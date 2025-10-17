Για κακούργημα πρόκειται να δικαστούν οι 8 από τους 11 κατηγορούμενους της δίκης για τον θάνατο του 11χρονου μαθητή και τον τραυματισμό δύο ακόμη, που έλαβε χώρα στο προαύλιο του 9ου Δημοτικού Σχολείου στις Σέρρες, στις 5 Δεκεμβρίου του 2022.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί έκρηξη στο λέβητα του σχολείου.

Το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε από πλημμέλημα σε κακούργημα στις Σέρρες

Η έφεση που είχαν ασκήσει οι οχτώ κατηγορούμενοι κατά της απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από πλημμέλημα σε κακούργημα, με κατηγορία παράβασης κανόνων οικοδομικής δραστηριότητας, που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο και βαριές σωματικές βλάβες απορρίφθηκε, σήμερα, από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης κι έτσι αναμένεται να δικαστούν για κακούργημα, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ.

Η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου είχε αποφασισθεί στις 30 Ιουνίου από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Σερρών και αφορούσε τους 8 από τους 11 κατηγορουμένους, που είναι ο μηχανικός και επικεφαλής του εργοταξίου, ο υπεύθυνος του συνεργείου ηλεκτρολογικών εργασιών και οι έξι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών.

Την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου είχε ζητήσει από την αρχή της δίκης ο δικηγόρος της οικογένειας του 11χρονου, Δημήτρης Γκολέμης ο οποίος συντάχθηκε με την απόφαση του Τριμελούς εφετείου Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης υποστηρίζοντας ότι ορθά εφαρμόστηκαν οι διαδικασίες. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα κάποιων εκ των κατηγορουμενων να αρθούν οι περιοριστικοί όροι με βάση τους οποίους είχε απαγορευτεί η άσκηση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων και η έξοδος τους από τη χώρα.