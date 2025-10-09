Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου, 2025
Δημοσκόπηση Interview: Πάνω από 16% η διαφορά της ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – «Ναι» σε κόμμα Τσίπρα λέει το 16%

Δημοσκόπηση Interview: Διψήφιο προβάδισμα στην εκτίμηση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Interview, για λογαριασμό της εφημερίδας Political, ενώ οι ερωτηθέντες απάντησαν και για το κόμμα Τσίπρα.

Πιο αναλυτικά, στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 31,5%
ΠΑΣΟΚ: 15,3%
Ελληνική Λύση: 8,2%
Πλεύση Ελευθερίας: 6,9%
ΚΚΕ: 6,5%
ΜέΡΑ25: 5,8%
Κίνημα Δημοκρατίας: 4,8%
Φωνή Λογικής: 4,6%
ΣΥΡΙΖΑ: 4%
Νέα Αριστερά: 1,8%
Νίκη: 1,5%
Άλλο κόμμα: 9,1%
δημοσκόπηση
Στο ερώτημα εάν ο Αλέξης Τσίπρας δημιουργούσε νέο πολιτικό κόμμα πόσο πιθανό θα ήταν να το ψηφίσετε, το 80% απαντά «όχι/μάλλον όχι» και το 16% «σίγουρα/μάλλον ναι».

Oι ερωτηθέντες απάντησαν στη δημοσκόπηση και για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα. Το 47% εκτιμά ότι ήταν «πολύ/μάλλον σωστή» απόφαση, το 28% θεωρεί την κίνηση «πολύ, μάλλον λανθασμένη», ενώ το 25% απαντά «ΔΞ/ΔΑ».

