Δικαστικός, αστυνομικός ή επιχειρηματίας θα ήταν ο στόχος με τη χειροβομβίδα – Το… χάρτινο ποτήρι

Η εντολή από τις φυλακές Διαβατών είχε στόχο επιχειρηματία, δικαστικό ή αστυνομικό.

Αυτό σημειώνουν αστυνομικές πηγές, αναφορικά με τις εν εξελίξει έρευνες του ελληνικού FBI, μετά την αποτροπή επίθεσης με χειροβομβίδα αμυντικού τύπου στην Αθήνα. Ανάμεσα στα άτομα που απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις κατοικίες τους ήταν και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει εξακριβωθεί ο στόχος της σχεδιαζόμενης ενέργειας.

Πίσω από την προπαρασκευή κρύβονταν ένας έγκλειστος ποινικός από την Αίγυπτο, ένας ομοεθνής του που είχε απασχολήσει για ναρκωτικά και ένα «πρωτοπαλίκαρο» εγκληματικής ομάδας με δράση στα νότια προάστια.

«Μεταξύ των ατόμων ενδεχομένως να ήταν ο κύριος Ντογιάκος, ίσως άλλοι δικαστικοί ή και επιχειρηματίες. Πιθανότατα όμως είχε στόχο αστυνομικούς που βρίσκονταν στη φύλαξη υψηλών προσώπων», σημειώνουν αρμόδιες πηγές, τονίζοντας ότι πρώτο μέλημα της ΕΛ.ΑΣ. ήταν να αποτραπεί η τοποθέτηση της χειροβομβίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έλαβαν γνώση για το σχέδιο, ελέγχοντας ανώνυμη πληροφορία αναφορικά με επικίνδυνο άτομο που επεδίωκε να ενεργοποιήσει εκρηκτικά ή να προκαλέσει πυρκαγιά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Αττικής. Οι έρευνες οδήγησαν σε έναν 30χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος είχε συλληφθεί στο παρελθόν για ναρκωτικά και του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι εμφάνισης σε Τμήμα Ασφαλείας της Αττικής.

Οπως διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας του ελληνικού FBI, εντολέας για την παραλαβή της χειροβομβίδας και την εκτέλεση της επίθεσης ήταν ένας άλλος Αιγύπτιος, ηλικίας 31 ετών, έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών, με ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία. Ο ποινικός θα ενημέρωνε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας τον ομοεθνή του για το πότε και κυρίως πού θα πραγματοποιούσε την επίθεση.

Προμηθευτής της χειροβομβίδας ήταν ένας 27χρονος Ελληνας που διαφεύγει τη σύλληψη. Πρόκειται για άτομο που είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές και είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο του 2024 ως μέλος εγκληματικής ομάδας Αλβανού κακοποιού με δράση στα νότια προάστια. Τότε στην κατοχή του είχαν βρεθεί 17 κιλά κάνναβης.

Το χάρτινο ποτήρι

Η παραλαβή της χειροβομβίδας πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Γλυφάδα, την ώρα που αστυνομικοί παρακολουθούσαν τις κινήσεις του 30χρονου Αιγυπτίου. Σε μία συνάντηση ελάχιστων δευτερολέπτων ο 27χρονος παρέδωσε στον αλλοδαπό, με μια γρήγορη κίνηση, ένα αντικείμενο που προσομοίαζε με χάρτινο ποτήρι, μέσα στο οποίο εντοπίστηκε μια χειροβομβίδα αμυντικού τύπου δεμένη με tie wrap. Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι του 27χρονου Ελληνα, στη Γλυφάδα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα περίστροφο με έξι φυσίγγια και 4.000 ευρώ.

Νωρίτερα αστυνομικοί είχαν ενημερώσει τα περίπου 15 άτομα που εκτιμούσαν ότι ήταν εν δυνάμει στόχοι, προκειμένου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.