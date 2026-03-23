Δίκη Λυγγερίδη: Σοβαρές καταγγελίες για τον ρόλο του αστυνομικού διευθυντή Πειραιά – Κατηγορείται ότι απέκρυψε σημαντικές πληροφορίες

Οι καταθέσεις αστυνομικών στη δίκη Λυγγερίδη «καίνε» τον αστυνομικό διευθυντή Πειραιά εκείνης της περιόδου.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, ο τότε επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης, απέκρυψε πληροφορίες από την νύχτα της δολοφονικής επίθεσης, μπλοκάροντας τις έρευνες για απόδοση ευθυνών.

Μάλιστα, επικεφαλής της διμοιρίας που βρισκόταν στο γήπεδο κατέθεσε στο δικαστήριο: «Όταν είδα τους οργανωμένους οπαδούς να φεύγουν από το πέταλο προς τα έξω, φορώντας κουκούλες, πήγα και τού είπα να βγω έξω με τη διμοιρία μου γιατί φοβάμαι ότι θα γίνουν επεισόδια και εκείνος μου είπε ‘’όχι’’. Όταν άδειασε τελείως το πέταλο και έξω άκουγα φωνές, του το ξαναείπα και αρνήθηκε δεύτερη φορά. Αλλά όταν άκουσα από τον ασύρματο για τα επεισόδιο και τον τραυματισμό, πήρα τη διμοιρία μου και έτρεξα, χωρίς να τον ρωτήσω».

Η μαρτυρία του συντονιστή του Κέντρου Επιχειρήσεων

Τις καταθέσεις που προηγήθηκαν επιβεβαιώνει και ο συντονιστής του Κέντρου Επιχειρήσεων ο οποίος είπε πως με εντολή του αρχηγού της ΓΑΔΑ έκλεισαν οι θύρες του γηπέδου και του ζητήθηκε να μην βγει κανείς έξω χωρίς να ελεγχθεί.

«Είπα στις διμοιρίες που έφτασαν εκεί να κλείσουν τις πόρτες, να φυλάξουν την είσοδο και να μην αφήσουν κανέναν να βγει αν δεν ελεγχθεί. Εκτός και αν είναι πάρα πολύ σίγουροι για κάποια άτομα… Η απόφαση ήταν δική μου να κλειστούν οι θύρες δεν έχει ξαναγίνει ποτέ να μην βγει κάποιος έξω αλλά επειδή υπήρχε βαρύς τραυματισμός έπρεπε να γίνουν οπωσδήποτε συλλήψεις. Κάποια στιγμή οι συνάδελφοί μού είπαν ότι ο αστυνομικός διευθυντής του Πειραιά τούς προκαλεί προβλήματα και τούς απαγόρευσε να ελέγξουν κάποια αυτοκίνητα και τις αποστολές που έφευγαν… ενώ, εμείς είχαμε δώσει εντολή να ελέγχονται άπαντες να μην φύγει κανείς αν δεν το εγκρίνουμε εμείς», κατέθεσε.

«Θεωρώ από την υφή της επίθεσης και από την πείρα μου ότι ήταν προσχεδιασμένο και καλά μελετημένο. Οι δράστες έδειχναν να ξέρουν τι δυνάμεις υπήρχαν εκεί και γι αυτό επιτίθεντο σχεδιασμένα και κατά κύματα», πρόσθεσε.

