Δήμος Αθηνών: «Επιτέλους ολοκληρώθηκαν» – Παραδίδεται στους πολίτες η Βασιλίσσης Όλγας

Την είδηση ότι οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας έλαβαν τέλος γνωστοποίησε με ανάρτηση στα social media ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Όπως ο ίδιος υποστήριξε σε λίγες ημέρες αναμένεται να παραδοθεί και επίσημα στους πολίτες. Μάλιστα… συνεχάρη και τον τέως δήμαρχο Αθηναίων κ. Κώστα Μπακογιάννη για τη στάση του απέναντι στο συγκεκριμένο έργο.

Δήμος Αθηνών: Η ανάρτηση του Δούκα

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας επιτέλους ολοκληρώθηκαν!

Σε λίγες μέρες παραδίδεται και επίσημα στους πολίτες!

Η ταλαιπωρία των Αθηναίων έφτασε στο τέλος της.

Από τα 6 χρόνια που παρέμενε κλειστή, τα 3,5 δεν γινόταν καθόλου έργο.

Εμείς, όμως, αναδείξαμε την ολοκλήρωση των εργασιών ως προτεραιότητα ήδη από την προεκλογική περίοδο και μέσα σε δύο χρόνια δημιουργήσαμε έναν πολυτροπικό δρόμο, στολίδι για την Αθήνα.

ΥΓ. Χαίρομαι που το έργο μας επικροτεί και ο κ. Μπακογιάννης.»

Ροή Ειδήσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός: Πρώτος τελικός για τους Πράσινους – Do or die με Τζέριαν Γκραντ στη σύνθεση

0
Ο Παναθηναϊκός αναζητά την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα στο...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νίκη παραμονής στην πρώτη θέση θέλει ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ Μαδρίτης

0
Από την πρώτη θέση ρίχνεται στη «μάχη» της 36ης...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας των 11 βουλευτών η Επιτροπή Δεοντολογίας – Υπομνήματα έστειλαν οι 9, ποιοι ήταν παρόντες

0
Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται ομόφωνα την άρση ασυλίας 11 βουλευτών για...
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Σκύλος δάγκωσε 2χρονο παιδάκι στο κεφάλι – Συνελήφθη η γιαγιά του

0
Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» μεταφέρθηκε εσπευσμένα ένα κοριτσάκι δύο ετών μετά από...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεμπλοκάρουν 43.000 επικουρικές συντάξεις με ποσά έως 401 ευρώ [πίνακες]

0
Μειώνεται δραστικά ο χρόνος απονομής των επικουρικών συντάξεων με...

