Δίκη για τα Τέμπη: Διεκόπη μέχρι την 1η Απριλίου – Η απόφαση της έδρας και το χρονικό της έντασης

Επανεκκίνησε η δίκη με την έδρα να λέει ότι θα νομιμοποιηθεί μία σειρά από τους δικηγόρους των κατηγορουμένων και στη συνέχεια η διαδικασία θα διακοπεί μέχρι την 1η Απριλίου και είναι άγνωστο αν θα συνεχιστεί στην ίδια αίθουσα.

«Το δικαστήριο αποφάσισε την πρόοδο της δίκης για τη νομιμοποίηση μόνο των συνηγόρων των κατηγορουμένων και θα διακόψει για 1/4/2026 για νομιμοποίηση υποστήριξης κατηγορίας», ανέφερε η πρόεδρος της Έδρας. «Εννοείται την πρωταπριλιά;» ήταν η αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου που προκάλεσε χειροκροτήματα στην αίθουσα.

«Ο Φλωρίδης μας είπε για τα μπάζα, μας το δείχνει κιόλας σήμερα», ανέφερε συγγενής θύματος, ενώ όταν ξεκίνησε η ανάγνωση του καταλόγου με τα ονόματα των κατηγορουμένων, ακούστηκαν γιουχαΐσματα και φωνές «Αίσχος, έξω, ντροπή σας!». «Δικά τους τα Τέμπη δικοί μας οι νεκροί το έγκλημα στο Τέμπη δε θα ξεχαστεί» φώναζαν στην αίθουσα.

Τι προηγήθηκε

Προηγήθηκαν τέσσερις διακοπές λόγω της μεγάλης έντασης που δημιουργήθηκε καθώς συγγενείς και δικηγόροι των οικογενειών απαίτησαν αλλαγή του χώρου της εκδίκασης. «Έχω απεριόριστο σεβασμό προς όλους τους παράγοντες της δίκης. Προσβλέπω στην συνεργασία όλων των συλειτουργών της δικαιοσύνης» ανέφερε η εισαγγελέας. «Το δικαστήριο πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διεξαχθεί η δίκη υπό συνθήκες ασφαλείας και αξιοπρέπειας» ανέφερε ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων κ. Ανδρέας Κουτσολαμπρος. «Δεν μπορούμε να μας φέρεστε έτσι. Να τσαλαπατάτε την μνήμη των παιδιών μας» φώναξε μητέρα θύματος. Οι συνήγοροι θέτουν θέμα ασφαλούς και με αξιοπρεπείς όρους διεξαγωγής της δίκης καλώντας το δικαστήριο να διακόψει προκειμένου να βρεθεί λύση.

«Πείτε μου σας παρακαλώ, έχετε ξαναδικάσει υπό αυτές τις συνθήκες; Με το που ήρθατε εγώ περίμενα από εσάς να πείτε για την αίθουσα κι εσείς είπατε για τους δημοσιογράφους! Έπρεπε να δει το πανελλήνιο την κατάντια μας. Δεν μπορείτε κάθε ένα τέταρτο να μας σταματάτε!», ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού. «Τίθενται ζητήματα και πρέπει να απαντήσουμε», ήταν η αποστροφή της προέδρου.

«Απαιτούμε από το δικαστήριο και το υπουργείο να βρει μία άλλη αίθουσα… Δε γίνεται η σπουδαιότερη δίκη να γίνεται υπό αυτές τις συνθήκες. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το αίτημα μας θα αποχωρήσουμε», δήλωσε ο Γιάννης Μαρακάκης, ένας εκ των συνηγόρων των συγγενών των θυμάτων. Μάλιστα, ο ίδιος μιλώντας σε δημοσιογράφους έθεσε και ζητήματα ασφάλειας. «Η αίθουσα στην οποία έχουμε στοιβαχτεί θυμίζει συνθήκες σταβλισμού. Τέθηκαν ακόμη και ζητήματα ασφάλειας και σε αυτό το πλαίσιο ζητήθηκε από το δικαστήριο να διακόψει και να εξασφαλίσει άλλο χώρο. Μας κάνει φοβερή εντύπωση που επιλέχθηκε ένας χώρος, όπου δε λειτουργούν τα μικρόφωνα, δε γνωρίζουμε αν υπάρχουν πιστοποιήσεις για πυρασφάλεια».

«Μιλάμε για μια αίθουσα που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της δίκης στη Λάρισα. Υπάρχουν 40 θέσεις για τους κατηγορούμενους, 276 καθίσματα στο ίδιο επίπεδο με την έδρα, όπως και 135 στο κάτω επίπεδο για το ακροατήριο. Αθροιστικά ξεπερνάμε τα 460» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην ανάκριση είχαν δηλωθεί 250 συνήγοροι. «Η πρόβλεψη αυτή ήταν με βάση τις ανάγκες της υπόθεσης. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να ασκούνται πιέσεις πολωτικές. Χρειάζεται ηρεμία, νηφαλιότητα και να σεβαστούμε την πλειονότητα των ανθρώπων»

Οι συγγενείς των θυμάτων κάθονται στις πρώτες θέσεις του ακροατηρίου. Σημειώνεται πως κατηγορούμενοι είναι 36 άτομα εκ των οποίων οι 33 κατηγορούνται για κακούργημα. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, Παύλος Ασλανίδης, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι πρόκειται για μια ιστορική δίκη, ενώ ευχαρίστησε τους πολίτες που διαδηλώνουν σήμερα έξω από τα δικαστήρια και συμπαραστέκονται στις οικογένειες, διεκδικώντας, όπως είπε, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Τουλάχιστον τρεις διμοιρίες έχουν σταθμεύσει κοντά στο Συνεδριακό Κέντρο όπου θα διεξαχθεί η δίκη, ενώ πολυάριθμη είναι και η παρουσία εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης.

Ένταση με συγγενείς θυμάτων

Ένταση σημειώθηκε μέσα στη δικαστική αίθουσα κατά την είσοδο του κατηγορούμενου πρώην προέδρου του ΟΣΕ, Σπύρου Πατέρα. Συγγενής θύματος αντέδρασε έντονα, φωνάζοντας: «Θα σε σκίσω με τα χέρια μου. Δεν θα σε σώσει αυτός. Αλήτη», με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση για λίγα λεπτά. Την ίδια ώρα, οι δικηγόροι των οικογενειών των θυμάτων εξέφρασαν ενστάσεις για τον χώρο όπου πραγματοποιείται η δίκη, τονίζοντας ότι ο Άρειος Πάγος έχει απορρίψει ήδη το αίτημα για την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη το οποίο χαρακτήρισε «απαράδεκτο», αλλά όπως είπαν «αν υπάρξουν προβλήματα θα γίνει νέο αίτημα».

Ειδικότερα, οι Νίκος και Δημήτρης Πλακιάς άρχισαν να φωνάζουν προς τον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ, Σπύρο Πατέρα. «Ανοίξτε τα στόματα, γιατί θα σας φάμε ζωντανούς. θα σας σκίσω με τα χέρια μου», φώναξε και η σύζυγος του Νίκου Πλακιά, Σοφία. «Εδώ δεν είναι όπως στη Λάρισα με τα βίντεο, θα σας τελειώσω», είπε ο Νίκος Πλακιάς. «Αλίμονό σας, αλήτες», πρόσθεσε η Σοφία Πλακιά. «Αν δεν πεις ποιος σε διόρισε έχεις τελειώσει», φώναξε ο Δημήτρης Πλακιάς. Ο Σπύρος Πατέρας είναι ο μόνος από τους κατηγορούμενους που βρίσκεται μέχρι στιγμής στην αίθουσα του δικαστηρίου στην Λάρισα.

Αποχώρησαν τα ΜΜΕ από την αίθουσα

Λίγα λεπτά μετά τις 09:00 ανέβηκαν στην έδρα οι δικαστές, με τον πρόεδρο να ζητά την απομάκρυνση των εκπροσώπων των Μέσων Ενημέρωσης από την αίθουσα. Όπως είπε: «Αρχίζει η συνεδρίαση του τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Απαγορεύεται η ολική ή μερική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, ειδικά τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά ίντερνετ. Το δικαστήριο θα διακόψει για να απομακρυνθούν τα ΜΜΕ. Παρακαλώ να διευκολυνθούν οι διάδικοι για να αρχίσουν οι νομιμοποιήσεις των συνηγόρων. Τα ΜΜΕ να αποχωρήσουν».

Ασλανίδης: «Θέλουμε την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων – Μετά από 3 χρόνια κανείς δεν είναι φυλακή»

Ο Παύλος Ασλανίδης, πρόεδρος του συλλόγου συγγενών θυμάτων, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, θέτοντας το πλαίσιο των διεκδικήσεων των οικογενειών και εκφράζοντας σοβαρά παράπονα για τις ελλείψεις στη δικαστική διαδικασία.

​Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, ο κ. Ασλανίδης προανήγγειλε ότι θα κατατεθεί αίτημα, μέσω του δικηγόρου του κ. Μαντζουράνη, ώστε να επιτραπεί η τηλεοπτική και φωτογραφική κάλυψη της δίκης, παρά τις αρχικές απαγορεύσεις. Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα σε όσα, κατά την άποψή του, λείπουν από το εδώλιο:

​«Αυτή η δίκη ξεκινάει πολύ καθυστερημένα και με ανθρώπους που έπρεπε να είναι εδώ κατηγορούμενοι, όπως ο Καραμανλής, ο άνθρωπος που έλεγε για ντροπή για τα συστήματα ασφαλείας ότι δήθεν υπήρχαν. Σκότωσε τους ανθρώπους μας».

​Επιπλέον, σημείωσε ότι δεν υπάρχει κατηγορητήριο για τη Hellenic Train σε βαθμό κακουργήματος, αλλά και ότι απουσιάζουν αναφορές για τα 28 απανθρακωμένα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη, ενώ εκκρεμούν ακόμα οι απαντήσεις για τα αιτήματα εκταφής και τις χημικές εξετάσεις στο εξωτερικό.

​Ο πρόεδρος του συλλόγου υπογράμμισε τη συγκλονιστική στήριξη του κόσμου, καθώς αναμένονται εκατοντάδες λεωφορεία από όλη τη χώρα στη Λάρισα, κάτι που χαρακτήρισε ως την «κινητήριο δύναμη» των συγγενών.

​«Δικαίωση θα ήταν να γυρίζανε τα παιδιά πίσω. Εμείς θέλουμε την τιμωρία των ενόχων, την παραδειγματική. Είναι θλιβερό ότι μετά από τρία χρόνια δεν είναι ακόμα κανένας φυλακισμένος. Κυκλοφορούν ελεύθεροι πολλοί από αυτούς που είναι εγκληματίες».