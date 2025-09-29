Διώροφα τουριστικά λεωφορεία «σκοτώνουν» την Αθήνα

Η Αθήνα έχει γεμίσει από διώροφα τουριστικά λεωφορεία που περιφέρουν τους επισκέπτες σαν σε λούνα παρκ. Πολύχρωμα, παρδαλά οχήματα κάνουν ατελείωτους κύκλους γύρω από το Σύνταγμα, την Ακρόπολη, τη Σταδίου και τη Συγγρού. Και πίσω από το «θεάμα» τους κρύβεται μια πραγματικότητα που ζημιώνει και την πόλη και τον τουρισμό της.

Πρώτα από όλα, η εικόνα. Δεκάδες λεωφορεία-κουτιά με έντονα χρώματα και επιγραφές κόβουν το οπτικό πεδίο, σκεπάζουν μνημεία και πλατείες, μετατρέπουν το ιστορικό κέντρο σε σκηνικό αμαξοστασίου. Αντί η πόλη να προβάλει το πρόσωπό της, προβάλλονται κάποιοι που απ’ ότι μαθαίνουμε ούτε τέλη δεν πληρώνουν στον Δήμο Αθηναίων.

Ύστερα η ρύπανση. Κάθε λεωφορείο εκπέμπει καυσαέριο, θόρυβο και μικροσωματίδια. Κι επειδή οι διαδρομές είναι πάντα οι ίδιες, ο αέρας στο Σύνταγμα, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στη Βασιλίσσης Σοφίας, γίνεται θάλαμος ανακύκλωσης ρύπων. Η συμφόρηση πολλαπλασιάζεται, γιατί τα λεωφορεία δεν κάνουν μια ευθεία διαδρομή, κάνουν κύκλους. Ουσιαστικά «φουσκώνουν» την κυκλοφορία για να γεμίσουν τον χρόνο μιας υποτιθέμενης περιήγησης.

Κι όμως, η μεγαλύτερη ζημιά είναι στην ίδια την τουριστική εμπειρία. Ένας επισκέπτης που θα περπατούσε την πόλη, θα έβλεπε βιτρίνες, θα έμπαινε σε ένα καφέ ή ένα μαγαζί, θα ανακάλυπτε γειτονιές που δεν χωρούν σε καμία μπροσούρα. Θα άφηνε χρήματα στην τοπική αγορά. Τώρα, με το λεωφορείο, «ρουφάει» εικόνες μέσα σε μια ώρα, βγάζει δυο φωτογραφίες από τον πάνω όροφο και σχηματίζει την ψευδαίσθηση ότι γνώρισε την Αθήνα. Ούτε ψώνια, ούτε γεύσεις, ούτε πραγματική επαφή με την πόλη.

Τα τουριστικά διώροφα, αντί να προωθούν το τουριστικό προϊόν της Αθήνας, το ακρωτηριάζουν. Αντί να ενθαρρύνουν τον επισκέπτη να ζήσει την πόλη, τον κλείνουν σε ένα κουτί με ακουστικά και τον πείθουν ότι «τα είδε όλα». Είναι το γρήγορο fast-food της τουριστικής εμπειρίας: πολύχρωμο, εντυπωσιακό, αλλά κενό περιεχομένου.

Κι αν η Αθήνα θέλει πραγματικά να προσελκύσει τουρίστες που σέβονται και αγαπούν την πόλη, πρέπει να αποφασίσει: θα επενδύσει στην αυθεντικότητα και στην τοπική αγορά ή θα συνεχίσει να παραδίδει το κέντρο σε θορυβώδη, ρυπογόνα, κιτς λεωφορεία που πνίγουν τα μνημεία και στραγγαλίζουν την εμπειρία;

Το υπουργείο μεταφορών και ο Δήμος Αθηναίων φαίνονται να αδιαφορούν για την εκμετάλλευση αφήνοντας λίγες επιχειρήσεις να δυσκολεύουν την καθημερινότητα των Αθηναίων και να σαμποτάρουν την τοπική αγορά.

Όσο αφορά το υπουργείο τουρισμού αμφιβάλουμε αν έχει καταλάβει τι έχει επιτρέψει να συμβεί μιας και φημίζεται για τα γρήγορα αντανακλαστικά του.