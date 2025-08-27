Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης η οικογένειά του, οι φίλοι του, πρώην συνεργάτες του αλλά και απλοί πολίτες αποχαιρέτησαν τον δημοσιογράφο Δημήτρη Κωνσταντάρα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών την περασμένη Κυριακή.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο Α΄Νεκροταφείο.

Εμφανώς συγκινημένοι η σύζυγος του Δημήτρη Κωνσταντάρα, Βίκυ Βουρλάκη και τα δύο του παιδιά, Λάμπρος και Παυλίνα έφτασαν στο Α΄Νεκροταφείο για την κηδεία του πολυαγαπημένου τους που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Το παρών στην κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα έδωσαν πρόσωπα από τον χώρο των ΜΜΕ, της μουσικής και της πολιτικής που απολάμβαναν τη φιλία με τον εκλιπόντα και είχαν συνεργαστεί μαζί του.

«Μακάρι να επέστρεφε να ακούσει όλα αυτά που είπαν γι’ αυτόν και να ξαναέφευγε», είπε συγκινημένος ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και ευχαρίστησε όλους όσοι βρέθηκαν στο Α΄Νεκροταφείο για να αποχαιρετήσουν τον πατέρα του.