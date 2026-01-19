Τρίτη, 20 Ιανουαρίου, 2026
Διονυσία Αυγερινοπούλου: Παρέμβαση για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής – «Να στηριχθούν τα ελληνικά πληρώματα και να ενισχυθεί ο κλάδος»

Newsroom
Newsroom

Το δικό της μήνυμα στέλνει με παρέμβασή της στο ελληνικό κοινοβούλιο η η Βουλευτής Ηλείας, κα Διονυσία Αυγερινοπούλου. Με αναφορά που υπέβαλε στις 8/1 προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης για πολλοστή φορά το ζήτημα της άνισης αναγνώρισης της ναυτικής υπηρεσίας στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.

Η ΠΕΠΙΕΘ και ο Πρόεδρός της Cpt Dr. Γιώργος Βάλλης «φωνάζουν» εδώ και πάρα πολύ καιρό για τη συγκεκριμένη αδικία κατά των ναυτικών των ιδιωτικών σκαφών και ευτυχώς βρίσκουν συμμάχους στο πρόσωπο πολλών βουλευτών της κυβέρνησης.

Με τη σειρά της λοιπόν η κα. Αυγερινοπούλου, στέκεται στο πλευρό της Ένωσης, με την παρέμβασή της να αφορά τη σοβαρή αδικία που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ναυτικοί των ιδιωτικών σκαφών, καθώς η θαλάσσια υπηρεσία τους αναγνωρίζεται μόνο για συνταξιοδοτικούς λόγους και όχι για προαγωγές ή για την έκδοση και ανανέωση ναυτικών διπλωμάτων, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής.

Όπως έχει αναδείξει η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών και ο πρόεδρός της, Cpt. Dr. Γεώργιος Βάλλης, οι συνθήκες εργασίας, οι ευθύνες και οι τεχνικές απαιτήσεις στα ιδιωτικά σκάφη είναι απολύτως ίδιες, γεγονός που καθιστά τη διαφοροποίηση αδικαιολόγητη.

Η κ. Αυγερινοπούλου επισημαίνει ότι η άρση της ανισότητας δεν συνεπάγεται δημοσιονομικό κόστος και αποτελεί αναγκαία θεσμική παρέμβαση για την αποκατάσταση της ισονομίας, τη στήριξη των ελληνικών πληρωμάτων και την ενίσχυση του κλάδου του yachting.

Η ισότιμη αναγνώριση της ναυτικής υπηρεσίας στα ιδιωτικά σκάφη αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ελληνικής ναυτοσύνης και τη βιώσιμη επαγγελματική προοπτική εκατοντάδων ναυτικών.

Σχετικά Άρθρα

