Δήμος Γλυφάδας: Κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης – Έρχεται έκτακτη χρηματοδότηση – Το μήνυμα καρδιάς του Παπανικολάου

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθεί άμεσα ο Δήμος Γλυφάδας από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λόγω των ζημιών που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 21ης Ιανουαρίου.

Σχετικό αίτημα υποβάλλεται στο υπουργείο Εσωτερικών με την καταγραφή των ζημιών της δημοτικής περιουσίας, δρόμων κ.λπ. από τον Δήμο Γλυφάδας για την αποκατάσταση των ζημιών.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης διαβεβαίωσε τον δήμαρχο Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου για την άμεση προώθηση και ικανοποίηση του αιτήματος και την έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Γλυφάδας. Οι υπηρεσίες του Δήμου Γλυφάδας ήδη βρίσκονται σε επικοινωνία και με τον αρμόδιο γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών, Σάββα Χιονίδη για τον καλύτερο και ταχύτερο συντονισμό της όλης διαδικασίας.

Δήμος Γλυφάδας: Συντετριμμένος ο Παπανικολάου

Σε πρωτοφανείς καταστάσεις για τα χρονικά της πόλης αναφέρθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, περιγράφοντας το μέγεθος των προβλημάτων που προκάλεσε η σφοδρή νεροποντή, με τόνους φερτών υλικών να κατεβαίνουν από το βουνό και να παραλύουν βασικούς οδικούς άξονες της πόλης.

Ο κ. Παπανικολάου τόνισε ότι τα συνεργεία του Δήμος Γλυφάδας βρίσκονται από την πρώτη στιγμή επί ποδός, πραγματοποιώντας συνεχή καταγραφή των ζημιών και παρεμβάσεις για το σταδιακό άνοιγμα των δρόμων. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, προτεραιότητα αποτελεί το ανθρώπινο δράμα που εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια της γυναίκας που έχασε τη ζωή της», ανέφερε, κάνοντας λόγο για ένα τραγικό γεγονός που έχει βυθίσει την τοπική κοινωνία στο πένθος.

Περιγράφοντας την εικόνα που αντιμετωπίζουν τα συνεργεία, ο δήμαρχος σημείωσε ότι όσα συνέβησαν δεν έχουν προηγούμενο. «Αυτό που ζήσαμε τις προηγούμενες ώρες δεν το έχουμε ξαναζήσει, ούτε εγώ ούτε και οι πιο παλιοί Γλυφαδιώτες», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεκάδες φορτηγά έχουν ήδη απομακρύνει πέτρες, μπάζα και ογκώδη αντικείμενα που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.

Η κατάσταση στους δρόμους της Άνω Γλυφάδα παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, με μεγάλες πέτρες και κοτρώνες να έχουν εγκλωβίσει οχήματα. Ο κ. Παπανικολάου απέδωσε το φαινόμενο και στην ανεξέλεγκτη απόρριψη μπαζών στο βουνό, επισημαίνοντας τα θεσμικά εμπόδια που δυσχεραίνουν τον προληπτικό καθαρισμό.

Για το τραγικό περιστατικό, ο Δήμος Γλυφάδας σε ανακοίνωσή του εκφράζει τη βαθιά θλίψη του, τονίζοντας ότι οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της γυναίκας διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Δήμος Γλυφάδας: Το συγκλονιστικό μήνυμα του Γιώργου Παπανικολάου

Το δικό του μήνυμα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού έστειλε ο δήμαρχος Γλυφάδας κ. Γιώργος Παπανικολάου. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Μια ζωή χάθηκε άδικα χθες στην πόλη μας, εν μέσω σφοδρής και πρωτόγνωρης κακοκαιρίας και αυτό μας βυθίζει στον πόνο και στη θλίψη. Μια γυναίκα, μάνα ενός παιδιού, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και έφυγε από τη ζωή.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους της.

Η βροχή που έπεσε χθες στην Άνω Γλυφάδα δεν έχει προηγούμενο ούτε σε ποσότητα ούτε σε ένταση.

Στην περιοχή υπάρχουν και παλιά αντιπλημμυρικά έργα – ο αγωγός επί της Μετσόβου που κατασκευάστηκε το 2000 από το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ και το επιπλέον δίκτυο που έγινε λίγα χρόνια αργότερα επί της οδού Ανθέων. Υπάρχουν και μεγάλες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια στην Άνω Γλυφάδα. Είναι προγραμματισμένες κι άλλες.

Χωρίς αυτά – πιστέψτε με – η κατάσταση θα ήταν χειρότερη.

Με αυτά, δυστυχώς, και πάλι δεν ήταν εφικτό να συγκρατηθεί όλος ο τεράστιος όγκος του νερού και των φερτών υλικών που είχαμε χθες το βράδυ.

Αυτό μας θέτει προ των ευθυνών μας να δούμε πλέον τι πρέπει να γίνει όχι μόνο μέσα στον αστικό ιστό, αλλά πιο ψηλά, στον Υμηττό.

Σε συνεργασία με τους ειδικούς, θα στήσουμε ανάχωμα πάνω στο βουνό, θα κάνουμε κάθε τεχνική παρέμβαση που ενδείκνυται, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται και ό,τι περνά από το χέρι μας για να μην ξαναζήσουμε ποτέ τέτοια γεγονότα.

Με το που ξεκίνησε η πολύ έντονη βροχόπτωση, σπεύσαμε πρώτα να κλείσουμε τη λεωφόρο Βουλιαγμένης για αρκετή ώρα για να κάνουμε άντληση υδάτων με τα συνεργεία μας, για να προστατεύσουμε τους πολίτες. Με το που κατέβηκαν τα φερτά υλικά, σπεύσαμε με μηχανήματα έργου να καθαρίσουμε τους δρόμους στην Άνω Γλυφάδα και δεν έχουμε σταματήσει από τότε ούτε λεπτό.

Δουλέψαμε όλο το βράδυ για να είναι η πόλη μας λειτουργική. Η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί παντού.

Οι παλαιότεροι κάτοικοι της Γλυφάδας το γνωρίζουν καλά, η συνθήκη που είχαμε να αντιμετωπίσουμε όλοι χθες το βράδυ ήταν πρωτοφανής.

Αυτό που ακούτε «κατέβηκε όλο το βουνό» έχει μεταφορική έννοια, αλλά δεν είναι καθόλου υπερβολή.

Ο Δήμος μας, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Αύριο το μεσημέρι θα έχουμε σύσκεψη με τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο για όλα τα διαδικαστικά.

Είναι μια σημαντική απόφαση που μας επιτρέπει να κινηθούμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και να ξεπεράσουμε βαριά γραφειοκρατία και διοικητικές αγκυλώσεις.

Τα πάντα θα φροντίσουμε να τρέξουν γρήγορα και αποτελεσματικά, ενώ ξεκινάει παράλληλα η διαδικασία για τις αποζημιώσεις, σύμφωνα με ό,τι προβλέπει η νομοθεσία.

Αναλαμβάνουμε επίσης να φέρουμε σε επαφή τους αιτούντες αποζημίωσης με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας (για τις κατοικίες) και με την Περιφέρεια Αττικής (για τις επιχειρήσεις).

Οι αυτοψίες μάλιστα ξεκινάνε από αύριο.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να μπει στο link εδώ για να κάνει το σχετικό αίτημα: https://glyfada.gr/dilosi-katagrafis-zimion-apo-tis…/

Παράλληλα, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών και τον Υφυπουργό Βασίλη Σπανάκη αναμένουμε έκτακτη χρηματοδότηση για τις εργασίες και τα έργα που απαιτούνται στην Άνω Γλυφάδα.

Δεν έχω κρυφτεί ποτέ στα δύσκολα, δεν έχω κάνει ποτέ πίσω απέναντι σε οποιοδήποτε εμπόδιο. Το ίδιο ισχύει για το σύνολο της δημοτικής μας αρχής.

Ό,τι χάλασε θα το φτιάξουμε ξανά και ό,τι πρέπει να γίνει για να μην έχουμε στο μέλλον τέτοιες καταστάσεις, να είστε σίγουροι ότι θα το κάνουμε.»

