Δήμος Γλυφάδας: Στη δικαιοσύνη ο Παπανικολάου κατά του ΔΕΔΔΗΕ – «Δεν θα ηρεμήσουμε αν δεν διακριβώσουμε τα ακριβή αίτια»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Στη δικαιοσύνη προσφεύγει, κατά του ΔΕΔΔΗΕ, ο δήμος Γλυφάδας για το το μπάζωμα της ρεματιάς πάνω από την οδό Μετσόβου, καταλογίζοντας του ευθύνες για τα πλημμυρικά φαινόμενα κατά την πρόσφατη κακοκαιρία.

Συγκεκριμένα, στην διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τις πλημμύρες και τις καταστροφές στην πόλη, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα αποτροπής παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, προχωρά ο δήμος της Γλυφάδας.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική πραγματογνωμοσύνη με τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων.

Την ίδια ώρα ο δήμος προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά του ΔΕΔΔΗΕ, που μπάζωσε πριν από οκτώ μήνες ρεματιά πάνω από την οδό Μετσόβου για να προχωρήσει στο έργο υπογειοποίησης του δικτύου του, χωρίς καμία απολύτως ενημέρωση.

Δήμος Γλυφάδας: Η ανάρτηση του Γιώργου Παπανικολάου

Σε σχετική ανάρτησή του, ο δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου παρουσιάζει φωτογραφικά ντοκουμέντα και τονίζει ότι είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε βάθος, ώστε να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια όσων συνέβησαν.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Σαν να έσπασε φράγμα!

Αυτό συνέβη πάνω από τη Μετσόβου σύμφωνα και με τους ειδικούς επιστήμονες στους οποίους απευθυνθήκαμε.

Δείτε στις φωτογραφίες τι ακριβώς συνέβη.

Για να κάνει το έργο υπογειοποίησης του δικτύου του ο ΔΕΔΔΗΕ τον περασμένο Μάιο στον Υμηττό πάνω από την οδό Μετσόβου στην πόλη μας, μπάζωσε και έκλεισε τη ρεματιά στο σημείο που δείχνουν οι φωτογραφίες, 850 μέτρα περίπου πάνω από την οδό Μετσόβου.

Πρόκειται για μπάζωμα μεγέθους 15 μέτρων μήκος, 10 και πλέον μέτρων πλάτος και 8 μέτρων ύψος (δηλαδή τουλάχιστον 1200 κυβικά χώμα και φερτά υλικά).

Δείτε από μόνοι σας αυτά που σας παρουσιάζουμε στο Google Earth και στους χάρτες της Apple που έχουν μεταγενέστερες εικόνες (εκεί φαίνεται το μπάζωμα).

Το έργο του ΔΕΔΔΗΕ στην κυριολεξία προκάλεσε έμφραξη του ρέματος και δημιούργησε ένα ταμιευτήρα νερού και φερτών υλικών.

Λειτούργησε ως φράγμα το οποίο στη συνέχεια κατέρρευσε απελευθερώνοντας βίαια και με απίστευτη και πολλαπλάσια ορμή την εγκλωβισμένη ποσότητα νερού παρασέρνοντας ακόμη και μεγάλα βράχια και πλημμυρίζοντας όπως το ζήσαμε όλοι τις κατάντι περιοχές (Μετσόβου, Ανθέων, κλπ.).

Γι’ αυτό στη Μετσόβου είδαμε αυτήν την απίστευτη συγκέντρωση φερτών υλικών και μπαζών.

Φυσικά αυτή η εικόνα που έχουμε θα διερευνηθεί και θα τεκμηριωθεί διεξοδικά με τεχνική πραγματογνωμοσύνη, την οποία ήδη αναθέσαμε σε ειδικούς επιστήμονες για τα θέματα αυτά.

Ο Δήμος Γλυφάδας ουδέποτε έλαβε κάποια ενημέρωση για το έργο και τις μελέτες του (αν υπάρχουν) – και εξακολουθεί να μην έχει καμία ενημέρωση.

Δεσμευόμαστε ότι θα στραφούμε νομικά κατά του ΔΕΔΔΗΕ και στη δικαιοσύνη θα λάμψει όλη η αλήθεια και θα καταλογιστεί κάθε ευθύνη εκεί όπου ανήκει.

Δεν θα ηρεμήσουμε αν δεν διακριβώσουμε τα ακριβή αίτια για όσα συνέβησαν την περασμένη Τετάρτη το βράδυ στη Γλυφάδα – και φυσικά αν δεν κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μην ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο».

