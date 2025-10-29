Δημοσκόπηση: Ρήξη, απαξίωση και κατακερματισμός. Αυτά είναι τα ευρήματα της δημοσκόπησης που διενήργησε η Prorata για το Ινστιτούτο ΕΝΑ αναφορικά με τον χώρο της Κεντροαριστεράς. Άλλωστε, υπό τη σκιά της επικείμενης ανακοίνωσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, η έρευνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς οι εξελίξεις στον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο είναι ραγδαίες.

Είναι ενδεικτικό της αρνητικής αίσθησης που επικρατεί στον συγκεκριμένο χώρο το εύρημα ότι το 38% των ερωτηθέντων που αυτοτοποθετούνται στην Αριστερά-Κεντροαριστερά κρίνει ότι η πολυδιάσπαση των πολιτικών δυνάμεων της Αριστεράς είναι το έλλειμμα συνεννόησης ανάμεσα στις ηγεσίες.

Αντίστοιχα, το 32% του χώρου εντοπίζει την αιτία απαξίωσης ολόκληρου του χώρου στον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που μπορεί από μόνο του να παράξει πολιτικά συμπεράσματα για το πολιτικό βάρος που φέρει ακόμη η Κουμουνδούρου. Από την άλλη, το 31% των Αριστερών-Κεντροαριστερών φαίνεται πως ψάχνουν μια «ηγετική φυσιογνωμία» ικανή να ενώσει τις δυνάμεις της Αριστεράς.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ (58%) εκτιμά ότι το κύριο πρόβλημα για τον κατακερματισμό είναι οι ηγεσίες των κομμάτων που δε θέλουν τη σύγκλιση. Από την άλλη, η συντριπτική πλειοψηφία άλλων κομμάτων εντοπίζουν το πρόβλημα ακριβώς στον ρόλο που έχει παίξει ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνολική απαξίωση της Αριστεράς. Συγκεκριμένα, ευθύνες στον ΣΥΡΙΖΑ επιρρίπτουν κατά 46% οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, κατά 45% οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ, κατά 38% του ΜεΡΑ25 και κατά 35% οι ψηφοφόροι του ΚΙΔΗ.

Ο παράγοντας Τσίπρας

Ιδιαίτερα για το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, οι απαντήσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το 19% των Αριστερών-Κεντροαριστερών εκτιμούν ότι ο ικανότερος να ηγηθεί μιας προσπάθειας ανασυκγρότησης του χώρου της ευρύτερης Κεντροαριστεράς θα ήταν ένα κόμμα υπό την ηγεσία Τσίπρα, ενώ το 17% δίνει την ψήφο εμπιστοσύνης για την ενότητα του χώρου στο ΠΑΣΟΚ. Αντίστοιχα μόλις το 11% πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή τη δυνατότητα, παρά το ότι είναι το μόνο υπάρχον κόμμα που έχει δηλώσει ότι κινείται με αυτόν τον στόχο.

Από την άλλη, αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσοστά στον γενικό πληθυσμό είναι αισθητά διαφορετικά, αφού την πρώτη θέση στο ερώτημα ποιος μπορεί να ηγηθεί της προσπάθειας για ενότητα λαμβάνει με 20% το ΠΑΣΟΚ, ακολουθεί το κόμμα Τσίπρα με 14%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει μόλις το 5% της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Όσον αφορά το τελευταίο ερώτημα έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία να δούμε πιο συγκεκριμένα τις τάσεις και τις απόψεις των ψηφοφόρων των δύο κύριων «παικτών» του χώρου, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ό,τι αφορά τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, οι ίδιοι εκτιμούν σε ποσοστό μόλις 12% ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να ηγηθεί μιας προσπάθειας ανασυγκρότησης του ευρύτερου χώρου της Κεντροαριστεράς, ενώ δείχνουν πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον νυν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για αυτή την «αποστολή», δίνοντας στον Νίκο Ανδρουλάκη το 39% των προτιμήσεων. Παράλληλα, εντός των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Δούκας λαμβάνει το 14%.

Αντίστοιχα, εντός του ΣΥΡΙΖΑ, την εμπιστοσύνη του στον Αλέξη Τσίπρα ως το πρόσωπο που μπορεί να ενώσει την Κεντροαριστερά δείχνει το 73%, ενώ αντίστοιχα, υπέρ του Σωκράτη Φάμελλου τάσσεται το 18%.

Σε επίπεδο προσώπων, όπου εκεί ο Αλέξης Τσίπρας αναμετράται πια προσωπικά με τους ηγέτες των κομμάτων της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, τα ευρήματα έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Στους Αριστερούς-Κεντροαριστερούς, το 33% εμπιστεύεται τον Αλέξη Τσίπρα ως το πρόσωπο που μπορεί να ηγηθεί μιας προσπάθειας ανασυγκρότησης του χώρου της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Δεύτερος αλλά με μεγάλη απόσταση εμφανίζεται ο Χάρης Δούκας με 7%, ενώ ακολουθούν οι Νίκος Ανδρουλάκης και Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6%, ο Γιάνης Βαρουφάκης και ο Στέφανος Κασσελάκης με 5%, ο Αλέξης Χαρίτσης με 3% και οι Σωκράτης Φάμελλος και Λούκα Κατσέλη με 2%.

Αντίστοιχη πρωτιά καταλαμβάνει ο Αλέξης Τσίπρας και στο σύνολο των ψηφοφόρων, αλλά με μικρότερο εύρος, αφού σε αυτό το κοινό λαμβάνει μόνο το 19%, ενώ ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6%.