Δήμος Αθηναίων: Τυφλά άτομα παραλίγο να πέσουν σε αφύλαχτο σκάμμα στο κέντρο της Αθήνας [Φωτορεπορτάζ]

Μια σοβαρή καταγγελία φτάνει στη ROSA, σχετικά με την οδό Ακαδημίας, όπου εδώ και κάποιο διάστημα το πεζοδρόμιο «κοσμεί» ένα μεγάλο σκάμμα από έργα.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το σημείο της οδού Ρήγα Φεραίου (όπου παρεμπιπτόντως βρίσκεται αφετηρία λεωφορείων), στο οποίο βρίσκεται εδώ και αρκετές εβδομάδες μεγάλο ανοιχτό σκάμμα από έργα. Το σκάμμα δεν είναι πλήρως περιφραγμένο, ενώ δε διαθέτει απτική σήμανση για άτομα με αναπηρία, με τον κίνδυνο για ατυχήματα να είναι θέμα χρόνου.

Όπως καταγγέλλει πολίτης στη ROSA, το πρωί της Τρίτης (27/01) δύο τυφλά άτομα παραλίγο να πέσουν μέσα, αποφεύγοντας κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή έναν σοβαρό τραυματισμό, χάρη στην παρέμβαση περιστατικών.

Αυτόπτης μάρτυρας ήρθε σε επικοινωνία με τον Δήμο Αθηναίων, προκειμένου να αναφέρει τον άμεσο κίνδυνο. Στη συνέχεια ειδοποίησε την Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα στο Rosa.gr

Ο Οργανισμός Major Cities of Europe ανανεώνει την ταυτότητά του – Μετονομάζεται σε MCE Community

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός Major Cities of Europe (MCE) προχώρησε σε μια...
Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Την Πέμπτη (29/1) το πρωί η αεροδιακομιδή των τριών ασθενών στο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης

ΠΑΟΚ: Με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος, πλήρως εξοπλισμένο για παροχή...
Μινεάπολη: Δύο ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι – Τι αναφέρει επίσημη έκθεση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας

Δύο μέλη της αστυνομίας συνόρων των ΗΠΑ (CBP) πυροβόλησαν...
Τραγωδία στα Τρίκαλα: Πολύμηνη διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο Βιολάντα που με σπινθήρα οδήγησε στην έκρηξη – Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής [Βίντεο]

Πολύμηνη ήταν η διαρροή προπανίου στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας Βιολάντα,...
Ξέσπασε ο Παπαχρήστου για την αήθη επίθεση της Κάκκαβα – «Θα υπηρετώ με σθένος τον δήμο που αγαπώ»

Δήμος Σαρωνικού: Μία άνευ προηγουμένη αήθη επίθεση δέχτηκε, κατά...

