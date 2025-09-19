Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, 2025
Δημήτρης Ουγγαρέζος για Γιάννη Τσιμιτσέλη: «Δεν ξέρω τι φίλος είσαι – Έχεις κάνει κι άλλα και δεν έχω πει τίποτα»

Newsroom
Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, εκφράζοντας δημόσια την πικρία του μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου.

Παρά τη μακροχρόνια φιλία που τους συνδέει, οι σχέσεις τους φαίνεται πως έχουν διαταραχθεί, έπειτα από την κριτική που άσκησε ο δημοσιογράφος στον ηθοποιό, με αφορμή την επιλογή του τελευταίου να αναλάβει την παρουσίαση της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

Σε δηλώσεις που έκανε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, συγκεκριμένα σημείωσε: «H πρώτη εκπομπή ήταν πολύ αγχωτική. Το πρώτο on ήταν τραγικό. Με δυσκόλεψε που έπρεπε να κοιτάζω την κάμερα, γιατί εγώ ως ηθοποιός έχω συνηθίσει να μην κοιτάζω την κάμερα ποτέ. Έχω παρακολουθήσει τι έγινε με την ΕΣΗΕΑ, όπου με έβαλε σε μια πιο ανάλαφρη προσέγγιση. Δεν πειράζει, εγώ δεν είμαι στην ΕΣΗΕΑ. Κάνει τη δουλειά της και προστατεύει τα μέλη της. Και πολύ καλά κάνει. Αν δεν υπήρχε η ΕΣΗΕΑ, ο κλάδος σας θα είχε μεγάλο πρόβλημα. Και εγώ θεωρούσα ότι η Ευλαμπία Ρέβη θα είναι στην εκπομπή, αλλά τις τελευταίες ημέρες άλλαξε αυτό το πράγμα. Στο γραφείο πηγαίνει κανονικά, γιατί υπάρχει μια σύμβαση με το κανάλι. Δεν έχω επικοινωνία, γιατί είναι κάτι που με αφορά έμμεσα. Δεν έχω κάνει κάτι εγώ. Δεν έχουν κάποια αντιδικία με μένα».

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος θέλησε να πει τη γνώμη του μετά τις δηλώσεις του ηθοποιού. «Εγώ ούτε τιμωρός είμαι, ούτε συνδικαλιστής είμαι και δεν ξέρω και πώς τα κανόνισαν. Ούτε ξέρω. Αλλά επειδή εδώ με ακουμπάει προσωπικά το συγκεκριμένο θέμα, ούτε πρόθεση έχω να είμαι ο τιμωρός, ούτε ο δικαστής της ελληνικής τηλεόρασης. Μου έστειλε ένα μήνυμα προχθές ο Γιάννης. Είχα πει ότι ο Γιάννης είναι ταλαντούχος, είναι φίλος μου, πως ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει καλά σε επίπεδο ψυχαγωγίας, για να μπορέσω και να μου επιτρέψει και ο Γιάννης να πω μια κριτική αρνητική. Η οποία ποια ήταν; Ότι δεν θεωρώ ότι ένας ηθοποιός, ο Γιάννης ή ο οποιοσδήποτε ακόμη κι αν είναι φίλος μου, δεν είναι όλοι για όλα και ούτε είναι σωστό να συντονίζει δημοσιογράφους. Αυτό είπα και επιμένω», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Γιάννη μου, σου απάντησα, δεν διάβασες ούτε μου απάντησες ποτέ στα μηνύματα. Δεν ξέρω τι φίλος είσαι, που στέλνεις ένα μήνυμα, σε παίρνω τηλέφωνο, γιατί οι φίλοι παίρνουν τηλέφωνο, δεν στέλνουν ένα μήνυμα και πηγαίνουν μετά για ύπνο. Έστειλες ένα μήνυμα, σε πήρα τηλέφωνο, δεν το σήκωσες, σου έστειλα και ηχητικά, σου έστειλα και γραπτό, δεν τα διάβασες ποτέ. Δεν ξέρω τι σκ…τά φιλία είναι αυτή, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η γνώμη μου και δεν το λέω από αντίδραση. Σε αγαπώ, σε εκτιμώ πάρα πολύ επαγγελματικά, αλλά η γνώμη μου είναι ότι ηθοποιός δεν μπορεί να συντονίσει δημοσιογραφική εκπομπή. Για μένα “τρέχει” από εδώ και πέρα, δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι. Γιάννη, άκου με πάρα πολύ καλά. Σου έχω γράψει κι άλλα, άκου και τα άλλα που έχεις κάνει όλο το χρόνο και δεν σου έχω πει τίποτα».

