Δήμητρα Ματσούκα: Η κάμερα της εκπομπής Happy Day στον ALPHA βρέθηκε στο θέατρο όπου συνάντησε την Δήμητρα Ματσούκα, με αφορμή την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί. Ο δημοσιογράφος λοιπόν, την ρώτησε για όλα, με την ίδια να απαντάει σε όλα.

Οι δηλώσεις της Δήμητρας Ματσούκα

«Σαν φοιτήτρια είχα δουλέψει σαν σερβιτόρα, έκαναν μαθήματα σε παιδιά του δημοτικού», αποκάλυψε αρχικά η επιτυχημένη ηθοποιός, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως «Ανάμεσα στο θέατρο και την τηλεόραση προτιμώ το σινεμά».



Σχετικά με την τηλεόραση, ξεκαθάρισε: «Αν μου ταίριαζε ένα show θα μπορούσα να το παρουσιάσω. Για κριτική επιτροπή που μου πρότειναν δεν είναι του στυλ μου».



Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος της ανέφερε πως η φωτογραφία που δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες από το ταξίδι της στην Αμερική όπου πόζαρε γυμνή, προκάλεσε πολλά σχόλια. «Δεν περίμενα σε αυτή την εποχή μια πλάτη να αναστατώσει τόσο πολύ. Τι να πω…», απάντησε η Δήμητρα Ματσούκα.

Για την προσωπική της ζωή, αφού εδώ και πολλά χρόνια είναι μαζί με τον Πέτρο Κόκκαλη με τον οποίο παντρεύτηκαν πριν μερικούς μήνες, δήλωσε: «Μου αρέσει να φροντίζω το σπίτι. Στη μαγειρική δεν είμαι η καλύτερη. Κάνω λίγα και καλά».