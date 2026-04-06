Δίκη για τα Τέμπη: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας – Προσφυγή συγγενών στον Άρειο Πάγο για τη δήλωση αποχής της προέδρου της έδρας [Εικόνες-Βίντεο]

Συνεχίζεται σήμερα Μεγάλη Δευτέρα (6/4) η διαδικασία για τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Από νωρίς το πρωί, η αστυνομία πραγματοποιεί αυστηρούς ελέγχους σε όσους εισέρχονται στο Συνεδριακό Κέντρο της Γεωπονικής Σχολής Λάρισας προκειμένου να παρακολουθήσουν τη διαδικασία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η απόφαση του Πλημμελειοδικείου Λάρισας να κάνει δεκτή τη δήλωση αποχής της προέδρου στη δίκη για τα «χαμένα βίντεο». Δικηγόρος οικογένειας θύματος ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στον Άρειο Πάγο, ζητώντας να κριθεί εάν η αποχή και η αποδοχή της ήταν νόμιμες.

Στο χώρο βρίσκονται συγγενείς θυμάτων που δεν είχαν νομιμοποιηθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση, όπως η οικογένεια του Νίκου Βλάχου, ο παππούς του Τάσου Κουτσόπουλου, η γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Ελένη Βασσάρα, η οικογένεια του Άγγελου Καρύδη, καθώς και ο πατέρας του Γεράσιμου, του νεαρού που εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή του τρία χρόνια μετά το δυστύχημα.

Σήμερα νομιμοποιήθηκαν οι δικηγόροι του Γεράσιμου, οι οποίοι περιέγραψαν την κατάσταση του νεαρού με λόγια που συγκλόνισαν: «Δεν είναι ούτε στη γη ούτε στον ουρανό». Τόνισαν ότι η υπόθεση των Τεμπών «έχει συνέχεια», καθώς οι συνέπειες για τους επιζώντες παραμένουν βαριές και διαρκείς.

Παράλληλα, οι γονείς της Εριέττας Σκάλκου δήλωσαν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας. Η νεαρή κοπέλα είχε εξαϋλωθεί στο δυστύχημα, χωρίς να βρεθεί κανένα ίχνος της σορού της.

Νέο οπτικοακουστικό υλικό

Συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας αναφέρθηκαν σε νέο υλικό – βίντεο, φωτογραφίες και λήψεις drone – που, όπως υποστηρίζουν, αποδεικνύουν αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση. Γίνεται λόγος για «μπάζωμα» του χώρου, με τους συγγενείς να επιμένουν ότι υπήρξε σοβαρή αλλοίωση κρίσιμων στοιχείων.

Άλλοι συνήγοροι υποστηρίζουν ότι η δικογραφία είναι «υπερπλήρης» και επαρκής για να αποδοθούν ευθύνες, κάνοντας λόγο για «την ελληνική διαφθορά της διοίκησης».

Αίτημα για οπτικοακουστική κάλυψη

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος συγγενών θυμάτων, έχει υποβάλει αίτημα για οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης. Το δικαστήριο θα αποφανθεί επί του αιτήματος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης των συνηγόρων.

Παράλληλα, η ίδια καταγγέλλει οργανωμένες ενέργειες που – όπως υποστηρίζει- εμποδίζουν την άσκηση των καθηκόντων της, τονίζοντας ότι ο συνήγορος υπεράσπισης είναι «πρόσωπο προστατευόμενο» και δεν μπορεί να απειλείται ή να τρομοκρατείται.

Σύμφωνα με τις ανταποκρίσεις των δημοσιογράφων Ντίνας Τσουκαλά και Ελπίδας Κουτσογιάννη, η διαδικασία εξελίσσεται σε ήρεμο κλίμα, χωρίς εντάσεις.

Η σημερινή συνεδρίαση αφορά κυρίως τη συνέχιση των νομιμοποιήσεων, ενώ αναμένεται η τοποθέτηση των εκπροσώπων των Δικηγορικών Συλλόγων και η παρέμβαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο τέλος της διαδικασίας.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά του κτιρίου, ενώ η πρόσβαση γίνεται μόνο από συγκεκριμένα σημεία. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν ταυτοποίηση στοιχείων, έλεγχο προσωπικών αντικειμένων και χρήση ειδικών συσκευών ανίχνευσης. Στόχος, σύμφωνα με τις αρχές, είναι η διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της δίκης και η αποφυγή οποιουδήποτε επεισοδίου, δεδομένης της μεγάλης προσέλευσης συγγενών των θυμάτων αλλά και πολιτών.

Ο Λουκάς Αποστολίδης, Δικηγόρος συγγενών θυμάτων δήλωσε ότι «το έγκλημα των Τεμπών είναι διαρκείας ζωντανή απόδειξη ο Γεράσιμος δεν είναι ούτε στη γη ούτε στον ουρανό. Η δικαιοσύνη έχει διπλό ρόλο να τιμωρηθούν οι ένοχοι».

Στο εσωτερικό της αίθουσας, η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται με καταθέσεις και παρουσιάσεις στοιχείων που θεωρούνται κρίσιμα για την εξέλιξη της υπόθεσης. Η δίκη αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς εξετάζονται πολλοί μάρτυρες και τεχνικά δεδομένα που σχετίζονται με το δυστύχημα.

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, Δικηγόρος, πατέρας θύματος, τόνισε ότι υπάρχει όντως σημαντικό υλικό για μπάζωμα.

Ο πατέρας θύματος, Χρήστος Βλάχος, υποστήριξε πως «δεν έχει διαγραφεί τίποτα, η δικογραφία είναι υπερπλήρης για να δικάσουμε αυτό που λέμε την ελληνική διαφθορά της διοίκησης, όλα είναι αφηγήματα»

Ψαρόπουλος: «Η ουσία της υπόθεσης θα αρχίσει να εκδικάζεται όχι νωρίτερα από τις αρχές Μαΐου»

Εισερχόμενος σήμερα Μεγάλη Δευτέρα στην αίθουσα της δίκης των Τεμπών, ο πατέρας της Μάρθης και πρώην σύζυγος της Μαρίας Καρυστιανού κ. Αντώνης Ψαρόπουλος εκτίμησε πως «Η ουσία της υπόθεσης θα αρχίσει να εκδικάζεται όχι νωρίτερα από τις αρχές Μαΐου».

Στον Άρειο Πάγο προσφεύγουν δικηγόροι για τη δίκη του βιντεοληπτικού υλικού των Τεμπών

Στον Άρειο Πάγο προτίθενται να προσφύγουν συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για τη δίκη που αφορά το βιντεοληπτικό υλικό του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, θέτοντας στο μικροσκόπιο τη νομιμότητα της αποχής δικαστή αλλά και της αποδοχής της από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Την πρόθεση αυτή επιβεβαίωσε η δικηγόρος Στέλλα Βαλάνη, η οποία εκπροσωπεί την οικογένεια Τιλκερίδη, επισημαίνοντας ότι θα κατατεθεί σχετική αίτηση ώστε να κριθεί εάν οι συγκεκριμένες διαδικαστικές ενέργειες συνάδουν με το νόμο. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την αναβολή της δίκης για τα «χαμένα» βίντεο, μετά την αποδοχή της δήλωσης αποχής της προέδρου του δικαστηρίου.

Παράλληλα, η ίδια τόνισε ότι η πλευρά της κατηγορίας διαθέτει πλέον σημαντικά ενισχυμένο αποδεικτικό υλικό, το οποίο –όπως υποστηρίζει– δεν είχε συμπεριληφθεί στη δικογραφία κατά τη διάρκεια της πολυετούς ανάκρισης. Σύμφωνα με την εκτίμησή της, τα νέα δεδομένα αναμένεται να επηρεάσουν ουσιαστικά την εξέλιξη της υπόθεσης, τόσο ως προς τη βαρύτητα των κατηγοριών όσο και ως προς τον αριθμό των εμπλεκομένων.

Ειδικότερα, η κ. Βαλάνη έκανε λόγο για στοιχεία που προέκυψαν από κατασχεθέν υλικό και αφορούν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και σε αναβάθμιση κατηγοριών σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και σε διεύρυνση του κατηγορητηρίου με νέα πρόσωπα.

Οι συνήγοροι της κατηγορίας εμφανίζονται αποφασισμένοι να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα, με την προσφυγή στον Άρειο Πάγο να αποτελεί το επόμενο βήμα σε μια διαδικασία που, όπως επισημαίνουν, βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο λόγω των νέων αποκαλύψεων.

Τέμπη: «Υπάρχει τρομακτική αλλοίωση του χώρου του εγκλήματος» λέει συνήγορος

Για αποδεικτικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά και που αποδεικνύουν το λεγόμενο «μπάζωμα» στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, κάνε λόγο η συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας κ. Βάσω Πανταζή.

Σε δηλώσεις της λίγο πριν επανεκκινήσει σήμερα η κύρια δίκη των Τεμπών στη Λάρισα, η κ. Πανταζή υποστήριξε επίσης πως «υπάρχει τρομακτική αλλοίωση του χώρου του εγκλήματος» ενώ για την επανέναρξη της διαδικασίας, είπε πως «το βασικό όμως είναι να υπάρξει ηρεμία, να αφήσουμε το δικαστήριο να ξεκινήσει».

Αναλυτικά η δήλωσή της: «Είμαστε εδώ για να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η δίκη πρέπει να ξεκινήσει και θα ξεκινήσει. Είδατε όλοι τα αποτελέσματα που είχαμε, δυστυχώς, σε μία δίκη στο μονομελές πλημμελειοδικείο, το οποίο, ε, εμάς προσωπικά δεν μας ευχαρίστησε καθόλου η εξέλιξη αυτή. Θέλω να ξέρετε ότι η δίκη αυτή, η οποία αναβλήθηκε επ’ αόριστον, ήταν μια πολύ σημαντική δίκη για την υπόθεση ο Τεμπών. Για πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας πλέον, έστω και από τα αντίγραφα της ελληνικής αστυνομίας, βίντεο, φωτογραφίες και υλικό από drone που πήραν οι πραγματογνώμονες τις πρώτες ώρες του εγκλήματος, και τα οποία στοιχεία αποδεικνύουν το λεγόμενο μπάζωμα που φωνάζουν οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει τρομακτική αλλοίωση του χώρου του εγκλήματος. Σκοπεύουμε αυτό το υλικό να το διαβάσουμε και στις δικογραφίες που αφορούν τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Καραμανλή. Φυσικά θα το προσκομίσουμε και ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Το βασικό όμως είναι να υπάρξει ηρεμία, να αφήσουμε το δικαστήριο να ξεκινήσει, και όλοι οι παράγοντες να συμβάλλουμε στην ομαλή διεξαγωγή της δίκης».

Κωνσταντοπούλου: «Oργανωμένη προσπάθεια παρεμπόδισης άσκησης καθηκόντων»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους ξεκίνησε η τρίτη ημέρα της απόπειρας διεξαγωγής της κύριας δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στη Λάρισα, με τη συνήγορο συγγενών θυμάτων Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταγγέλλει οργανωμένη προσπάθεια παρεμπόδισης άσκησης των καθηκόντων της και να δηλώνει ότι θα προσφύγει σε διεθνείς οργανισμούς για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όπως ανέφερε, η διαδικασία εξακολουθεί να αποτελεί «οικτρή δοκιμασία» για τις οικογένειες των θυμάτων και τους επιζώντες, κάνοντας λόγο για σοβαρές παραβιάσεις των αρχών της δίκαιης δίκης. Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, περιορισμούς στην πρόσβαση πολιτών στην αίθουσα, έντονη αστυνομική παρουσία και περιστατικά βίας, τα οποία –κατά την ίδια– συνθέτουν μια εικόνα που πλήττει το κράτος δικαίου.

Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι αντιμετωπίζει «οργανωμένη προσπάθεια παρεμπόδισης άσκησης καθηκόντων», τονίζοντας ότι έχει ήδη απευθυνθεί ή προτίθεται να απευθυνθεί σε διεθνείς οργανώσεις που έχουν ως αποστολή τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπογράμμισε ότι ο ρόλος του συνηγόρου σε μια δημοκρατία είναι θεσμικά προστατευμένος και δεν μπορεί να υπόκειται σε απειλές ή πιέσεις.

Παράλληλα, διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει, σημειώνοντας πως «ούτε κυκλώματα, ούτε μαφίες, ούτε μηχανισμοί εξουσίας» στάθηκαν ικανά στο παρελθόν να την εμποδίσουν να ασκήσει τα καθήκοντά της, ούτε –όπως είπε– θα το καταφέρουν τώρα. Έκανε λόγο για «ιστορικές ευθύνες» απέναντι στα θύματα και την κοινωνία, συνδέοντας την εξέλιξη της δίκης με την ευρύτερη προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.

Σκαρίπας: «Υλικό που είχε μπαζωθεί σε συρτάρια θα αποκαλύψει τους ενόχους»

Για το νέο υλικό που έχουν πλέον στα χέρια τους οι δικηγόροι υποστήριξης της κατηγορίας, στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, αλλά και για τις εντάσεις των τελευταίων ημερών με τους δικαστές μίιλησε ο Δημήτρης Σκαρίπας, δικηγόρος.

«Θα ξεκινήσω με ένα στίχο: ‘Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη μας ζωή’. Το υλικό που περιήλθε στα χέρια μας μετά από κατάσχεση, και το οποίο είχε μπαζωθεί στα συρτάρια και απεκρύβη από την ανάκριση, νομίζω ότι θα προσδώσει σοβαρό υλικό στην κύρια δίκη, προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια και οι πραγματικοί ένοχοι», τόνισε ο κ. Σκαρίπας.

Σε ερώτηση για το αν αναμένεται και άλλο υλικό, ο δικηγόρος απάντησε: «Απομένει. Αυτό θα είναι ακόμα πιο αποκαλυπτικό πιστεύω. Απομένει το υλικό της κατάσχεσης, τα κατασχεθέντα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση». Ερωτηθείς αν μπορεί αν πει τι περιέχει αυτό το υλικό απάντησε πως «προς το παρόν, όχι, επιτρέψτε μου».

Τέλος, αναφορικά με τις αντιπαραθέσεις μεταξύ δικαστικών λειτουργών και δικηγόρων, σημείωσε: «Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω ξανατονίσει και το επαναλαμβάνω. Είναι ανεπίτρεπτη η στάση από το πρώτο διάγγελμα του Σεβαστίδη μέχρι και τις σημερινές του δηλώσεις. Η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων εξέδωσε ανακοίνωση που μας καλύπτει όλους. Όπως έχουμε δικονομικά δικαιώματα, έχουμε και δικονομικού χαρακτήρα υποχρεώσεις και απέναντι στο δικαστήριο και απέναντι στους εντολείς μας. Κανένας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακραία όρια. Σήμερα η διαδικασία κυλάει μια χαρά, ήρεμη».

Λουκάς Αποστολίδης: «Η δικαιοσύνη οφείλει να φέρει το φως»

Ως μια νέα αρχή «με πολύ ήλιο» περιέγραψε τη σημερινή ημέρα από τη Λάρισα, ο Λουκάς Αποστολίδης, συνήγορος συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, επιχειρώντας να δώσει έναν έντονα συμβολικό τόνο στην αγόρευσή του ενώπιον του δικαστηρίου. Όπως ανέφερε, το «άπλετο φως» και ο «ήλιος της δικαιοσύνης» θα πρέπει να κυριαρχήσουν στην αίθουσα, τόσο ως ένδειξη σεβασμού προς τους γονείς και τα θύματα όσο και ως αναγκαία συνθήκη για την αποκάλυψη της αλήθειας.

Ο ίδιος υποστήριξε με έμφαση ότι το δυστύχημα στα Τέμπη δεν μπορεί να αποδοθεί σε ένα μεμονωμένο ανθρώπινο λάθος, αλλά συνιστά «έγκλημα διαρκείας», του οποίου οι συνέπειες παραμένουν ζωντανές. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα σε τραυματισμένα θύματα, όπως ο Γεράσιμος, τονίζοντας πως αποτελούν διαρκή υπενθύμιση της τραγωδίας και των επιπτώσεών της.

Σύμφωνα με τον κ. Αποστολίδη, το δικαστήριο καλείται να επιτελέσει διπλό ρόλο: αφενός να οδηγήσει σε παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων μέσα από την αποδεικτική διαδικασία και αφετέρου να ανταποκριθεί σε έναν ευρύτερο θεσμικό ρόλο απέναντι στην κοινωνία. Επισήμανε ότι το πένθος και το τραύμα έχουν μετατραπεί σε συλλογικό βίωμα, κάνοντας λόγο για τη μαζική κινητοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στην κυβερνητική θέση περί «ανθρώπινου λάθους», υποστηρίζοντας ότι αυτή έχει ήδη διαψευστεί από τη δικαστική έρευνα. Επικαλέστηκε τα πολυάριθμα κατηγορητήρια που έχουν προκύψει, αλλά και την παρέμβαση της Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία –όπως είπε– απέτρεψε την υπόθεση από το να «μπει στο χρονοντούλαπο». Τόνισε δε ότι η διερεύνηση της σύμβασης 717 ανέδειξε σοβαρά αδικήματα, τα οποία έφτασαν μέχρι τη Βουλή, χωρίς όμως –κατά τον ίδιο– να υπάρξει ουσιαστική συνέχεια.

Ο συνήγορος υπογράμμισε επίσης σημαντικές ελλείψεις στο κατηγορητήριο, επισημαίνοντας ότι δεν έχουν κληθεί να λογοδοτήσουν κρίσιμα πρόσωπα, όπως γενικοί γραμματείς, ενώ έκανε λόγο και για «μεγάλη συγκάλυψη» μέσω καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων στον τόπο του δυστυχήματος. Για τα ζητήματα αυτά ζήτησε αυστηρότερη ποινική αντιμετώπιση.

Κλείνοντας, έκανε λόγο για ένα «τρίγωνο ενοχής» που περιλαμβάνει την πολιτική εξουσία, εργολαβικά συμφέροντα και οργανισμούς, επιμένοντας ότι η πλήρης απονομή δικαιοσύνης προϋποθέτει την τιμωρία όλων των εμπλεκομένων, ανεξαρτήτως θέσης. Προειδοποίησε μάλιστα ότι οποιαδήποτε απόφαση που δεν αγγίζει την πολιτική ευθύνη θα συνιστά «κολοβή δικαιοσύνη», εκφράζοντας την προσδοκία ότι τα αρμόδια δικαστικά όργανα θα οδηγηθούν τελικά σε μια δίκαιη κρίση.

Ανοιχτό το ζήτημα της τηλεοπτικής μετάδοσης

Στην προηγούμενη δικάσιμο υποβλήθηκε αίτημα από την συνήγορο συγγενών θυμάτων και πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου για την οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης με το δικαστήριο να επιφυλάσσεται μέχρι να ολοκληρωθεί η νομιμοποίηση όλων των συνηγόρων προκειμένου αν το επιθυμούν να τοποθετηθούν επί του αιτήματος.

Ο αριθμός των κατηγορουμένων ανέρχεται σε 36 και τα βασικά αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι κατά περίπτωση το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους, η οποία πράξη είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της παράβασης καθήκοντος.

«Δεν μας σέβεστε» είπαν συγγενείς θυμάτων στην Κωνσταντοπούλου

Την Πρωταπριλιά διακόπηκε για τη Μεγάλη Δευτέρα (6/1) η δίκη για την τραγωδία στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας μετά την ένταση και τις διαμαρτυρίες από συγγενείς των θυμάτων και δικηγόρους.

Η εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη του αιτήματος που υπέβαλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης. «Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει τη μετάδοση μερική η ολική, αλλά αυτό προϋποθέτει τη συναίνεση του εισαγγελέα και των διαδίκων. Υπάρχουν παράγοντες που δεν συναινούν και σε κάθε περίπτωση μετάδοση καλύπτεται από τους παριστάμενους δημοσιογράφους», είπε η εισαγγελέας της έδρας ως προς την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης.

Συγγενής σε Κωνσταντοπούλου: «Δεν μας σέβεστε»

Νέα μικροένταση προκλήθηκε μέσα στην αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, την ώρα της εκδίκασης της υπόθεσης της, μεταξύ μιας μητέρας θύματος και της Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αναφερόμενη στο επεισόδιο με τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος διεκομίσθη στο νοσοκομείο, η κ. Κωνσταντοπούλου πήρε τον λόγο για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας για την οικογένεια Ρούτσι λέγοντας πως «έγινε σύμβολο του αγώνα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο λόγω ακραίας αστυνομικής βίας εδώ μέσα. Να διατάξετε έρευνα για αυτό που συνέβη. Να προπηλακίζονται συγγενείς από αστυνομικούς; Αισθάνομαι ευθύνη απέναντι στον ανθρώπινο αυτόν. Αν είναι δυνατόν, οι γονείς σάς φταίξανε;».

«Δεν μας σέβεστε, κυρία Κωνσταντοπούλου! Δεν μας σέβεστε», ξέσπασε μια μητέρα θύματος στο άκουσμα όσων είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Δέχεστε βία κατά άλλων γονέων;», απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τη μητέρα του θύματος να απαντά ότι «και οι άλλοι γονείς είναι μαζί μου».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχισε την τοποθέτησή της λέγοντας πως όλα αυτά «είναι τεχνητές εντάσεις, κ. πρόεδρε».

Πάνος Ρούτσι: Πιστεύω ότι υπάρχει Δικαιοσύνη και υπάρχουν έντιμοι δικαστές

Ο Πάνος Ρούτσι είπε κατά τη διαδικασία της νομιμοποίησης του:

«Είναι τρία χρόνια εγώ και η οικογένειά μου και όλοι οι συγγενείς, που έχουμε όλοι τον ίδιο πόνο, προσπαθούμε να βρούμε την αλήθεια.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε το έγκλημα, ξέρετε ότι δεν έγινε όπως πρέπει όλη η διαδικασία. Εμείς πονάγαμε που δεν ξέραμε τι έχει γίνει. Το χώρο αυτό έπρεπε πρώτα να τον διασφαλίσουν και αντί να κάνουν αυτό ρίξανε χώμα. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε γιατί. Ο Ντένις ήταν 22 ετών. Πονάμε ακόμα και θα πονάμε για όλη μας τη ζωή.

Τουλάχιστον όλοι αυτοί που ήταν σε αυτό το έργο και δεν το τελείωσαν ποτέ, να υπάρχουν ασφαλή τρένα, πρέπει να τιμωρηθούν. Τα παιδιά μας ανέβηκαν σε ένα τρένο πιστεύαμε ασφαλές. Περίμενα το παιδί μου στη Θεσσαλονίκη και ποτέ δεν ήρθε. Ακόμα το περιμένω. Ακόμα…

Πιστεύω ότι υπάρχει Δικαιοσύνη και υπάρχουν έντιμοι δικαστές. Εγώ είμαι ένα απλός πολίτης, ένας εργάτης, πιστεύω θα κοιτάξει κατάματα και θα τιμωρηθούν όλοι όσοι ψηλά και αν είναι. Εγώ σαν πατέρας δεν θα σταματήσω ποτέ να ψάχνω την αλήθεια, θα παλέψω, θα τους βρω τους δολοφόνους. Αλλά πρέπει να με βοηθήσετε από αυτή τη διαδικασία να βγει αυτό το φως. Να μπουν στη φυλακή αυτοί που σκότωσαν το παιδί μου.

Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε αλλά αυτό που έγινε σήμερα, να θέλω να μιλήσω με τη δικηγόρο μου και να πέσουν πάνω μου έξι αστυνομικοί και τώρα να με πονάει ο αυχένας μου… Δεν έκανα κάτι…

Στην τελευταία σειρά είναι δύο σειρές αστυνομικοί και εμείς δεν βλέπουμε τίποτα…»

«Χρειάζονται διορθώσεις στην αίθουσα», είπε ο πατέρας θύματος

Επιτέλους ξεκίνησε η δίκη. Η αίθουσα εξακολουθεί να είναι ακατάλληλη», είπε στους δημοσιογράφους ο πατέρας του Παναγιώτη, Βασίλης Χατζηχαραλάμπους. «Νομίζω ότι χρειάζονται διορθώσεις στην αίθουσα για τη συνέχεια. Μας έχουν πίσω πίσω», είπε μεταξύ άλλων.

Η διαδικασία ξεκίνησε στην αναμορφωμένη δικαστική αίθουσα, η οποία έχει επεκταθεί και διαθέτει περισσότερα καθίσματα. Στην αίθουσα έδωσαν το «παρών» μόλις έξι από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους, ενώ ισχυρά αστυνομικά μέτρα έχουν διασφαλίσει την τάξη. Οι δικηγόροι βρίσκονται πίσω από τους κατηγορουμένους, ενώ οι συγγενείς έχουν περιοριστεί στο βάθος της αίθουσας. Οι πρώτοι 100 συγγενείς που είχαν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας κατέλαβαν θέσεις σε ειδικό σημείο όπου είχαν αφαιρεθεί οι σανίδες.

Σημειώνεται πως ανάμεσα στους κατηγορούμενους που βρέθηκαν στην αίθουσα ήταν και ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, Σπύρος Πατέρας.

Οι υπόλοιποι ήταν οι εξής: Κωνσταντίνος Βενετσανάκος, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Έργων ΕΡΓΟΣΕ, Απόστολος Τσακίρης, στέλεχος ΕΡΓΟΣΕ, Εμμανουήλ Γεωργιλάκης, στέλεχος ΕΡΓΟΣΕ και Παύλος Κούζης από ΕΡΓΟΣΕ.

Σημαντική ένταση προκλήθηκε από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αμφισβήτησε τη μεταχείριση των συγγενών στην αίθουσα, και από την πρόεδρο για την περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού, όπου επισημάνθηκε ότι δεν μπορεί να παρεμβαίνει.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο Πάνος Ρούτσι αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου και πήρε εξιτήριο, ενώ με τοποθέτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε πως ο Πάνος Γεωργιάδης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα αγχώδους διαταραχής έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να πάρει εξιτήριο.

Ταυτόχρονα, έλαβε χώρα μισάωρη διακοπή στη δίκη, μετά την καθυστέρηση μισής ώρας από το ξεκίνημά της, ενώ δεν έλειψαν και οι εντάσεις, με την είσοδο του κόσμου να εξελίσσεται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Τα μέτρα ασφαλείας και ποιοι προσήλθαν

Τα μέτρα ασφαλείας στην αίθουσα ήταν αυστηρά, διότι μόνο δικηγόροι και συγγενείς που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας επιτρέπεται να εισέλθουν, ένας ανά οικογένεια.

Οι υπόλοιποι, συμπεριλαμβανομένων μαρτύρων και επιβατών του τρένου που ταξίδεψαν από το εξωτερικό, παρακολούθησαν από δεύτερη αίθουσα μέσω οθονών.

Οι δημοσιογράφοι είχαν περιορισμένη πρόσβαση, δηλαδή μόνο 21 διαπιστευμένοι θα βρίσκονται στην κύρια αίθουσα, ενώ οι τηλεοπτικές κάμερες δεν επιτρέπεται να εισέλθουν ούτε στον προαύλιο χώρο.

Με νέα μισάωρη διακοπή συνεχίζεται σήμερα (1/4) η δίκη, μετά την καθυστέρηση μισής ώρας για το ξεκίνημά της, ενώ δεν έλειψαν και οι εντάσεις, με την είσοδο του κόσμου να εξελίσσεται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

«Ζητώ μια δίκαιη δίκη» είπε η μητέρα της Αφροδίτης Ματσιόλα

«Είμαι η μητέρα της Αφροδίτης, την έχασα όχι σε δυστύχημα αλλά μετά τις εγκληματικές ενέργειας της κυβέρνησης. Τα σκότωσαν τα παιδιά, τα έκαψαν και τα πέταξαν στα σκουπίδια. Θα έπρεπε να είναι εδώ και εκπρόσωποι της κυβέρνησης, ζητώ μια δίκαιη δίκη», είπε η κυρία Κανέλα Ανδρεάδου, μητέρα της αδικοχαμένης Αφροδίτης Ματσιόλα, κατά τη διαδικασία της νομιμοποίησης της.

Παύλος Ασλανίδης: Εμείς θέλαμε να συνεχιστεί η δίκη -Αποδείξαμε ότι δεν είμαστε εγκληματική οργάνωση όπως είπε ο κ. Σεβαστίδης

«Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, ακόμα και κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, έξω στο κρύο και τη βροχή. Μέσα στην αίθουσα μάς έχουν στριμώξει τους συγγενείς στο πίσω μέρος, μακριά από τα καθίσματα που βρισκόμασταν αρχικά.

Αυτό που θέλαμε όλοι – γονείς και συγγενείς – ήταν να ξεκινήσει επιτέλους η διαδικασία, και αυτό έγινε. Παρά τις κατηγορίες που ακούστηκαν ότι δήθεν είμαστε εγκληματική οργάνωση, ή το αυγό του φιδιού όπως είπε ο κ. Σεβαστίδης, αποδείξαμε ότι έχουμε αξιοπρέπεια και ότι στόχος μας είναι να προχωρήσει η δίκη.

Μπήκαμε στη διαδικασία, μέσω των δικηγόρων μας, για να στηρίξουμε την κατηγορία, όμως οι συνθήκες παραμένουν ακατάλληλες. Η αίθουσα είναι ασφυκτικά γεμάτη, πολλοί δημοσιογράφοι βρίσκονται έξω, ενώ υπάρχουν χώροι που θα μπορούσαν να ανοίξουν για να ανασάνει ο κόσμος, αλλά παραμένουν κλειστοί χωρίς να καταλαβαίνουμε τον λόγο.

Παράλληλα, η παρουσία της αστυνομίας είναι πρωτοφανής. Υπάρχουν δεκάδες αστυνομικοί μέσα στην αίθουσα, ακόμα και δίπλα στα έδρανα των δικηγόρων και μπροστά από την έδρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι φοβούνται. Δεν είμαστε εγκληματίες. Είμαστε άνθρωποι που χάσαμε τα παιδιά μας και ζητάμε δικαιοσύνη.

Έχουμε περιορισμένη επικοινωνία με τους δικηγόρους μας, μόνο στα διαλείμματα ή όταν καλούμαστε για τη διαδικασία. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι η δίκη μπορεί να συνεχιστεί, αρκεί να γίνουν ουσιαστικές βελτιώσεις στον χώρο και στις συνθήκες.

Το μόνο που ζητώ είναι να φτάσει η υπόθεση όσο πιο βαθιά γίνεται και να λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι – όχι μόνο οι κατηγορούμενοι που βρίσκονται σήμερα εδώ, αλλά και όσοι έχουν ευθύνη και δεν βρίσκονται στο εδώλιο».

Ο πατέρας της 18χρονης Αναστασίας Παπαγγελή που χάθηκε στα Τέμπη πήρε τον λόγο

«Με απόλυτο σεβασμό ήρθαμε εδώ και σήμερα για την Αναστασία μας. Να ακούσουμε από τους κατηγορούμενους γιατί την σκοτώσανε. Όμως λείπουν πολλά πρόσωπα από το εδώλιο. Όπως ο κ. Καραμανλής και Γενικοί Γραμματείς. Λείπουν οι εκπρόσωποι της κοινοπραξίας για τη σύμβαση της 717 που είναι υπεύθυνοι για τη μη έγκαιρη υλοποίηση της σύμβασης αυτής, η οποία αν αυτή υπήρχε θα είχε αποφευχθεί η τραγωδία.

Ήρθαμε να μάθουμε γιατί δεν υπάρχει το αίτιο της πυρόσφαιρας. Γιατί εξαφάνισαν τα ηχητικά Ήρθαμε να μάθουμε: Γιατί μπάζωσαν το χώρο; Γιατί κατέστρεψαν τα στοιχεία; Γιατί οι αξιωματούχοι κρύβουν πολλά για το έγκλημα των Τεμπων».

Ειδικότερα, για τη νέα διακοπή η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά την νομιμοποίηση της οικογένειας Παπαγγελή, η οποία έχασε τη 18χρονη κόρη της στα Τέμπη έκανε λόγο για ελλειπέστατο κατηγορητήριο και ζήτησε τη πλήρη καταγραφή της διαδικασίας και την «οπτικό ακουστική κάλυψη της δίκης», διότι οι «συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί είναι συνθήκες κατάλυσης της δημόσιας δίκης».

Συνεχίζοντας η συνήγορος είπε: «Ζητώ να κριθεί το αίτημά μου… Κατά τη προηγούμενη δικάσιμο έγιναν γεγονότα που δεν καταγράφηκαν με αποτέλεσμα να γίνουν ψευδείς καταγραφές της διαδικασίας και επικοινωνιακές λαθροχειρίες. Δεν υπάρχουν συνθήκες δίκαιης δίκης. Να κρίνετε το αίτημα μου πρώτου προχωρήσω στις επόμενες δηλώσεις».

Η εισαγγελέας ζήτησε μισή ώρα διακοπή για να μελετήσει το αίτημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και να υποβάλλει τη σχετική πρότασή της προς το δικαστήριο προκειμένου αυτό να αποφασίσει.

Ασλανίδης: Θέλω όλοι οι κατηγορούμενοι να πάνε στο πιο βαθύ μπουντρούμι

Ξεκίνησε η διαδικασία, εμείς αυτό θέλαμε», είπε σε δηλώσεις του ο Παύλος Ασλανίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων και τόνισε ότι στον «κ. Σεβαστιδη έχουμε να πούμε πως δεν είμαστε εγκληματική οργάνωση».

«Θέλω όλοι οι κατηγορούμενοι να πάνε στο πιο βαθύ μπουντρούμι», είπε ο κ. Ασλανίδης.

Νωρίτερα, ο Πάνος Ρούτσι διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και παραμένει εκεί, στην βραχεία νοσηλεία και είναι καλά στην υγεία του.

Μάνα Κλαούντιας: Σας παρακαλώ κάντε τα πάντα για να δικαστούν οι δολοφόνοι του παιδιού μου

Κατά τη νομιμοποίηση της η κυρία Άλμα Λάτα, η οποία έχασε την κόρη της, Κλαούντια στα Τέμπη ζήτησε το λόγο και είπε στο δικαστήριο:

«Κυρία πρόεδρε σας ζητώ να έρθετε στη θέση, όταν γυρίσετε το βράδυ στα σπίτια τους. Ελάτε στη θέση μου είμαι μάνα…»

Πρόεδρος: Θα έρθει η ώρα θα μας τα πείτε όλα και θα σας ακούσω με προσοχή.

Μητέρα: Σας παρακαλώ κάντε τα πάντα για να δικαστούν οι δολοφόνοι του παιδιού μου, σαν μάνα σας το ζητώ

Πρόεδρος: Σας ευχαριστούμε πολύ, παρακαλώ πηγαίνετε.

Η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων με την έναρξη της συνεδρίασης ανέφερε πως «Το δικαστήριο έχει αυτή την αίθουσα. θα προσπαθήσει να πάρει τις νομιμοποιήσεις προκειμένου να γίνει κατανοητός ο αριθμός των συνηγόρων». Με την έναρξη της συνεδρίασης υπήρξαν αντιδράσεις από δικηγόρους της υποστήριξης της κατηγορίας για την παρουσία αστυνομικών μπροστά από τις θέσεις τους ενώ υπήρξαν και αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων οι οποίοι κάθονται στο βάθος της αίθουσας μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν στον χώρο. «Το δικαστήριο σήμερα θα προχωρήσει με βάση των κώδικα ποινικής δικονομίας. Όποιος θορυβεί θα περνάει έξω” ανέφερε η πρόεδρος. Oι δικαστές προχώρησαν στη νομιμοποίηση των δικηγόρων και την ανάγνωση του καταλόγου των κατηγορούμενων.

Με εντάσεις η δεύτερη συνεδρίαση

Ο Γιάννης Μαντζουράνης χαρακτήρισε την αίθουσα «κοτέτσι», ενώ ο Λουκάς Αποστολίδης την περιέγραψε ως «στρατόπεδο και όχι δίκη». Οι δικηγόροι, από την πλευρά τους, διαμαρτυρήθηκαν χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία «στρατοδικείο», καθώς αστυνομικοί δεν επέτρεπαν την πρόσβασή τους στην έδρα. Η Άλμα Λάτα, μητέρα της Κλαούντιας, ζήτησε να εισέλθει τουλάχιστον ένας συγγενής από κάθε θύμα, δηλώνοντας ότι οι γονείς δεν πρόκειται να σωπάσουν μέχρι να δικαιωθούν τα παιδιά τους.

Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των κατηγορουμένων, η ένταση κορυφώθηκε και η πρόεδρος αναγκάστηκε να ζητήσει διακοπή. Η Μαρία Καρυστιανού χαρακτήρισε τη διαδικασία «φασιστική» και τόνισε ότι οι συγγενείς δεν πρόκειται να σιωπήσουν μπροστά σε μια τέτοια διαδικασία, προσθέτοντας ότι αγαπούν τους νόμους και απορρίπτουν ό,τι θυμίζει «τσίρκο».

Παράλληλα, έντονη ανησυχία εκφράστηκε και για την κάλυψη της δίκης από τους δημοσιογράφους. Ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, Δημήτρης Χορταριάς, δήλωσε ότι μεγάλος αριθμός δημοσιογράφων κινδυνεύει να αποκλειστεί από την αίθουσα, θέτοντας σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και ενημέρωσης σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση.

Στην έδρα η Καρυστιανού

Την Εδρα πλησίασε η Μαρία Καρυστιανού και υπήρξε διάλογος με την πρόεδρο και την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Καρυστιανού: Αν παρανομώ να μου δείξτε το νόμο! Να είμαι μπροστά στη δίκη που σκοτώθηκε το παιδί μου.

Πρόεδρος: Οι κυρίες που παρανομούν…

Κωνσταντοπούλου: Ποιος παρανομεί; Στους γονείς τα λέτε;

Καρυστιανού: Δεν φεύγω από μπροστά.

Πρόεδρος: Αν δεν σας αρέσει η θέση που κάθεστε, περάστε έξω.

Καρυστιανου: Δε μ’ αρέσει; Τι είναι αυτά που λέτε;

Κωνσταντοπουλου: Να βγάλετε έξω τις μανάδες; Αυτό λέτε;

Πρόεδρος: Οι διάδικοι που θορυβούν σύμφωνα με τον κώδικα..

«Εμείς αγαπάμε τους νομούς! Σήμερα είχε γενέθλια η κόρη μου! Να μας συλλάβετε» συνέχισε η Μαρία Καρυστιανού.

Οταν ο συνήγορος της οικογένειας Πλακιά νομιμοποιούνταν, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον διέκοψε για να διαμαρτυρηθεί και πάλι προς την έδρα για τη νομιμοποίηση των συγγενών κατά τμήματα. «Έλεος», άρχιζαν να φωνάζουν συνήγοροι της υπεράσπισης για τη διακόπη εκ μέρους της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τότε ο Ν. Πλακιάς παρενέβη και είπε στο δικαστήριο: «Παρακαλώ ησυχία να ακουστούν τα ονόματα των παιδιών μου, οποίος μιλήσει θα το θεωρήσω ασέβεια προς αυτά». «Αθάνατες, όλοι φυλακή αλήτες» φώναξε ο Νίκος Πλακιάς και κάποιοι χειροκρότησαν με την πρόεδρο να απαντά «όχι χειροκροτήματα στην αίθουσα».

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος παρίσταται στη δίκη ως συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας. Έχει χάσει στα Τέμπη την κόρη του Μάρθη, την οποία είχε αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του Μαρία Καρυστιανού. Σε σύντομη τοποθέτησή του ο κ. Ψαρόπουλος είπε προς το δικαστήριο: «Για εμένα αυτή η δίκη είναι ο αγώνας της ζωής μου και θα πράξω ό, τι απαιτείται για τη δικαίωση της κόρης μου και των άλλων των θυμάτων της τραγωδίας. Θα πρέπει να ισορροπήσω ανάμεσα στην ιδιότητα του πατέρα και του δικηγόρου. Περιμένω στο πέρας της δίκης να έχουν απαντηθεί τα αναπάντητα ερωτήματα της ανάκρισης και να έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα παρότρυναν και στους συναδέλφους της υπεράσπισης να σταθούν με σεβασμό απέναντι στα θύματα». Ο κ. Ψαρόπουλος δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για την Μαρία Καρυστιανού και τον γιο τους. Επίσης δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και για άλλα θύματα της τραγωδίας.

«Tο παιδί μου δίνει τεράστια μάχη με πόνους και ζει στο σκοτάδι άδικα»: Συγκινεί ο πατέρας του Γεράσιμου

Για την τεράστια μάχη που δίνει ο Γεράσιμος, ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας στην τραγωδία των Τεμπών, μίλησε το πρωί της Τετάρτης ο πατέρας του. Εκφράζοντας τη χαρά του που ξεκίνησε η δίκη για τα Τέμπη, ο πατέρας του Γεράσιμου είπε ότι «τρία χρόνια περιμέναμε αυτή την ημέρα για να δικαιωθούν αυτοί οι 57 που τόσο βίαια έφυγαν αλλά όχι μόνο αυτοί που έφυγαν στον Ουρανό αλλά και ο Γεράσιμος που λίγα χιλιόμετρα από εδώ δίνει τεράστια μάχη με πόνους φρικτούς και τα πάντα, με ένα παιδί που ζει στο σκοτάδι άδικα και τα άλλα παιδιά που μπαινοβγαίνουν στα χειρουργεία και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτά».

Όταν ρωτήθηκε για όσα συμβαίνουν στη δικαστική αίθουσα είπε «εύχομαι να γίνει δίκαιη δίκη και να αποδοθούν οι ευθύνες χωρίς να γλιτώσεις κανείς. Ελπίζω ότι θα γίνει μια δίκαιη δίκη, δεν είμαι δικαστής αλλά ελπίζω να δικαιωθεί» συμπλήρωσε ο πατέρας του νεαρού. Ερωτηθείς, τέλος, για την κατάσταση που βρίσκεται ο Γεράσιμος, αρκέστηκε να πει ότι «το παιδί μου τυγχάνει μιας άριστης νοσηλείας με μια τεράστια ομάδα γιατρών και με την αγάπη όλων στο νοσοκομείο Ιασώ (σ.σ. στη Λάρισα)».

Οι κατηγορούμενοι

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται συνολικά 36 άτομα, ανάμεσά τους οι τρεις σταθμάρχες που είχαν βάρδια τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 στον Κεντρικό Σταθμό Λάρισας, ο επιθεωρητής τους, 28 πρώην στελέχη και εργαζόμενοι των ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΡΑΣ, δύο Γενικοί Διευθυντές του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, καθώς και δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Hellenic Train. Οι 33 από αυτούς διώκονται για κακούργημα επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία με ενδεχόμενο δόλο, που επισύρει ακόμα και ποινή ισοβίων, μαζί με σειρά πλημμεληματικών πράξεων. Οι δύο πρώην υψηλόβαθμοι της Hellenic Train και μια υπάλληλος του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΣΕ αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πλημμελήματα.

Οι αντιδράσεις

Από νωρίς το πρωί, συγγενείς των θυμάτων που φτάνουν στο δικαστήριο εκφράζουν στις κάμερες την αγωνία τους για το αν θα έχουν αντιμετωπιστεί τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την πρώτη ημέρα της δίκης. «Ελπίζω να έχουν τακτοποιηθεί ορισμένα ζητήματα και να μη μετατραπεί η σημερινή διαδικασία σε ένα κακόγουστο πρωταπριλιάτικο αστείο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Βλάχος, πατέρας του Βάιου Βλάχου.

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε σε δίκη – παρωδία και στάθηκε στην ακαταλληλότητα της αίθουσας παρά τις μετατροπές που έγιναν για να αυξηθεί η χωρητικότητα. «Αυτή την δίκη παρωδία να την κρατήσουν για τον εαυτό τους, άμα χωρέσουν» είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Καρυστιανού στις τηλεοπτικές κάμερες. «Σε μια δημοκρατική χώρα και σε ένα κράτους δικαίου θα βγάλω φωτογραφίες για να δει το πανελλήνιο την κατάσταση που επικρατεί στην αίθουσα. Φτάσαμε στα 52 μας να παρανομήσουμε», τόνισε η κυρία Καρυστιανού λέγοντας πως θα βγάζει φωτογραφίες από την αίθουσα – παρότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται- προκειμένου να δει ο ο κόσμος την κατάσταση που επικρατεί στην αίθουσα.

