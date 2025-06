Δίκη Φιλιππίδη: Μετά από μήνες ακροαματικής διαδικασίας, έφτασε η στιγμή της απολογίας του, Πέτρου Φιλιππίδη, κατηγορούμενου για δυο απόπειρες βιασμού.

Πριν την έναρξη της διαδικασίας ο κατηγορούμενος σηκώθηκε πήγε προς το δικαστήριο και απευθυνόμενος προς την Εφέτη την εξαίρεση της οποίας ζήτησε σε προηγούμενη δικάσιμο (με το σκεπτικό ότι είχε επαφές με τον πρώην δικηγόρο του Θέμο Σοφό) και της είπε σας ζητώ συγγνώμη και εκείνη του απάντησε «Να είστε καλά».



Ο Πέτρος Φιλιππίδης έξω από τα δικαστήρια λίγο πριν την απολογία του

Η συνάντηση με τον παπά και τι του ψιθύρισε στο αυτί

Ο κατηγορούμενος από το εδώλιο του κατηγορούμενου είπε απολογούμενος:

«Θέλω να ξεκινήσω με μια διευκρίνιση. Μπήκε προχθές στην αίθουσα ένα ιερέας και με φίλησε και μου ψιθύρισε κάτι στο αυτί. Θα σας πω τι μου είπε:

«Είναι ένας παπάς άγιος άνθρωπος γιατρός ογκολόγος, και μου μετέφερες ευχές από τον παπά στην Τρίπολη που είχα στη φυλακή και μου μετέφερε την ευχή του. Μου ψιθύρισε στο αυτί και μου είπε καλή δύναμη και έχεις ταλαιπωρηθεί περισσότερο από όσο έπρεπε για όσα έχεις κάνει ή δεν έχεις κάνει. Ακούστηκε ότι είναι στημένο αυτό δεν ισχύει ήταν εδώ ο ιερέας γιατί ήταν εδώ η δίκη του πατέρα Αντώνιου.

Έμενα με λένε Πέτρο Φιλιππιδη και είμαι ό,τι έχει απομείνει από αυτόν και όσο περνάει ο καιρός μένει όλο και λιγότερο. Είμαι ένας άνθρωπος με ελαττώματα, ποτέ όμως δεν εγκλημάτισα, ποτέ δεν βίασα και ποτέ δεν αποπειράθηκα να βιάσω.



Έχω κακά θα σας τα πω, μπορεί αν ήμουν επηρμένος, μπορεί να ήμουν αλαζόνας, εγωιστής δεν ήμουν όμως εγωπαθής. Όλα όμως εγώ μεγενθύνει σε ένα βαθμό. Η κακία πουλάει προς τα έξω.

Εγώ εδώ βρίσκομαι σε μια θάλασσα πνίγομαι και πρέπει να σώσω μόνος μου τον εαυτό μου.

Θα σας πω ένα παράδειγμα ο ίδιος ο Σπύρος Μπιμπίλας είχε πει στο πρώτο δικαστήριο ότι αν δεν είχε γίνει η πανδημία δεν θα είχε γίνει όλο αυτό.

Όταν μίλησα για οργανωμένο σχέδιο εναντίον μου δεν εννοούσα ότι έχει γίνει μια εταιρεία εις βάρος μου. Το θέμα δεν ήταν η καταστροφή του Φιλιππίδη αλλά η αλλαγή στο θέατρο και έγινε η αλλαγή».

Πρόεδρος: Τι εννοείτε να αλλάξουν οι άνθρωποι ή οι συμπεριφορές;

Φιλιππίδης : Και τα δύο, και καλός άλλαξαν τα πράγματα. Εγώ είμαι με το me too δεν είναι κάτι άκακο αλλά ποιος να με πιστέψει. Εγώ αγαπάω τις γυναίκες. Αλλά δεν είμαι με τα διαστρεβλωμένα πράγματα. Το me too πρέπει να είναι για όλο τον κόσμο όχι μόνο για τις γυναίκες.

«Θέλω να πω ότι δεν προστατεύθηκε το τεκμήριο της αθωότητας, ποιος το προστάτεψε αυτό;

Ήρθαν εδώ μάρτυρες που δεν με ξέρουν καν, ήρθε μια κοπέλα (Λία Παπαϊωάννου) που δεν με ξέρει καν, και είπε για μένα ότι όταν ήρθε στο καμαρίνι με μια φίλη της δημοσιογράφο και είπε ότι τους είπα ότι δεν γέλασαν, δεν σας τα είπαν όλα. Η άλλη κυρία που ήρθε με την Παπαϊωάννου που είναι ξαδέλφη μιας καταγγέλλουσας έχει συμμετέχει σε τηλεοπτικά πάνελ και αν ακούσετε τι έχει πει για μένα τόσα χρόνια με έχει κατακρεουργήσει.

Είναι μια γυναίκα δημοσιογράφος αυτή που με παρακαλούσε επί χρόνια να της δώσω μια συνέντευξη.

Εκείνη την μέρα είχαν έρθει καλεσμένες, τις είχε καλέσει η βοηθός μου. Καθόντουσαν τρίτη σειρά , ξέρω θα μου πείτε ότι εγώ είχα πει ότι δεν παρακολουθώ το κοινό όμως όταν είναι δυο τηλέφωνα αναμμένα σε όλη την παράσταση και συνέχεια το κινητό ακούγαμε, ενοχλήθηκε όλο το κοινό.

Μετά ήρθαν στο καμαρίνι και μου είπαν συγχαρητήρια και τους ρώτησα για “ποιο πράγμα” και μου λένε για την παράσταση και τους λέω “μα δεν είδατε την παράσταση”. Αυτό όμως δεν σας το είπαν.

Συνεχίζω, θέλω να σας πω ότι είμαι ένας άνθρωπος με ήθος. Είπα ότι έχω υπάρξει άπιστος , αλλά αυτό το έκανα σαν να έχω πάει με όλη την Ελλάδα σαν να είμαι ο Σπαλιάρας.

Μεγάλωσα μέσα στα μπουρδέλα, μέχρι τα 27 μου ζούσα στην οδό Σοφοκλέους, ξέρω πως είναι τα πράγματα.

Είπαν εδώ κάποιοι ότι πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Να ζητήσω συγγνώμη για κάτι που δεν έχω κάνει;. Να ζητήσω συγγνώμη από τον Σπύρο Μπιμπιλα γιατί; Αυτός πρέπει να μου ζητήσει συγγνώμη.

Είναι εδώ η γυναίκα που με κατήγγειλε για βιασμό και αθωώθηκα, θα μου ζητήσει συγγνώμη, εγώ την συγχωρώ, αυτή θα έρθει εδώ να μου ζητήσει συγγνώμη; Ας έρθει τώρα την είδα, είναι εδώ.

Για τις καταγγελίες έχω να πω ότι ‘ο,τι έγινε έγινε συναινετικά.