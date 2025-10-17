Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
17.1 C
Athens
type here...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Σταθερό προβάδισμα διατηρεί η ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ, όπως δείχνει η νέα δημοσκόπηση της ΜRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Open.

Αναφορικά με την εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 28%, το ΠΑΣΟΚ 13,8%, η Ελληνική Λύση 12,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,4% το ΚΚΕ 8,6%, η Φωνή Λογικής 5,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,9%, το ΜέΡΑ25 2,7%, η Νέα Αριστέρα 2%, ενώ το «άλλο κόμμα» 9,3%. Στην τελευταία θέση με 1,7% βρίσκεται το κόμμα Νίκη.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, η ΝΔ καταγράφει ποσοστό 21,5% στην πρόθεση ψήφου. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,6%, η Ελληνική Λύση με 9,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,2%, το ΚΚΕ με 6,6%, η Φωνή Λογικής με 4% και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με 3,3%.

Στις τελευταίες θέσεις με κάτω από 3% βρίσκονται το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,2%, η ΜέΡΑ25 με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 1,5% και η Νίκη με 1,3%.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η απάντηση «Δεν αποφάσισα/Δεν απαντώ» κατέχει το 19,1%, ενώ ακολουθεί το «άλλο κόμμα» με 7,2% και το «λευκό» με 4,1%.

Ροή Ειδήσεων

LIFE & STYLE

Νίνο: «Ο έρωτας είναι μια ψυχολογική διαταραχή – Η μουσική με έσωσε»

0
Ως μία «ψυχική διαταραχή» χαρακτήρισε τον έρωτα ο Νίνο,...
LIFE & STYLE

Αλέκος Συσσοβίτης: «Τα άλλα παιδιά έπαιζαν στην αλάνα και εγώ ήμουν στους γιατρούς για τη μαμά μου»

0
Ο Αλέκος Συσσοβίτης μίλησε για τα προβλήματα ψυχικής υγείας...
LIFE & STYLE

Ιωάννα Παππά: Ο λόγος που δεν έκανε δεύτερο παιδί και «η χαμένη μάχη» με τον σύζυγό της

0
Η Ιωάννα Παππά έδωσε συνέντευξη για την προσωπική της...
MEDIA

Αγγελική Νικολούλη – «Φως στο Τούνελ»: «Βρίσκομαι στο Τούνελ, εδώ μένει και η ψυχή μου»

0
«Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη- Η εκπομπή...
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: ‘Eδωσαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή – Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

0
Καρκινοπαθής ασθενής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας έλαβε λάθος...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group