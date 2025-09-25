Ο Δημήτρης Φραγκιόγλου παραχώρησε συνέντευξη στην ΕΡΤ και όπως ήταν φυσικό αναφέρθηκε στον ρόλο του «Χλαπάτσα» στην επιτυχημένη σειρά «Της Ελλάδος τα παιδιά».

Ο ηθοποιός χαρακτηριστικά ότι στο σενάριο ο ρόλος του δεν ήταν έτσι όπως παρουσιάστηκε τελικά στα επεισόδια και παρά την μεγάλη αποδοχή που είχε από το κοινό, επαγγελματικά ο «Χλαπάτσας» τον δυσκόλεψε αρκετά αφού δεν έβρισκε εύκολα άλλες δουλειές, αφού είχε ταυτιστεί πολύ με τον ρόλο που τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό στους τηλεθεατές.

Όπως είπε: «Στης “Ελλάδος τα Παιδιά” ήμουν συνεργάτης στο σενάριο. Υπήρχε γραμμένος ο ρόλος του Χλαπάτσα, αλλά δεν ήταν ακριβώς έτσι. Υπήρχε ένα κείμενο – πιλότος, το οποίο αναδιαμορφώθηκε. Το ψευδώνυμο “Χλαπάτσας” δεν υπήρχε, προέκυψε στο γύρισμα και κρατήθηκε. Για κάποια χρόνια, αποδείχτηκε ότι ο ρόλος του “Χλαπάτσα” δεν μου έκανε πολύ καλό. Το θέμα είναι πώς σε βλέπουν οι άνθρωποι του χώρου, που θα σου δώσουν ρόλους, είτε στο θέατρο, είτε στην τηλεόραση. Ο “Χλαπάτσας” με δυσκόλεψε στην πορεία, στο να κάνω άλλους ρόλους».