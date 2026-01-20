Δήμος Περάματος: Έκτακτο Δ.Σ. με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Περάματος, συγκάλεσε το απόγευμα της Δευτέρας (19/1) ο δήμαρχος Περάματος κ. Γιάννης Λαγουδάκος.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο δημαρχείο προκειμένου με μια φωνή και με έντονο κλίμα ενότητας να εκφράσει την οργή του για τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή με τις εταιρείες υγρών εύφλεκτων καυσίμων ενώ να στείλει και ένα ηχηρό μήνυμα για άμεση λύση στο ζήτημα των εξόδων διαφυγής.

Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη καθώς το βράδυ του Σαββάτου κινδύνεψαν χιλιάδες ζωές. Οι κάτοικοι του Περάματος αισθάνονται πολίτες δευτέρης κατηγορίας και αυτό δεν σταματούν να το εκφράζουν με κάθε ευκαιρία. Μάλιστα τα πνεύματα δεν άργησαν να οξυνθούν ανάμεσα και σε δημοτικούς συμβούλους και μέλη της αντιπολίτευσης του δήμου.

Απαντώντας στο ερώτημα της μείζονος αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα του κ. Λαγουδάκη γιατί ο δήμαρχος δεν κατέθεσε μήνυση κατά συγκεκριμένης εταιρείας και όχι κατά παντός υπευθύνου, είπε «Ήδη αυτεπάγγελτα κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά το Πυροσβεστικό Σώμα σε συγκεκριμένη εταιρεία και δεν ήθελα να είμαι μάρτυρας στην υπόθεση. Ήθελα η Εισαγγελία Πειραιά να ερευνά παράλληλα την υπόθεση διότι έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να την ελέγχουμε. Αν έκανα μήνυση μόνο στην εταιρεία θα περέλειπα να κάνω και στους ελεγκτές.»

Ο κ. Λαγουδάκος εξήρε τη στάση της βουλευτού της Περιφέρειας κ. Διαμαντώ Μανωλάκου η οποία ήταν συμπαραστάτρια στην ολονύχτια μάχη της δημοτικής αρχής.

Μιλώντας στα μέλη του Δ.Σ. ο δήμαρχος Περάματος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το υπόγειο μέρος του οδοστρώματος. «Είτε από τη θέρμανση, είτε από μεγάλη πίεση του νερού, είτε από πιθανές εκρήξεις που αντιληφθήκαμε από κραδασμούς, έχει υποχωρήσει ένα υπόγειο μέρος του οδοστρώματος της κεντρικής λεωφόρου. Το τούνελ που φλεγόταν και από τις δύο πλευρές μπούκωσε και από πάνω περνούν τα αυτοκίνητα.» τόνισε με νόημα.

Δήμος Περάματος: Ο Γιάννης Λαγουδάκος αποκλειστικά στο dimarxos.gr

Ο δήμαρχος Περάματος μιλώντας στην κάμερα του dimarxos.gr τόνισε την ανάγκη της επικαιροποίησης της οδηγίας SEVESO, δηλαδή έλεγχος και απομάκρυνση των εταιρειών υγρών εύφλεκτων καυσίμων στην έκταση των 400 στρεμμάτων που δραστηροποιούνται μέσα στον αμιγώς οικιστικό ιστό. Επιπροσθέτως υποστήριξε ότι πρέπει άμεσα να βρεθεί και να εγκριθεί η λύση για τη διάνοιξη εξόδων διαφυγής στην πόλη με τους 50.000 κατοίκους, με τους 200.000 διερχόμενους προς και από τη Σαλαμίνα, με τους 10.000 εργαζόμενους στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και τους 10.000 στρατεύσιμους και μόνιμους του Πολεμικού Ναυτικού.

«Η πόλη με τον έναν και μοναδικό δρόμο αξίζει χωροταξικά τουλάχιστον στα δύο άκρα να έχει εξόδους διαφυγής.» επσήμανε ο κ. Λαγουδάκος στέλνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

Δήμος Περάματος: Το χρονικό της δύσκολης νύχτας στη πόλη

Σκηνές αλλοφροσύνης έζησαν οι κάτοικοι του Περάματος το βράδυ του Σαββάτου (17/1) όταν ξέσπασε πυρκαγιά στα «Καζάνια», με αποτέλεσμα να απιελείται η ασφάλεια και η υγεία τους, προκαλώντας πανικό, βυθίζοντας την πόλη σε black out, και επιβεβαιώνοντας τους χειρότερους εφιάλτες που έχει εκφράσει ο δήμαρχος από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης της πυρκαγιάς στις 12 παρά τέταρτο τα μεσάνυχτα μέσα στις εγκαταστάσεις εταιρείας καυσίμων, ο Δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος και οι αντιδήμαρχοι του Περάματος βρέθηκαν στο πεδίο, με το δήμαρχο να ενημερώνει τους κατοίκους από την ιστοσελίδα του στο facebook και τα κοινωνικά δίκτυα.

«Μείνετε στα σπίτια σας και κλείστε πόρτες και παράθυρα!- Προστατευτείτε από τις αναθυμιάσεις!» ήταν η πρώτη ειδοποίηση του Γιάννη Λαγουδάκου, από τις 12 τα μεσάνυχτα που βρέθηκε στο Ικόνιο. Το ALERT 112 άργησε να εκδοθεί για δύο και περισσότερες ώρες, με τους κατοίκους του Περάματος να αποπειρώνται να εγκαταλείψουν την πόλη, δημιουργώντας κομφούζιο στη κυκλοφορία της κεντρικής λεωφόρου.

«Μην κλείνετε τη λεωφόρο Δημοκρατίας, είναι μόνον για πυροσβεστικά οχήματα!», ειδοποιούσε ο Δήμαρχος του Περάματος κατά τις ώρες της αγωνίας που η φωτιά εξελισσόταν, χωρίς κανείς να ξέρει το μέγεθος της επικινδυνότητας μιας χειρότερης έκβασης. Η φωτιά κοντά στις δεξαμενές υγρών καυσίμων είχε φτάσει στη λεωφόρο Δημοκρατίας, κάτω από το δημοτικό γήπεδο του Περάματος, στο ύψος του όρμου του Κερατσινίου. Η ειδοποίηση του 112, που εστάλη στις 02.15 το πρωί έπειτα από επανειλημμένες προσπάθειες του δημάρχου, ανέφερε «καπνούς πυρκαγιάς πλησίον δεξαμενών υγρών καυσίμων». Με παρεμβάσεις του Δημάρχου Γιάννη Λαγουδάκου, εκκενώθηκαν σε άμεσο χρόνο όλοι οι χώροι εργασίας της COSCO, καθώς οι σωληνώσεις και ο αγωγός διέρχονται σε όλο το μήκος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, ξεκινώντας από τις εγκαταστάσεις των εταιρειών καυσίμων, ενώ φθάνουν μέχρι τον Ασπρόπυργο.

Το Δημαρχιακό Μέγαρο παρέμεινε ανοιχτό σε όλη τη διάρκεια της νύχτας για την πιθανή ανάγκη να λειτουργήσει ως επιχειρησιακό κέντρο, με το Δήμαρχο κ. Λαγουδάκο και το στενό του επιτελείο, καθώς και τους αντιδημάρχους που βρισκόταν στο πεδίο, να συντονίζουν κάθε κίνηση για την αποτροπή ατυχημάτων στον πληθυσμό του Περάματος, και για την διευκόλυνση της επίσπευσης αντιμετώπισης της πυρκαγιάς.

Ο Γιάννης Λαγουδάκος βρισκόμενος σε ανοιχτή γραμμή με τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, Σταύρο Βοιδονικόλα, όπως και με τους βουλευτές της Β’ Πειραιά, και ειδικά τη βουλευτή του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου, επικοινωνούσε παράλληλα με τις αρμόδιες αρχές, και εγκαίρως επέτυχε να παραχωρηθεί η πύλη του Ναυστάθμου της Σαλαμίνας ως έξοδος διαφυγής των οχημάτων από Πέραμα προς Σαλαμίνα. Το Πορθμείο σταμάτησε να επιβιβάζει οχήματα από τη Σαλαμίνα προς το Πέραμα, ώστε κάθε επικίνδυνο μποτιλιάρισμα τις ώρες της πυρκαγιάς να αποτραπεί. Πράγματι το αδιέξοδο της κυκλοφορίας αντιμετωπίστηκε και εντός κρίσιμου χρόνου εξομαλύνθηκε, με την έγκαιρη παραχώρηση τη πύλης του Ναυστάθμου, από τους Διοικητές του Ναυστάθμου Σαλαμίνας και του Ναυστάθμου Περάματος κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμαρχο Γιάννη Λαγουδάκο.