Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου, 2025
22.1 C
Athens
type here...
LIFE & STYLE

Δήμητρα Ματσούκα: Η απάντηση για τη γυμνή φωτογραφία που ανέβασε – «Δεν περίμενα να αναστατώσει τόσο πολύ»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Δήμητρα Ματσούκα: Η κάμερα της εκπομπής Happy Day στον ALPHA βρέθηκε στο θέατρο όπου συνάντησε την Δήμητρα Ματσούκα, με αφορμή την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί. Ο δημοσιογράφος λοιπόν, την ρώτησε για όλα, με την ίδια να απαντάει σε όλα.

Οι δηλώσεις της Δήμητρας Ματσούκα
«Σαν φοιτήτρια είχα δουλέψει σαν σερβιτόρα, έκαναν μαθήματα σε παιδιά του δημοτικού», αποκάλυψε αρχικά η επιτυχημένη ηθοποιός, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως «Ανάμεσα στο θέατρο και την τηλεόραση προτιμώ το σινεμά».


Σχετικά με την τηλεόραση, ξεκαθάρισε: «Αν μου ταίριαζε ένα show θα μπορούσα να το παρουσιάσω. Για κριτική επιτροπή που μου πρότειναν δεν είναι του στυλ μου».


Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος της ανέφερε πως η φωτογραφία που δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες από το ταξίδι της στην Αμερική όπου πόζαρε γυμνή, προκάλεσε πολλά σχόλια. «Δεν περίμενα σε αυτή την εποχή μια πλάτη να αναστατώσει τόσο πολύ. Τι να πω…», απάντησε η Δήμητρα Ματσούκα.

Για την προσωπική της ζωή, αφού εδώ και πολλά χρόνια είναι μαζί με τον Πέτρο Κόκκαλη με τον οποίο παντρεύτηκαν πριν μερικούς μήνες, δήλωσε: «Μου αρέσει να φροντίζω το σπίτι. Στη μαγειρική δεν είμαι η καλύτερη. Κάνω λίγα και καλά».

Ροή Ειδήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το στεγαστικό στο μικροσκόπιο του dimarxos.gr – Τα προβλήματα και οι άμεσες λύσεις [έρευνα]

0
Η Ελλάδα βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια κρίση που δεν...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποδείξεις: Ποιες μετράνε διπλά έως το 2026

0
Αποδείξεις: Ποιες μετράνε διπλά έως το 2026 - Το...
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Επιστήμονες βρήκαν τη μέγιστη ηλικία που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος – Είναι πολύ πάνω από 100

0
Επιστήμονες βρήκαν τη μέγιστη ηλικία που μπορεί να φτάσει...
MEDIA

Αλέκος Συσσοβίτης: Κάποτε δεν έδινα μεγάλη σημασία στην τηλεθέαση, αλλά τώρα είναι το ψωμί μας

0
Αλέκος Συσσοβίτης: Για τα νούμερα τηλεθέασης μίλησε ο Αλέκος...
ΕΛΛΑΔΑ

Φορείο με ηλικιωμένη έπεσε από ασθενοφόρο στον δρόμο – Άνοιξε η πόρτα του οχήματος

0
Απίστευτο κι όμως ελληνικό είναι ένα περιστατικό που έλαβε...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group