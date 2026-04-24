Διαθέσιμος ο Τζόουνς στον Ολυμπιακό μετά την ακύρωση της ποινής από το ΑΣΕΑΔ

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς τίθεται κανονικά στη διάθεση του Ολυμπιακού για τα επόμενα παιχνίδια στη GBL, καθώς το ΑΣΕΑΔ έκανε δεκτή την προσφυγή των «ερυθρολεύκων» και ακύρωσε την ποινή που του είχε επιβληθεί.

Ο Αμερικανός σέντερ είχε τιμωρηθεί αρχικά με τρεις αγωνιστικές από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ωστόσο η απόφαση αυτή ανατράπηκε, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί χωρίς περιορισμούς στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, ο Ολυμπιακός έχει ήδη δώσει ένα παιχνίδι απέναντι στον Άρη, ενώ βάσει της αρχικής ποινής ο Τζόουνς θα απουσίαζε και από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, καθώς και από το πρώτο ματς των playoffs – κάτι που πλέον δεν ισχύει.

Υπενθυμίζεται ότι η τιμωρία είχε επιβληθεί για χειρονομία προς τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, το οποίο είχε χαρακτηριστεί ως «έργω εξύβριση» στην απόφαση του Αθλητικού Δικαστή.