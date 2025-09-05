Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου, 2025
Δημήτρης Αποστόλου για «Δύο Ξένους»: Ο Αλέξανδρος Ρήγας αντέδρασε στη Δέσποινα Βανδή, ήθελε την Τάνια Τρύπη

Δημήτρης Αποστόλου: Ιστορίες για τους «Δύο Ξένους» μοιράστηκε ο Δημήτρης Αποστόλου σε πρόσφατη συνέντευξή του, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας μαζί με τον οποίο δημιούργησε τη σειρά ήταν αντίθετος στην ένταξη της Δέσποινας Βανδή στο καστ.

Στο σίριαλ, εκείνη είχε πραγματοποιήσει μια guest εμφάνιση, υποδυόμενη τη Χαρούλα, μία τραγουδίστρια που διασκέδαζε τους φαντάρους και διατηρούσε σχέση με τον ανθυπασπιστή Καραμάνο, τον οποίο ενσάρκωσε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου.

Ο σεναριογράφος που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου, εξήγησε ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας δεν ήταν θετικός στην επιλογή της Δέσποινας Βανδή, αφού δεν ήταν ηθοποιός και πρότεινε με τη σειρά του την Τάνια Τρύπη.

Όπως ανέφερε: «Ο Αλέξανδρος (Ρήγας) αντέδρασε στη Δέσποινα Βανδή. Όχι ότι δεν την ήθελε, έλεγε η κοπέλα ωραία είναι, αλλά τραγουδίστρια. Μου έλεγε πήγαινε να πάρεις την Τάνια Τρύπη. Επέμενα, γιατί μου είχε κολλήσει. Και πάω στην Τάνια, επειδή έχουμε μεγαλώσει σχεδόν στην ίδια γειτονιά, επειδή γνωριζόμαστε και αγαπιόμαστε. Της έλεγα ότι είναι ένας ωραίος ρόλος που σου πάει, θα κάνει εντύπωση και μου λέει: ”αφού δεν το θες, σήκω και φύγε”. Και κάπως έτσι πήγε στη λογική του αδιέξοδου».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Δημήτρης Αποστόλου ανέφερε πως η Ελένη Μενεγάκη αποτέλεσε έμπνευση για τον ρόλο της Μαρίνας Κουντουράτου, την οποία υποδύθηκε η Εβελίνα Παπούλια. «Απόλυτα ”πατήσαμε” πάνω στην Ελένη Μενεγάκη για τον ρόλο της Μαρίνας. Δεν παρεξηγήθηκε, καταχάρηκε. Έβγαινε στην εκπομπή με μια Αντιγόνη, έκλεινε το μάτι στον κόσμο και μίλαγε. Ακομπλεξάριστη. Δεν γίνονται οι καριέρες επειδή κουβαλάμε τοιχάκια», σημείωσε.

