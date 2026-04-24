Παρασκευή, 24 Απριλίου, 2026
19.5 C
Athens
type here...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Διαθέσιμος ο Τζόουνς στον Ολυμπιακό μετά την ακύρωση της ποινής από το ΑΣΕΑΔ

by Newsroom Newsroom
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ/MEDIA DAY ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ.(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς τίθεται κανονικά στη διάθεση του Ολυμπιακού για τα επόμενα παιχνίδια στη GBL, καθώς το ΑΣΕΑΔ έκανε δεκτή την προσφυγή των «ερυθρολεύκων» και ακύρωσε την ποινή που του είχε επιβληθεί.

Ο Αμερικανός σέντερ είχε τιμωρηθεί αρχικά με τρεις αγωνιστικές από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ωστόσο η απόφαση αυτή ανατράπηκε, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί χωρίς περιορισμούς στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, ο Ολυμπιακός έχει ήδη δώσει ένα παιχνίδι απέναντι στον Άρη, ενώ βάσει της αρχικής ποινής ο Τζόουνς θα απουσίαζε και από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, καθώς και από το πρώτο ματς των playoffs – κάτι που πλέον δεν ισχύει.

Υπενθυμίζεται ότι η τιμωρία είχε επιβληθεί για χειρονομία προς τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, το οποίο είχε χαρακτηριστεί ως «έργω εξύβριση» στην απόφαση του Αθλητικού Δικαστή.

Ροή Ειδήσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωλίγκα: Μονακό και Μπαρτσελόνα για την 8η θέση και τις «μάχες» με τον Ολυμπιακό στα πλέι οφ

0
Το τελευταίο εισιτήριο για τα πλέι οφ της Euroleague...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον νεκρό Μαραντόνα

0
Οι εικόνες, η λεπτομερής περιγραφή του νεκρού Μαραντόνα για...
ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Αρμενίων

0
Τιμάμε σήμερα τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των...
ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Το πλάνο της κυβέρνησης για απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά κάτω των 16 ετών

0
Η κυβέρνηση της Νορβηγίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προτείνει...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί ]στις χώρες της ΕΕ που απειλούνται [βίντεο]

0
«Είναι πολύ σημαντικό ότι το έκτακτο ευρωπαϊκό συμβούλιο διεξάγεται...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group