Δήμος Φιγαλείας: Η δωρεά του Βάλλη στον Σύλλογο Γυναικών με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, που τιμάται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία στήριξης προς τις γυναίκες της τοπικής κοινωνίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Νέα Φιγαλεία της Ολυμπίας.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), Cpt Dr. Γιώργος Βάλλης, προχώρησε στη δωρεά ενός ηχείου προς τον Σύλλογο Γυναικών Νέας Φιγαλείας, καλύπτοντας μια ουσιαστική ανάγκη του συλλόγου σε θέματα εξοπλισμού για τις εκδηλώσεις και τις δράσεις του.

Η συγκεκριμένη προσφορά έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για έναν σύλλογο που δραστηριοποιείται έντονα στην περιοχή και συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου.

Ο Σύλλογος Γυναικών Νέας Φιγαλείας εδρεύει στην ιστορική Ζούρτσα της Επαρχίας Ολυμπίας, ένα ορεινό κεφαλοχώρι του Νομού Ηλείας με σπουδαία ιστορία τόσο σε αρχαιολογικό όσο και σε φυσιολατρικό επίπεδο. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται ο επιβλητικός Ναός του Επικούριου Απόλλωνα, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και οι εντυπωσιακοί καταρράκτες της Νέδας, που αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς προορισμούς της περιοχής.

Ο σύλλογος αποτελείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο, ενώ τα μέλη του είναι γυναίκες από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους: μητέρες, αγρότισσες, δασκάλες, εργαζόμενες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά και γιατροί. Με τη δράση τους στηρίζουν την τοπική οικονομία και διατηρούν ζωντανή την κοινωνική συνοχή της περιοχής, κρατώντας ουσιαστικά «Θερμοπύλες» σε έναν ορεινό τόπο με πολλές δυσκολίες.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του, ο Σύλλογος Γυναικών Νέας Φιγαλείας διοργανώνει εκδηλώσεις και δράσεις με θεματολογία τον τουρισμό, τον αθλητισμό, τα θρησκευτικά ήθη και έθιμα, τον πολιτισμό και την παιδεία, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί και εκπαιδευτικές εκδρομές, συμβάλλοντας ενεργά στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.

Η δωρεά του ηχητικού εξοπλισμού έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το έργο του συλλόγου, καθώς θα χρησιμοποιείται στις εκδηλώσεις και τις πρωτοβουλίες του, διευκολύνοντας την οργάνωση και την πραγματοποίηση των δράσεων του.

Σε ευχαριστήρια επιστολή που απέστειλε ο Σύλλογος Γυναικών Νέας Φιγαλείας προς την ΠΕΠΙΕΘ, αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Ο Σύλλογός μας επιθυμεί να εκφράσει θερμά και δημόσια τα ευχαριστήριά του προς την Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ) και τον Πρόεδρο της, Cpt Dr.Γιώργο Βάλλη, για τις ενέργειές του με σκοπό ο σύλλογός μας να αποκτήσει μέσω χορηγίας – δωρεάς ηχητικό εξοπλισμό, άκρως απαραίτητο για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του συλλόγου μας.

Ο κ. Βάλλης ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά μας για χορηγία, μια σημαντική θα λέγαμε προσφορά, η οποία συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά το αίσθημα ευθύνης, στήριξης και συνεργασίας της ΠΕΠΙΕΘ με φορείς που “φυλάττουν Θερμοπύλες” σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές της Ελλάδας.

Επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά και τον κ. Θάνο Χουλιάρα για την πρωτοβουλία να “τρέξει” αυτή τη χορηγία σε συνεργασία με τον κ. Γιώργο Βάλλη και το προσωπικό της ΠΕΠΙΕΘ.

Αποτελεί τιμή για φορείς, συλλόγους και σωματεία ανά την ελληνική επικράτεια να υποστηρίζονται δράσεις και εκδηλώσεις μέσω της ΠΕΠΙΕΘ, η οποία όχι μόνο στηρίζει το κοινωνικό σύνολο με το έργο της, αλλά και μέσα από την προσφορά και τον εθελοντισμό αποδεικνύει ότι η καρδιά του Έλληνα ναυτικού ξεκινά από τα βουνά και καταλήγει στη θάλασσα».

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ φορέων και τοπικών συλλόγων, ιδιαίτερα σε περιοχές που κρατούν ζωντανή την παράδοση, τον πολιτισμό και την κοινωνική συνοχή της ελληνικής περιφέρειας.