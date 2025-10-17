Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
17.1 C
Athens
type here...
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τον θάνατο του 11χρονου στις Σέρρες: Για κακούργημα παραπέμπονται 8 από τους 11 κατηγορούμενους

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Για κακούργημα πρόκειται να δικαστούν οι 8 από τους 11 κατηγορούμενους της δίκης για τον θάνατο του 11χρονου μαθητή και τον τραυματισμό δύο ακόμη, που έλαβε χώρα στο προαύλιο του 9ου Δημοτικού Σχολείου στις Σέρρες, στις 5 Δεκεμβρίου του 2022.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί έκρηξη στο λέβητα του σχολείου.

Το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε από πλημμέλημα σε κακούργημα στις Σέρρες
Η έφεση που είχαν ασκήσει οι οχτώ κατηγορούμενοι κατά της απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από πλημμέλημα σε κακούργημα, με κατηγορία παράβασης κανόνων οικοδομικής δραστηριότητας, που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο και βαριές σωματικές βλάβες απορρίφθηκε, σήμερα, από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης κι έτσι αναμένεται να δικαστούν για κακούργημα, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ.

Η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου είχε αποφασισθεί στις 30 Ιουνίου από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Σερρών και αφορούσε τους 8 από τους 11 κατηγορουμένους, που είναι ο μηχανικός και επικεφαλής του εργοταξίου, ο υπεύθυνος του συνεργείου ηλεκτρολογικών εργασιών και οι έξι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών.

Την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου είχε ζητήσει από την αρχή της δίκης ο δικηγόρος της οικογένειας του 11χρονου, Δημήτρης Γκολέμης ο οποίος συντάχθηκε με την απόφαση του Τριμελούς εφετείου Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης υποστηρίζοντας ότι ορθά εφαρμόστηκαν οι διαδικασίες. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα κάποιων εκ των κατηγορουμενων να αρθούν οι περιοριστικοί όροι με βάση τους οποίους είχε απαγορευτεί η άσκηση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων και η έξοδος τους από τη χώρα.

Ροή Ειδήσεων

LIFE & STYLE

Νίνο: «Ο έρωτας είναι μια ψυχολογική διαταραχή – Η μουσική με έσωσε»

0
Ως μία «ψυχική διαταραχή» χαρακτήρισε τον έρωτα ο Νίνο,...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ

0
Σταθερό προβάδισμα διατηρεί η ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ, όπως...
LIFE & STYLE

Αλέκος Συσσοβίτης: «Τα άλλα παιδιά έπαιζαν στην αλάνα και εγώ ήμουν στους γιατρούς για τη μαμά μου»

0
Ο Αλέκος Συσσοβίτης μίλησε για τα προβλήματα ψυχικής υγείας...
LIFE & STYLE

Ιωάννα Παππά: Ο λόγος που δεν έκανε δεύτερο παιδί και «η χαμένη μάχη» με τον σύζυγό της

0
Η Ιωάννα Παππά έδωσε συνέντευξη για την προσωπική της...
MEDIA

Αγγελική Νικολούλη – «Φως στο Τούνελ»: «Βρίσκομαι στο Τούνελ, εδώ μένει και η ψυχή μου»

0
«Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη- Η εκπομπή...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group