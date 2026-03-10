Δημοσκόπηση Interview: Η ΝΔ στο 34,1%, με το ΠΑΣΟΚ 18,7 μονάδες πίσω

Στο 34,1% βρίσκεται η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Interview για την εφημερίδα Political.

Δεύτερο έρχεται το ΠΑΣΟΚ με 18,7 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά. Παράλληλα, στην ίδια έρευνα καταγράφεται η μεγάλη αποδοχή των Ελλήνων για την απόφαση της κυβέρνησης να στείλει στην Κύπρο δύο φρεγάτες και τέσσερα F-16.

Εκτίμηση αποτελέσματος

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ αυξάνει τα ποσοστά της στο 34,1% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 15,4%, το ΚΚΕ με 7,5%, η Ελληνική Λύση με 7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%, το ΜέΡΑ25 με 4,2%, η Φωνή Λογικής με 3,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,5%, οι Δημοκράτες με 2,8%, η Νίκη με 1,4%, η Νέα Αριστερά με 1,3% και «άλλο» με 13,6%.

Στην ερώτηση «Aν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;» τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: Η ΝΔ λαμβάνει 28,5%, το ΠΑΣΟΚ 12,8%, το ΚΚΕ 6,3%, η Ελληνική Λύση 6%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,9%, το ΜέΡΑ25 3,5%, η Φωνή Λογικής 3,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3%, οι Δημοκράτες 2,4%, η Νίκη 1,2%, η Νέα Αριστερά με 1%, ενώ «άλλο» απαντά το 10,9% και «δεν έχω αποφασίσει» το 16,4%.

Ξεκάθαρο προβάδισμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ξεκάθαρο είναι το προβάδισμα και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ερώτημα «Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», με τον πρωθυπουργό να επιλέγεται από το 32,6% των ερωτηθέντων και να ακολουθούν: «Κανένας» 31,5%, Ανδρουλάκης 10,3%, Βελόπουλος 5,9%, Κουτσούμπας 4,8%, Κωνσταντοπούλου 4,5%, Κασσελάκης 3%, Φάμελλος 2,5%, Λατινοπούλου 1,9%, Νατσιός 1,5% και Χαρίτσης 1,5%.

«Ναι» σε άμυνα και ασφάλεια

Οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ρωτήθηκαν και για την αποστολή των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» και τεσσάρων F-16 στην Κύπρο, με το 75% να απαντά «συμφωνώ / μάλλον συμφωνώ» και το 22% «διαφωνώ / μάλλον διαφωνώ». Παρόμοια είναι, δε, και τα ποσοστά για το αν ήταν σωστή η αγορά φρεγατών και αεροσκαφών τα τελευταία χρόνια», με το 72% να απαντά «ναι» και το 24% «όχι».

Πτώση για Καρυστιανού, μείωση αποδοχής και για το κόμμα Τσίπρα

Στη δημοσκόπηση καταγράφεται, τέλος, και νέα πτώση για τη Μαρία Καρυστιανού, με μόλις το 8,2% να θεωρεί πολύ πιθανό να αλλάξει την επιλογή του υπέρ ενός νέου κόμματος υπό την ηγεσία της, ενώ σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα το αντίστοιχο ποσοστό μετρήθηκε στο 10,1%.

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πάνω από το 32% η ΝΔ στην εκτίμηση – 7 στους 10 πολίτες λένε ναι στην αποστολή των φρεγατών στην Κύπρο και στο ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα

Άνοδο στα ποσοστά της καταγράφει η ΝΔ ξεπερνώντας το 32% στην εκτίμηση ψήφου, στη νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24, η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει σημαντική ενίσχυση εν μέσω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ενώ τα αποτελέσματα αποτυπώνουν θετική αξιολόγηση των κυβερνητικών επιλογών σχετικά με την αποστολή βοήθειας στην Κύπρο.

Η Νέα Δημοκρατία, καταγράφει άνοδο 2,5 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τον Ιανουάριο. Από το 30,2% φτάνει πλέον στο 32,7%, παρουσιάζοντας παράλληλα βελτίωση στους ποιοτικούς δείκτες τόσο του κόμματος όσο και του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάτι που δείχνει ότι διαθέτει ακόμη πολιτικά αποθέματα. Έτσι απομακρύνεται από το επίπεδο «γύρω στο 30%» και αυξάνει τη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ στις 19,5 μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στο 13,2% (από 13,4% τον Ιανουάριο). Ακολουθούν: Πλεύση Ελευθερίας με 9,6% (από 10,4%), Ελληνική Λύση με 9,2% (από 10,1%), ΚΚΕ με 7,8% (από 8,2%), Φωνή Λογικής με 4,9% (από 4,2%), ΣΥΡΙΖΑ με 4,7% (από 4,2%), ΜέΡΑ25 με 2,9% (από 2,4%), Νίκη με 1,9% (από 2,1%), Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο με 1,7% (από 1,5%), Σπαρτιάτες με 1,5% (από 1,1%) και Νέα Αριστερά με 1% (από 1,2%), ενώ το «Άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 8,8% (από 11,1%).

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ 26,6%, ΠΑΣΟΚ 10,7%, Πλεύση Ελευθερίας 7,8%, Ελληνική Λύση 7,5%, ΚΚΕ 6,4%, Φωνή Λογικής 4%, ΣΥΡΙΖΑ 3,9%, ΜέΡΑ25 2,4%, Νίκη 1,6%, Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο 1,4%, Σπαρτιάτες 1,3% και Νέα Αριστερά 0,8%. Το «Άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 7,2%, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 18,6%. Με βάση την απλή πρόθεση ψήφου (με όλες τις απαντήσεις), το λευκό/άκυρο/αποχή ανέρχεται στο 4,1% και οι αναποφάσιστοι στο 17,8%. Συνολικά, η λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» διαμορφώνεται στο 21,9%, από 24,4% που ήταν τον Ιανουάριο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυξάνει κατά 2,4 μονάδες το ποσοστό καταλληλότητας για την πρωθυπουργία και επιλέγεται από το 31,4% (από 29% τον Ιανουάριο). Ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,6% (από 8,8%), ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,3% (από 6,5%) και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 5,8% (από 6,1%). Την επιλογή «κανένας» δηλώνει το 29,5%, ενώ το «άλλος» συγκεντρώνει 7,8%. Παράλληλα, η ΝΔ ενισχύεται σημαντικά και στην παράσταση νίκης, με το 61,1% των πολιτών να εκτιμά – ανεξάρτητα από κομματική προτίμηση – ότι θα κερδίσει τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Τον Ιανουάριο το ποσοστό αυτό ήταν 53,9%. Επίσης, ενισχύεται η εκτίμηση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να εξασφαλίσει τρίτη θητεία. Το 56,6% θεωρεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο πολύ ή αρκετά πιθανό, ενώ το 39,3% το θεωρεί λίγο ή καθόλου πιθανό.

Το υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει μείωση 2,3 μονάδων στη δυνητική ψήφο, φτάνοντας στο 14,8% (7% πολύ πιθανό και 7,8% αρκετά πιθανό), έναντι 17,1% τον Ιανουάριο και 18,7% τον Δεκέμβριο. Αντίστοιχα, το υπό ίδρυση κόμμα της Καρυστιανού εμφανίζει μεγαλύτερη πτώση, της τάξης του 8%, στη δυνητική ψήφο, φτάνοντας στο 21,3% από 29,3% τον Ιανουάριο. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στην κατηγορία όσων δήλωναν «πολύ πιθανό» να το ψηφίσουν. Το «κόμμα Σαμαρά» παρουσιάζει σχετική σταθερότητα, με συνολική δυνητική ψήφο στο 10%, ποσοστό παρόμοιο με εκείνο των προηγούμενων μετρήσεων.

Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός παραμένουν στην πρώτη θέση των ανησυχιών των πολιτών, ενώ ακολουθούν ζητήματα οικονομίας και ανάπτυξης με 35,1%. Στη συνέχεια καταγράφονται η απονομή δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου (16,7%), ο πόλεμος στο Ιράν (14,8%), τα εθνικά θέματα και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις (12,9%), το κόστος ενέργειας (11,7%) και η διαφθορά (11,4%). Η κατάσταση στο ΕΣΥ βρίσκεται πλέον στην όγδοη θέση με 10,4%. Το 73% συμφωνεί με την αποστολή δύο ελληνικών φρεγατών και μαχητικών F-16, όπως αποφάσισε η κυβέρνηση, ενώ το 22,7% διαφωνεί. Σχεδόν σε όλα τα κομματικά ακροατήρια – με εξαίρεση το ΜέΡΑ25 – η θετική στάση ξεπερνά το 50%. Παράλληλα, το 71,9% δηλώνει ότι συμφωνεί με τα εξοπλιστικά προγράμματα που υλοποιεί η κυβέρνηση, θεωρώντας ότι ενισχύουν την άμυνα της χώρας. Τέλος, το 56,4% εκτιμά ότι οι ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ για τις εξορύξεις και τον κάθετο διάδρομο είναι πολύ ή αρκετά σημαντικές για τη γεωστρατηγική σταθερότητα, την ανάπτυξη και τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας.

Δημοσκόπηση Alco: Στις 14,3 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Πέφτουν Καρυστιανού και Τσίπρας

Σε δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η Alco για τον Alpha η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με ποσοστό 25,1% και προηγείται με 14,3 μονάδες από το ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στη δεύτερη θέση.Η Ελληνική Λύση έρχεται τρίτη με 2,1 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας παρότι έβγαινε μέχρι και δεύτερη σε ορισμένες έρευνες, τώρα έρχεται τέταρτη με ποσοστό 7,2%. Αναλυτικά τα ευρήματα στην Πρόθεση ψήφου: Νέα Δημοκρατία: 25,1%, ΠΑΣΟΚ: 10,8%, Ελληνική Λύση: 8,7%, Πλεύση Ελευθερίας: 7,2%, ΚΚΕ: 7,4%, ΣΥΡΙΖΑ: 4,2%, Φωνή Λογικής: 2,7%, ΜέΡΑ 25: 3,1%, Δημοκράτες: 1,2%, Νίκη: 2,2%, Νέα Αριστερά: 1%. Αναφορικά με τα συναισθήματα των πολιτών για τη δημιουργία νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού φαίνεται ότι με το πέρασμα του χρόνου οι αρνητικές γνώμες γίνονται περισσότερες. Από κει και πέρα οι πολίτες εμφανίζονται απογοητευμένοι τα κόμματα που ήδη υπάρχουν και σε ποσοστό 50% λένε πως δεν τους εκφράζουν. Την ίδια στιγμή η ακρίβεια παραμένει το μεγάλο αγκάθι της κυβέρνησης ενώ οι πολίτες θεωρούν πως στην καταδικαστική απόφαση για τις υποκλοπές εμφανίζεται έκθετη.