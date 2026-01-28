Μια σοβαρή καταγγελία φτάνει στη ROSA, σχετικά με την οδό Ακαδημίας, όπου εδώ και κάποιο διάστημα το πεζοδρόμιο «κοσμεί» ένα μεγάλο σκάμμα από έργα.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το σημείο της οδού Ρήγα Φεραίου (όπου παρεμπιπτόντως βρίσκεται αφετηρία λεωφορείων), στο οποίο βρίσκεται εδώ και αρκετές εβδομάδες μεγάλο ανοιχτό σκάμμα από έργα. Το σκάμμα δεν είναι πλήρως περιφραγμένο, ενώ δε διαθέτει απτική σήμανση για άτομα με αναπηρία, με τον κίνδυνο για ατυχήματα να είναι θέμα χρόνου.

Όπως καταγγέλλει πολίτης στη ROSA, το πρωί της Τρίτης (27/01) δύο τυφλά άτομα παραλίγο να πέσουν μέσα, αποφεύγοντας κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή έναν σοβαρό τραυματισμό, χάρη στην παρέμβαση περιστατικών.

Αυτόπτης μάρτυρας ήρθε σε επικοινωνία με τον Δήμο Αθηναίων, προκειμένου να αναφέρει τον άμεσο κίνδυνο. Στη συνέχεια ειδοποίησε την Αστυνομία.

