Σαπών, Μετσόβου, Νεστορίου, Μύκης, Ξάνθης, Ορεστιάδας, Παγγαίου, Πρεσπών, Σαμοθράκης, Σουλίου, Σουφλίου, Τοπείρου, Φιλιατών και Φλώρινας.

Για την έγκριση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ανεβάσουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μορφή .pdf ή .jpg, ανάμεσά τους:

Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Πρόσφατο εκκαθαριστικό Εφορίας

Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (αν πρόκειται για άνεργο)

Δελτίο στάθμευσης ΑμεΑ (αν πρόκειται για άτομο με αναπηρία)

Η μεταφόρτωση των αρχείων είναι υποχρεωτική για την εγκυρότητα της αίτησης, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας.

Δωρεάν διόδια για ανέργους και ΑμεΑ
Εκτός από τους μόνιμους κατοίκους, δικαίωμα δωρεάν διέλευσης έχουν και οι άνεργοι, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα είναι στο όνομά τους και το οδηγούν οι ίδιοι. Κατά τη διέλευση από τα διόδια θα πρέπει να επιδεικνύουν την κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

Το ίδιο ισχύει και για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Τα οχήματα που ανήκουν σε άτομα με αναπηρία ή τα εξυπηρετούν για μετακινήσεις απαλλάσσονται από τα διόδια, αρκεί να διαθέτουν το επίσημο Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων ΑμεΑ. Το δελτίο εκδίδεται από τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων και πρέπει να φέρει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου του κατόχου.

Με λίγα λόγια, χιλιάδες πολίτες που ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς να πληρώνουν διόδια — αρκεί να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να ολοκληρώσουν σωστά τη διαδικασία.

