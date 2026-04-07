Δήμος Αθηνών: «Επιτέλους ολοκληρώθηκαν» – Παραδίδεται στους πολίτες η Βασιλίσσης Όλγας

Την είδηση ότι οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας έλαβαν τέλος γνωστοποίησε με ανάρτηση στα social media ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Όπως ο ίδιος υποστήριξε σε λίγες ημέρες αναμένεται να παραδοθεί και επίσημα στους πολίτες. Μάλιστα… συνεχάρη και τον τέως δήμαρχο Αθηναίων κ. Κώστα Μπακογιάννη για τη στάση του απέναντι στο συγκεκριμένο έργο.

Δήμος Αθηνών: Η ανάρτηση του Δούκα

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας επιτέλους ολοκληρώθηκαν!

Σε λίγες μέρες παραδίδεται και επίσημα στους πολίτες!

Η ταλαιπωρία των Αθηναίων έφτασε στο τέλος της.

Από τα 6 χρόνια που παρέμενε κλειστή, τα 3,5 δεν γινόταν καθόλου έργο.

Εμείς, όμως, αναδείξαμε την ολοκλήρωση των εργασιών ως προτεραιότητα ήδη από την προεκλογική περίοδο και μέσα σε δύο χρόνια δημιουργήσαμε έναν πολυτροπικό δρόμο, στολίδι για την Αθήνα.

ΥΓ. Χαίρομαι που το έργο μας επικροτεί και ο κ. Μπακογιάννης.»