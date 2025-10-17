Δημοσκόπηση MRB: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ

Σταθερό προβάδισμα διατηρεί η ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ, όπως δείχνει η νέα δημοσκόπηση της ΜRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Open.

Αναφορικά με την εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 28%, το ΠΑΣΟΚ 13,8%, η Ελληνική Λύση 12,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,4% το ΚΚΕ 8,6%, η Φωνή Λογικής 5,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,9%, το ΜέΡΑ25 2,7%, η Νέα Αριστέρα 2%, ενώ το «άλλο κόμμα» 9,3%. Στην τελευταία θέση με 1,7% βρίσκεται το κόμμα Νίκη.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, η ΝΔ καταγράφει ποσοστό 21,5% στην πρόθεση ψήφου. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,6%, η Ελληνική Λύση με 9,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,2%, το ΚΚΕ με 6,6%, η Φωνή Λογικής με 4% και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με 3,3%.

Στις τελευταίες θέσεις με κάτω από 3% βρίσκονται το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,2%, η ΜέΡΑ25 με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 1,5% και η Νίκη με 1,3%.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η απάντηση «Δεν αποφάσισα/Δεν απαντώ» κατέχει το 19,1%, ενώ ακολουθεί το «άλλο κόμμα» με 7,2% και το «λευκό» με 4,1%.